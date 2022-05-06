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Пенсии могут проиндексировать в ближайшее время, считает депутат Госдумы - РИА Новости, 06.05.2022
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Пенсии могут проиндексировать в ближайшее время, считает депутат Госдумы
Пенсии могут проиндексировать в ближайшее время, считает депутат Госдумы - РИА Новости, 06.05.2022
Пенсии могут проиндексировать в ближайшее время, считает депутат Госдумы
Индексация пенсий может произойти в ближайшее время, у правительства есть возможности реализовать такие меры, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T11:22
2022-05-06T11:22
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Индексация пенсий может произойти в ближайшее время, у правительства есть возможности реализовать такие меры, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов."Исходя из поручения президента, думаю, что (индексация пенсий пройдёт - ред.) в скором времени, но это мое предположение", - подчеркнул Нилов.Как напомнил депутат, президент РФ Владимир Путин ранее попросил парламент отработать механизмы в связи с возможными решениями об индексации всех социальных пособий.&nbsp;"У правительства временно есть право индексировать пенсии, повышать МРОТ, прожиточный минимум и социальные выплаты", - добавил он.Глава комитета также отметил, что информации о проценте, на который могут быть проиндексированы пенсии, пока нет.
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общество, россия, владимир путин
11:22 06.05.2022
 
Пенсии могут проиндексировать в ближайшее время, считает депутат Госдумы

Депутат Госдумы Нилов: пенсии могут проиндексировать в ближайшее время

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение
Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Индексация пенсий может произойти в ближайшее время, у правительства есть возможности реализовать такие меры, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
"Исходя из поручения президента, думаю, что (индексация пенсий пройдёт - ред.) в скором времени, но это мое предположение", - подчеркнул Нилов.
Как напомнил депутат, президент РФ Владимир Путин ранее попросил парламент отработать механизмы в связи с возможными решениями об индексации всех социальных пособий. "У правительства временно есть право индексировать пенсии, повышать МРОТ, прожиточный минимум и социальные выплаты", - добавил он.
Глава комитета также отметил, что информации о проценте, на который могут быть проиндексированы пенсии, пока нет.
Сотрудник пенсионного фонда держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
03:53
В Госдуме анонсировали автоматическую индексацию пенсий
 
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