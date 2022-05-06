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Автостраховщики рассказали о возврате по ОСАГО при параллельном импорте - РИА Новости, 06.05.2022
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Автостраховщики рассказали о возврате по ОСАГО при параллельном импорте
Автостраховщики рассказали о возврате по ОСАГО при параллельном импорте - РИА Новости, 06.05.2022
Автостраховщики рассказали о возврате по ОСАГО при параллельном импорте
Возмещение по ОСАГО после введения параллельного импорта будет зависеть от доступности поступивших в РФ запчастей для иномарок и цен на них, сказали РИА Новости РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T17:49
2022-05-06T18:08
экономика
авто
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
россия
bentley motors
general motors
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Возмещение по ОСАГО после введения параллельного импорта будет зависеть от доступности поступивших в РФ запчастей для иномарок и цен на них, сказали РИА Новости в российском союзе автостраховщиков (РСА).Легковые и грузовые автомобили иностранных брендов и запчасти к ним вошли в подготовленный Минпромторгом РФ перечень товаров, разрешенных для параллельного импорта в Россию. Речь о продукции Land Rover, Jeep, Jaguar, Chrysler, Bentley, General Motors, Cadillac, Chevrolet, Dodge, Mitsubishi, Renault, Tesla, Linkoln, Hummer, Rover, Mercedes-benz, Daimler, Maybach, BMW, Volkswagen, Skoda, Audi, Porsche, Toyota, Lexus, Lamborghini, Ferrari, Maserati, Subaru, Suzuki, Honda, Infiniti, Nissan, Mack Trucks, Volvo, Rolls-Royce, Bugatti и других брендов."Федеральный закон и постановление правительства Российской Федерации отменяют применение тех положений ГК РФ, которые защищают обладателей прав на те марки автомобилей, которые зарегистрированы в недружественных странах. Для расчета размера возмещения по ОСАГО используются значения справочников запчастей, которые, в свою очередь, формируются исходя из рыночных цен на запчасти", - сказали эксперты РСА."Таким образом, то, как именно скажется параллельный импорт на осуществлении натурального и денежного возмещения по ОСАГО зависит, в первую очередь, от того, какие запчасти будут доступны на российском рынке и какова будет их цена", - обратили внимание в РСА.Как отмечал глава Минпромторга Денис Мантуров, перечень товаров для параллельного импорта будет корректироваться: он может как расширяться, так и сужаться в зависимости от решений иностранных компаний по работе в России. Предполагается, что актуализироваться список будет раз в квартал или два месяца.В конце марта правительство РФ легализовало параллельный импорт для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. Один из принципов, по которым товары будут включаться в список - прекращение поставок на российский рынок. При этом параллельный импорт не означает легализацию контрафакта, мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок, подчеркивали в Минпромторге.
https://ria.ru/20220506/avtomobili-1787260019.html
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экономика, авто, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия, bentley motors, general motors
17:49 06.05.2022 (обновлено: 18:08 06.05.2022)
 
Автостраховщики рассказали о возврате по ОСАГО при параллельном импорте

РСА: возврат по ОСАГО при параллельном импорте будет зависеть от цены запчастей иномарок

© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкРемонт автомобиля
Ремонт автомобиля - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Возмещение по ОСАГО после введения параллельного импорта будет зависеть от доступности поступивших в РФ запчастей для иномарок и цен на них, сказали РИА Новости в российском союзе автостраховщиков (РСА).
Легковые и грузовые автомобили иностранных брендов и запчасти к ним вошли в подготовленный Минпромторгом РФ перечень товаров, разрешенных для параллельного импорта в Россию. Речь о продукции Land Rover, Jeep, Jaguar, Chrysler, Bentley, General Motors, Cadillac, Chevrolet, Dodge, Mitsubishi, Renault, Tesla, Linkoln, Hummer, Rover, Mercedes-benz, Daimler, Maybach, BMW, Volkswagen, Skoda, Audi, Porsche, Toyota, Lexus, Lamborghini, Ferrari, Maserati, Subaru, Suzuki, Honda, Infiniti, Nissan, Mack Trucks, Volvo, Rolls-Royce, Bugatti и других брендов.
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"Федеральный закон и постановление правительства Российской Федерации отменяют применение тех положений ГК РФ, которые защищают обладателей прав на те марки автомобилей, которые зарегистрированы в недружественных странах. Для расчета размера возмещения по ОСАГО используются значения справочников запчастей, которые, в свою очередь, формируются исходя из рыночных цен на запчасти", - сказали эксперты РСА.
"Таким образом, то, как именно скажется параллельный импорт на осуществлении натурального и денежного возмещения по ОСАГО зависит, в первую очередь, от того, какие запчасти будут доступны на российском рынке и какова будет их цена", - обратили внимание в РСА.
Как отмечал глава Минпромторга Денис Мантуров, перечень товаров для параллельного импорта будет корректироваться: он может как расширяться, так и сужаться в зависимости от решений иностранных компаний по работе в России. Предполагается, что актуализироваться список будет раз в квартал или два месяца.
В конце марта правительство РФ легализовало параллельный импорт для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. Один из принципов, по которым товары будут включаться в список - прекращение поставок на российский рынок. При этом параллельный импорт не означает легализацию контрафакта, мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок, подчеркивали в Минпромторге.
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Минпромторг разрешил параллельный импорт иномарок
 
ЭкономикаАвтоДенис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)РоссияBentley MotorsGeneral Motors
 
 
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