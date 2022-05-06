https://ria.ru/20220506/pensii-1787158507.html

Пенсии могут проиндексировать в ближайшее время, считает депутат Госдумы

Пенсии могут проиндексировать в ближайшее время, считает депутат Госдумы - РИА Новости, 06.05.2022

Пенсии могут проиндексировать в ближайшее время, считает депутат Госдумы

Индексация пенсий может произойти в ближайшее время, у правительства есть возможности реализовать такие меры, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T11:22

2022-05-06T11:22

2022-05-06T11:22

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Индексация пенсий может произойти в ближайшее время, у правительства есть возможности реализовать такие меры, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов."Исходя из поручения президента, думаю, что (индексация пенсий пройдёт - ред.) в скором времени, но это мое предположение", - подчеркнул Нилов.Как напомнил депутат, президент РФ Владимир Путин ранее попросил парламент отработать механизмы в связи с возможными решениями об индексации всех социальных пособий. "У правительства временно есть право индексировать пенсии, повышать МРОТ, прожиточный минимум и социальные выплаты", - добавил он.Глава комитета также отметил, что информации о проценте, на который могут быть проиндексированы пенсии, пока нет.

https://ria.ru/20220506/pensiya-1787119563.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, владимир путин