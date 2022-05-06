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В Приморье врачи прооперировали жителя Мариуполя, попавшего под обстрел - РИА Новости, 06.05.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220506/operatsiya-1787165514.html
В Приморье врачи прооперировали жителя Мариуполя, попавшего под обстрел
В Приморье врачи прооперировали жителя Мариуполя, попавшего под обстрел - РИА Новости, 06.05.2022
В Приморье врачи прооперировали жителя Мариуполя, попавшего под обстрел
Губернатор Приморья Олег Кожемяко рассказал, что во Владивостоке врачи провели блестящую операцию жителю Мариуполя, который попал под украинский обстрел в... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T11:44
2022-05-06T11:44
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
сергей лавров
владивосток
россия
мариуполь
вооруженные силы украины
в мире
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ВЛАДИВОСТОК, 6 мая - РИА Новости. Губернатор Приморья Олег Кожемяко рассказал, что во Владивостоке врачи провели блестящую операцию жителю Мариуполя, который попал под украинский обстрел в Донбассе.Ранее поезд с первой группой из 308 беженцев прибыл в Находку 21 апреля. В основном это жители Мариуполя, их поселили в пункте временного размещения."Приморские врачи в больнице Рыбаков (краевая клиническая больница № 2 во Владивостоке - ред.) блестяще провели сложную операцию в области челюстно-лицевой хирургии для оказания помощи жителю Мариуполя... В начале марта (он) попал под артиллерийский обстрел ВСУ, получил минно-взрывную травму с серьезными повреждениями костей нижней челюсти, кожи и слизистых лица", - написал Кожемяко в своем Telegram-канале.По его словам, первую помощь раненому оказал врач-педиатр в подвале дома в Мариуполе. "Доктор работал без обезболивания, поэтому наши хирурги называют настоящим чудом, что человек остался жив", - добавил Кожемяко, уточнив, что пациенту сейчас предстоит восстановительное лечение.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.
https://ria.ru/20220427/operatsiya-1785730188.html
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владимир путин, сергей лавров, владивосток, россия, мариуполь, вооруженные силы украины, в мире, украина
11:44 06.05.2022
 
В Приморье врачи прооперировали жителя Мариуполя, попавшего под обстрел

В Приморье врачи прооперировали жителя Мариуполя, попавшего под украинский обстрел

© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкКапельницы
Капельницы - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Варвара Гертье
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ВЛАДИВОСТОК, 6 мая - РИА Новости. Губернатор Приморья Олег Кожемяко рассказал, что во Владивостоке врачи провели блестящую операцию жителю Мариуполя, который попал под украинский обстрел в Донбассе.
Ранее поезд с первой группой из 308 беженцев прибыл в Находку 21 апреля. В основном это жители Мариуполя, их поселили в пункте временного размещения.
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"Приморские врачи в больнице Рыбаков (краевая клиническая больница № 2 во Владивостоке - ред.) блестяще провели сложную операцию в области челюстно-лицевой хирургии для оказания помощи жителю Мариуполя... В начале марта (он) попал под артиллерийский обстрел ВСУ, получил минно-взрывную травму с серьезными повреждениями костей нижней челюсти, кожи и слизистых лица", - написал Кожемяко в своем Telegram-канале.
По его словам, первую помощь раненому оказал врач-педиатр в подвале дома в Мариуполе. "Доктор работал без обезболивания, поэтому наши хирурги называют настоящим чудом, что человек остался жив", - добавил Кожемяко, уточнив, что пациенту сейчас предстоит восстановительное лечение.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир ПутинСергей ЛавровВладивостокРоссияМариупольВооруженные силы УкраиныВ миреУкраина
 
 
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