https://ria.ru/20220506/pensiya-1787119563.html

В Госдуме анонсировали автоматическую индексацию пенсий

В Госдуме анонсировали автоматическую индексацию пенсий - РИА Новости, 06.05.2022

В Госдуме анонсировали автоматическую индексацию пенсий

Российским пенсионерам автоматически проиндексируют пенсии, предположительно, на восемь-девять процентов, сообщила в беседе с телеканалом "Москва 24" член... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T03:53

2022-05-06T03:53

2022-05-06T09:06

общество

россия

госдума рф

светлана бессараб

пенсия

пенсии

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Российским пенсионерам автоматически проиндексируют пенсии, предположительно, на восемь-девять процентов, сообщила в беседе с телеканалом "Москва 24" член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.При этом для увеличения размера выплат от граждан не требуется никаких действий, отметила депутат.По ее словам, точный размер увеличения выплат пока обсуждают в профильных комитетах Госдумы и в правительстве."Обсуждается в размере от восьми до десяти процентов. Предположительно, это будет девять процентов", — сказала парламентарий.Ранее президент России Владимир Путин поручил парламенту проработать механизмы индексации пенсий и всех социальных пособий. Глава государства призвал правительство подготовить предложения по этому вопросу.

https://ria.ru/20220429/pensii-1786270057.html

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общество, россия, госдума рф, светлана бессараб, пенсия, пенсии