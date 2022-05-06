03:53 06.05.2022 (обновлено: 09:06 06.05.2022)
В Госдуме анонсировали автоматическую индексацию пенсий
Депутат Госдумы Светлана Бессараб: россиянам автоматически проиндексируют пенсии на 8-9%
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСотрудник пенсионного фонда держит в руках пенсионное удостоверение
Сотрудник пенсионного фонда держит в руках пенсионное удостоверение. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Российским пенсионерам автоматически проиндексируют пенсии, предположительно, на восемь-девять процентов, сообщила в беседе с телеканалом "Москва 24" член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
При этом для увеличения размера выплат от граждан не требуется никаких действий, отметила депутат.
"Писать заявление для индексации выплаты гражданам не нужно, поскольку это все будет производиться в проактивном режиме. Сегодня Пенсионный фонд обладает цифровыми возможностями не собирать дополнительно какие-то заявления. Все будет произведено в автоматическом режиме", — объяснила Бессараб.
По ее словам, точный размер увеличения выплат пока обсуждают в профильных комитетах Госдумы и в правительстве.
"Обсуждается в размере от восьми до десяти процентов. Предположительно, это будет девять процентов", — сказала парламентарий.
Ранее президент России Владимир Путин поручил парламенту проработать механизмы индексации пенсий и всех социальных пособий. Глава государства призвал правительство подготовить предложения по этому вопросу.
29 апреля, 22:26Живущим за границей россиянам будут выплачивать пенсии в рублях