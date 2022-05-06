https://ria.ru/20220506/otsenki-1787114748.html

Небензя оценил заявление комиссара ООН по правам человека об Украине

Небензя оценил заявление комиссара ООН по правам человека об Украине - РИА Новости, 06.05.2022

Небензя оценил заявление комиссара ООН по правам человека об Украине

Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал односторонними оценки ситуации на Украине, которую ранее дала на заседании СБ ООН Верховный комиссар ООН по правам... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T00:49

2022-05-06T00:49

2022-05-06T00:49

мишель бачелет

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мария захарова

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ООН, 6 мая — РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал односторонними оценки ситуации на Украине, которую ранее дала на заседании СБ ООН Верховный комиссар ООН по правам человека Мишел Бачелет.Бачелет заявила о случаях "произвольного задержания и возможных насильственных исчезновений" на территориях Украины, подконтрольных российским военным."Не касаясь сути сказанного ей и ее односторонних оценок, к чему у нас возникло немало вопросов, хотел бы напомнить и коллегам, и самому Верховному комиссару, что, согласно резолюции Генассамблеи 48141, учредившей мандат Верховного комиссара, данное должностное лицо несет под руководством и эгидой генерального секретаря основную ответственность за деятельность ООН в области прав человека в рамках общей компетенции, полномочий и решений Генассамблеи, ЭКОСОС и Совета по правам человека", — сказал Небензя."Ни на какие другие вопросы, относящиеся к тематике поддержания международного мира и безопасности или защиты гражданских лиц, его компетенция не распространяется", — указал он.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что заявления Бачелет о ситуации на Украине далеки от стандартов объективности и беспристрастности.Она также добавила, что верховный комиссар УВКПЧ ООН "пока не способен самостоятельно и взвешенно осмыслить и проанализировать ситуацию, опираясь при этом на неопровержимые факты и доказательства, которые предоставляются в том числе российской стороной".

https://ria.ru/20220505/nebenzya-1787111018.html

https://ria.ru/20220504/ukraina-1786663546.html

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мишель бачелет, оон, генеральная ассамблея оон, россия, украина, мария захарова, в мире, василий небензя