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Небензя оценил заявление комиссара ООН по правам человека об Украине - РИА Новости, 06.05.2022
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Небензя оценил заявление комиссара ООН по правам человека об Украине
Небензя оценил заявление комиссара ООН по правам человека об Украине - РИА Новости, 06.05.2022
Небензя оценил заявление комиссара ООН по правам человека об Украине
Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал односторонними оценки ситуации на Украине, которую ранее дала на заседании СБ ООН Верховный комиссар ООН по правам... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T00:49
2022-05-06T00:49
мишель бачелет
оон
генеральная ассамблея оон
россия
украина
мария захарова
в мире
василий небензя
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ООН, 6 мая — РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал односторонними оценки ситуации на Украине, которую ранее дала на заседании СБ ООН Верховный комиссар ООН по правам человека Мишел Бачелет.Бачелет заявила о случаях "произвольного задержания и возможных насильственных исчезновений" на территориях Украины, подконтрольных российским военным."Не касаясь сути сказанного ей и ее односторонних оценок, к чему у нас возникло немало вопросов, хотел бы напомнить и коллегам, и самому Верховному комиссару, что, согласно резолюции Генассамблеи 48141, учредившей мандат Верховного комиссара, данное должностное лицо несет под руководством и эгидой генерального секретаря основную ответственность за деятельность ООН в области прав человека в рамках общей компетенции, полномочий и решений Генассамблеи, ЭКОСОС и Совета по правам человека", — сказал Небензя."Ни на какие другие вопросы, относящиеся к тематике поддержания международного мира и безопасности или защиты гражданских лиц, его компетенция не распространяется", — указал он.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что заявления Бачелет о ситуации на Украине далеки от стандартов объективности и беспристрастности.Она также добавила, что верховный комиссар УВКПЧ ООН "пока не способен самостоятельно и взвешенно осмыслить и проанализировать ситуацию, опираясь при этом на неопровержимые факты и доказательства, которые предоставляются в том числе российской стороной".
https://ria.ru/20220505/nebenzya-1787111018.html
https://ria.ru/20220504/ukraina-1786663546.html
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мишель бачелет, оон, генеральная ассамблея оон, россия, украина, мария захарова, в мире, василий небензя
00:49 06.05.2022
 
Небензя оценил заявление комиссара ООН по правам человека об Украине

Небензя назвал односторонними оценки комиссара ООН по правам человека по Украине

© POOL / Перейти в фотобанкПостоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
© POOL
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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 6 мая — РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал односторонними оценки ситуации на Украине, которую ранее дала на заседании СБ ООН Верховный комиссар ООН по правам человека Мишел Бачелет.
Бачелет заявила о случаях "произвольного задержания и возможных насильственных исчезновений" на территориях Украины, подконтрольных российским военным.
"Не касаясь сути сказанного ей и ее односторонних оценок, к чему у нас возникло немало вопросов, хотел бы напомнить и коллегам, и самому Верховному комиссару, что, согласно резолюции Генассамблеи 48141, учредившей мандат Верховного комиссара, данное должностное лицо несет под руководством и эгидой генерального секретаря основную ответственность за деятельность ООН в области прав человека в рамках общей компетенции, полномочий и решений Генассамблеи, ЭКОСОС и Совета по правам человека", — сказал Небензя.
"Ни на какие другие вопросы, относящиеся к тематике поддержания международного мира и безопасности или защиты гражданских лиц, его компетенция не распространяется", — указал он.
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Она также добавила, что верховный комиссар УВКПЧ ООН "пока не способен самостоятельно и взвешенно осмыслить и проанализировать ситуацию, опираясь при этом на неопровержимые факты и доказательства, которые предоставляются в том числе российской стороной".
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Мишель БачелетООНГенеральная Ассамблея ООНРоссияУкраинаМария ЗахароваВ миреВасилий Небензя
 
 
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