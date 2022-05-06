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Иностранный беспилотник обстрелял военную базу в Афганистане - РИА Новости, 06.05.2022
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Иностранный беспилотник обстрелял военную базу в Афганистане
Иностранный беспилотник обстрелял военную базу в Афганистане - РИА Новости, 06.05.2022
Иностранный беспилотник обстрелял военную базу в Афганистане
Иностранный беспилотник обстрелял в пятницу военную базу в провинции Газни в Афганистане, сообщил телеканал Al-Jazeera со ссылкой на источник в органах... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T23:28
2022-05-06T23:29
захват власти в афганистане талибами
в мире
мохаммад хасан ахунд
афганистан
пакистан
газни (провинция)
талибан
оон
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Иностранный беспилотник обстрелял в пятницу военную базу в провинции Газни в Афганистане, сообщил телеканал Al-Jazeera со ссылкой на источник в органах безопасности."Иностранный беспилотник обстрелял сегодня вечером военную базу в провинции Газни в центральной части Афганистана", - говорится в сообщении телеканала.Ранее движение "Талибан"* обвиняло Пакистан в нанесении авиаударов по афганским провинциям. Ранее сообщалось, что в в апреле Пакистан нанес авиаудары по приграничным афганским провинциям Хост и Кунар, в результате чего погибли до 50 человек. В ряде афганских провинций, в том числе в Хосте и соседней с Кунаром провинции Нангархар, прошли акции протеста против действий Пакистана.Исполняющий обязанности главы МИД в правительстве талибов Амир Хан Муттаки вызвал посла Пакистана в Кабуле Мансура Ахмада Хана, ему был заявлен протест из-за авиаударов. МИД Пакистана в свою очередь заявил о резком росте числа нападений с территории Афганистана и призвал правительство этой страны обеспечить безопасность в районе границы.В начале августа 2021 года талибы (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"*.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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афганистан
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в мире, мохаммад хасан ахунд, афганистан, пакистан, газни (провинция), талибан, оон
23:28 06.05.2022 (обновлено: 23:29 06.05.2022)
 
Иностранный беспилотник обстрелял военную базу в Афганистане

Al-Jazeera: иостранный беспилотник обстрелял военную базу в провинции Газни в Афганистане

© AP Photo / Gulabuddin AmiriТалибы в городе Газни
Талибы в городе Газни - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© AP Photo / Gulabuddin Amiri
Талибы в городе Газни. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Иностранный беспилотник обстрелял в пятницу военную базу в провинции Газни в Афганистане, сообщил телеканал Al-Jazeera со ссылкой на источник в органах безопасности.
"Иностранный беспилотник обстрелял сегодня вечером военную базу в провинции Газни в центральной части Афганистана", - говорится в сообщении телеканала.
Ранее движение "Талибан"* обвиняло Пакистан в нанесении авиаударов по афганским провинциям. Ранее сообщалось, что в в апреле Пакистан нанес авиаудары по приграничным афганским провинциям Хост и Кунар, в результате чего погибли до 50 человек. В ряде афганских провинций, в том числе в Хосте и соседней с Кунаром провинции Нангархар, прошли акции протеста против действий Пакистана.
Исполняющий обязанности главы МИД в правительстве талибов Амир Хан Муттаки вызвал посла Пакистана в Кабуле Мансура Ахмада Хана, ему был заявлен протест из-за авиаударов. МИД Пакистана в свою очередь заявил о резком росте числа нападений с территории Афганистана и призвал правительство этой страны обеспечить безопасность в районе границы.
В начале августа 2021 года талибы (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"*.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреМохаммад Хасан АхундАфганистанПакистанГазни (провинция)ТалибанООН
 
 
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