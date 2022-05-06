https://ria.ru/20220506/osago-1787275176.html

Автостраховщики рассказали о возврате по ОСАГО при параллельном импорте

Автостраховщики рассказали о возврате по ОСАГО при параллельном импорте - РИА Новости, 06.05.2022

Автостраховщики рассказали о возврате по ОСАГО при параллельном импорте

Возмещение по ОСАГО после введения параллельного импорта будет зависеть от доступности поступивших в РФ запчастей для иномарок и цен на них, сказали РИА Новости РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T17:49

2022-05-06T17:49

2022-05-06T18:08

экономика

авто

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

россия

bentley motors

general motors

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Возмещение по ОСАГО после введения параллельного импорта будет зависеть от доступности поступивших в РФ запчастей для иномарок и цен на них, сказали РИА Новости в российском союзе автостраховщиков (РСА).Легковые и грузовые автомобили иностранных брендов и запчасти к ним вошли в подготовленный Минпромторгом РФ перечень товаров, разрешенных для параллельного импорта в Россию. Речь о продукции Land Rover, Jeep, Jaguar, Chrysler, Bentley, General Motors, Cadillac, Chevrolet, Dodge, Mitsubishi, Renault, Tesla, Linkoln, Hummer, Rover, Mercedes-benz, Daimler, Maybach, BMW, Volkswagen, Skoda, Audi, Porsche, Toyota, Lexus, Lamborghini, Ferrari, Maserati, Subaru, Suzuki, Honda, Infiniti, Nissan, Mack Trucks, Volvo, Rolls-Royce, Bugatti и других брендов."Федеральный закон и постановление правительства Российской Федерации отменяют применение тех положений ГК РФ, которые защищают обладателей прав на те марки автомобилей, которые зарегистрированы в недружественных странах. Для расчета размера возмещения по ОСАГО используются значения справочников запчастей, которые, в свою очередь, формируются исходя из рыночных цен на запчасти", - сказали эксперты РСА."Таким образом, то, как именно скажется параллельный импорт на осуществлении натурального и денежного возмещения по ОСАГО зависит, в первую очередь, от того, какие запчасти будут доступны на российском рынке и какова будет их цена", - обратили внимание в РСА.Как отмечал глава Минпромторга Денис Мантуров, перечень товаров для параллельного импорта будет корректироваться: он может как расширяться, так и сужаться в зависимости от решений иностранных компаний по работе в России. Предполагается, что актуализироваться список будет раз в квартал или два месяца.В конце марта правительство РФ легализовало параллельный импорт для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. Один из принципов, по которым товары будут включаться в список - прекращение поставок на российский рынок. При этом параллельный импорт не означает легализацию контрафакта, мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок, подчеркивали в Минпромторге.

https://ria.ru/20220506/avtomobili-1787260019.html

https://ria.ru/20220506/inomarki-1787219609.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, авто, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия, bentley motors, general motors