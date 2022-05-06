https://ria.ru/20220506/ogranicheniya-1787215821.html
В Липецкой области снят ряд коронавирусных ограничений
В Липецкой области снят ряд коронавирусных ограничений - РИА Новости, 06.05.2022
В Липецкой области снят ряд коронавирусных ограничений
В связи с улучшением эпидемической обстановки и в соответствии с изменениями, внесёнными в постановление по борьбе с распространением COVID-19, в Липецкой... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T14:45
2022-05-06T14:45
2022-05-06T14:45
липецкая область
здоровье - общество
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 6 мая – РИА Новости. В связи с улучшением эпидемической обстановки и в соответствии с изменениями, внесёнными в постановление по борьбе с распространением COVID-19, в Липецкой области снимается ряд ограничений, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, сняты все ограничения, касающиеся режима работы организаций, оказывающих услуги общественного питания. Также возобновляется работа аттракционов, детских игровых комнат, ночных клубов и букмекерских контор.Артамонов отметил, что в новой редакции антикоронавирусного постановления исключены рекомендации по использованию перчаток в общественном транспорте. Документ вступит в силу с момента его опубликования на портале правовой информации."За несколько лет пандемии мы научились справляться с критическими ситуациями в медицине. В очередной раз в регионе своевременно были приняты меры по предотвращению тотального инфицирования населения, и они сработали", - сказал Артамонов.
https://ria.ru/20220505/byudzhet-1786932385.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, игорь артамонов
ЛИПЕЦК, 6 мая – РИА Новости
. В связи с улучшением эпидемической обстановки и в соответствии с изменениями, внесёнными в постановление по борьбе с распространением COVID-19, в Липецкой области снимается ряд ограничений, сообщил глава региона Игорь Артамонов
.
По его словам, сняты все ограничения, касающиеся режима работы организаций, оказывающих услуги общественного питания. Также возобновляется работа аттракционов, детских игровых комнат, ночных клубов и букмекерских контор.
Артамонов отметил, что в новой редакции антикоронавирусного постановления исключены рекомендации по использованию перчаток в общественном транспорте. Документ вступит в силу с момента его опубликования на портале правовой информации.
"За несколько лет пандемии мы научились справляться с критическими ситуациями в медицине. В очередной раз в регионе своевременно были приняты меры по предотвращению тотального инфицирования населения, и они сработали", - сказал Артамонов.