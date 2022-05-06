Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме анонсировали автоматическую индексацию пенсий - РИА Новости, 06.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220506/pensiya-1787119563.html
В Госдуме анонсировали автоматическую индексацию пенсий
В Госдуме анонсировали автоматическую индексацию пенсий - РИА Новости, 06.05.2022
В Госдуме анонсировали автоматическую индексацию пенсий
Российским пенсионерам автоматически проиндексируют пенсии, предположительно, на восемь-девять процентов, сообщила в беседе с телеканалом "Москва 24" член... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T03:53
2022-05-06T09:06
общество
россия
госдума рф
светлана бессараб
пенсия
пенсии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601711956_0:0:3312:1864_1920x0_80_0_0_fe30b753800dc48715c72cb379950c6e.jpg
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Российским пенсионерам автоматически проиндексируют пенсии, предположительно, на восемь-девять процентов, сообщила в беседе с телеканалом "Москва 24" член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.При этом для увеличения размера выплат от граждан не требуется никаких действий, отметила депутат.По ее словам, точный размер увеличения выплат пока обсуждают в профильных комитетах Госдумы и в правительстве."Обсуждается в размере от восьми до десяти процентов. Предположительно, это будет девять процентов", — сказала парламентарий.Ранее президент России Владимир Путин поручил парламенту проработать механизмы индексации пенсий и всех социальных пособий. Глава государства призвал правительство подготовить предложения по этому вопросу.
https://ria.ru/20220429/pensii-1786270057.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601711956_583:0:3312:2047_1920x0_80_0_0_98618c5db5e6ef3421c003acf48bb17e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, госдума рф, светлана бессараб, пенсия, пенсии
03:53 06.05.2022 (обновлено: 09:06 06.05.2022)
 
В Госдуме анонсировали автоматическую индексацию пенсий

Депутат Госдумы Светлана Бессараб: россиянам автоматически проиндексируют пенсии на 8-9%

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСотрудник пенсионного фонда держит в руках пенсионное удостоверение
Сотрудник пенсионного фонда держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Сотрудник пенсионного фонда держит в руках пенсионное удостоверение. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Российским пенсионерам автоматически проиндексируют пенсии, предположительно, на восемь-девять процентов, сообщила в беседе с телеканалом "Москва 24" член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
При этом для увеличения размера выплат от граждан не требуется никаких действий, отметила депутат.
"Писать заявление для индексации выплаты гражданам не нужно, поскольку это все будет производиться в проактивном режиме. Сегодня Пенсионный фонд обладает цифровыми возможностями не собирать дополнительно какие-то заявления. Все будет произведено в автоматическом режиме", — объяснила Бессараб.
По ее словам, точный размер увеличения выплат пока обсуждают в профильных комитетах Госдумы и в правительстве.
"Обсуждается в размере от восьми до десяти процентов. Предположительно, это будет девять процентов", — сказала парламентарий.
Ранее президент России Владимир Путин поручил парламенту проработать механизмы индексации пенсий и всех социальных пособий. Глава государства призвал правительство подготовить предложения по этому вопросу.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
29 апреля, 22:26
Живущим за границей россиянам будут выплачивать пенсии в рублях
 
ОбществоРоссияГосдума РФСветлана БессарабПенсияПенсии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала