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Украинские войска четвертый раз за утро обстреляли Ясиноватую
Украинские войска четвертый раз за утро обстреляли Ясиноватую - РИА Новости, 06.05.2022
Украинские войска четвертый раз за утро обстреляли Ясиноватую
Украинские войска четыре раза за утро обстреляли Ясиноватую, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T07:45
2022-05-06T07:45
2022-05-06T09:43
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ДОНЕЦК, 6 мая — РИА Новости. Украинские войска четыре раза за утро обстреляли Ясиноватую, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Так, в 6:50 по городу выпустили пять ракет из БМ-21 "Град", в 7:07 — три снаряда калибра 122 миллиметра, в 7:15 — пять ракет из "Града", в 7:27 — еще четыре 122-миллиметровых снаряда.Огонь велся с направления Авдеевки.В свою очередь, в штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что в микрорайоне Зорька в результате обстрела погибла женщина.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220505/mariupol-1786832450.html
https://ria.ru/20220506/meksika-1787127774.html
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в мире, владимир путин, сергей лавров, россия, ясиноватая, донецкая народная республика
07:45 06.05.2022 (обновлено: 09:43 06.05.2022)
Украинские войска четвертый раз за утро обстреляли Ясиноватую
Украинские войска четвертый раз за утро обстреляли Ясиноватую в ДНР