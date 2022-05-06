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Экологическая реабилитация прудов началась в московском парке "Кусково" - РИА Новости, 06.05.2022
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Экологическая реабилитация прудов началась в московском парке "Кусково"
Экологическая реабилитация прудов началась в московском парке "Кусково" - РИА Новости, 06.05.2022
Экологическая реабилитация прудов началась в московском парке "Кусково"
Экологическая реабилитация прудов началась в столичном парке "Кусково", водоемы очистят от мусора и иловых отложений, углубят дно и вернут им исторический... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T14:37
2022-05-06T14:37
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экология
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Экологическая реабилитация прудов началась в столичном парке "Кусково", водоемы очистят от мусора и иловых отложений, углубят дно и вернут им исторический внешний вид, сообщается на сайте мэра Москвы."На территории лесопарка "Кусково" приступили к экологической реабилитации водоемов XVIII века. В прудах откачают воду, чтобы очистить их от мусора и иловых отложений, немного углубят дно и вернут им исторический внешний вид. Сейчас Кусковский каскад водоемов — Малый, Большой и Малый Радужные, Руинный, Сухой, Собачий и Локасинский пруды — находится в запущенном состоянии, и если не принять меры, то пруды превратятся в болото", - говорится в сообщении.Отмечается, что во всех водоемах также немного углубят дно, затем обустроят противофильтрационный экран, который не позволит воде уходить в грунт, а также выполнят укрепление берегов. Уточняется, что склоны водоемов не очень крутые, поэтому этих мер достаточно, чтобы поддерживать надлежащее состояние берега."Сейчас к прудам, где уже идут работы, организовали временные подъездные пути из плит, по которым будет передвигаться специализированная техника. По периметру Большого и Малого Радужных, Локасинского, Собачьего и Малого прудов выставили ограждение. В Собачьем, Большом и Малом Радужных прудах откачиваем воду, а в Малом и Локасинском прудах уже приступили к выемке донных отложений. Экологическую реабилитацию Руинного и Сухого прудов начнем в ближайшее время, а пока к ним обустраиваем временные подъезды", - приводятся в сообщении слова заместителя руководителя департамента капитального ремонта Москвы Сергея Мельникова.Добавляется, что для комфортных прогулок у прудов обустроят настилы с ограждением, которые соединят с общим пешеходным пространством парка и оборудуют видовыми площадками. На некоторых настилах установят качели.
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москва, экология
14:37 06.05.2022
 

Экологическая реабилитация прудов началась в московском парке "Кусково"

© Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыПроектное решение реабилитации прудов парка "Кусково" в Москве
Проектное решение реабилитации прудов парка Кусково в Москве
© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Экологическая реабилитация прудов началась в столичном парке "Кусково", водоемы очистят от мусора и иловых отложений, углубят дно и вернут им исторический внешний вид, сообщается на сайте мэра Москвы.
"На территории лесопарка "Кусково" приступили к экологической реабилитации водоемов XVIII века. В прудах откачают воду, чтобы очистить их от мусора и иловых отложений, немного углубят дно и вернут им исторический внешний вид. Сейчас Кусковский каскад водоемов — Малый, Большой и Малый Радужные, Руинный, Сухой, Собачий и Локасинский пруды — находится в запущенном состоянии, и если не принять меры, то пруды превратятся в болото", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что во всех водоемах также немного углубят дно, затем обустроят противофильтрационный экран, который не позволит воде уходить в грунт, а также выполнят укрепление берегов. Уточняется, что склоны водоемов не очень крутые, поэтому этих мер достаточно, чтобы поддерживать надлежащее состояние берега.
"Сейчас к прудам, где уже идут работы, организовали временные подъездные пути из плит, по которым будет передвигаться специализированная техника. По периметру Большого и Малого Радужных, Локасинского, Собачьего и Малого прудов выставили ограждение. В Собачьем, Большом и Малом Радужных прудах откачиваем воду, а в Малом и Локасинском прудах уже приступили к выемке донных отложений. Экологическую реабилитацию Руинного и Сухого прудов начнем в ближайшее время, а пока к ним обустраиваем временные подъезды", - приводятся в сообщении слова заместителя руководителя департамента капитального ремонта Москвы Сергея Мельникова.
Добавляется, что для комфортных прогулок у прудов обустроят настилы с ограждением, которые соединят с общим пешеходным пространством парка и оборудуют видовыми площадками. На некоторых настилах установят качели.
"Для поддержания нормативного качества воды в прудах, а также предотвращения их цветения и заболачиваемости сделаем систему постоянной подпитки от технического водопровода. Кроме того, обустроим систему перелива влаги", - цитируются в сообщении слова Мелькова.
 
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