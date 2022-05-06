https://ria.ru/20220506/obstrel-1787287769.html

В ДНР заявили об обстреле украинскими войсками Куйбышевского района Донецка

В ДНР заявили об обстреле украинскими войсками Куйбышевского района Донецка - РИА Новости, 06.05.2022

В ДНР заявили об обстреле украинскими войсками Куйбышевского района Донецка

Украинские войска в пятницу обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив пять мин калибром 120 миллиметров, заявило представительство Донецкой народной... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T18:40

2022-05-06T18:40

2022-05-06T18:42

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецк (днр)

украина

куйбышевский район

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ДОНЕЦК, 6 мая - РИА Новости. Украинские войска в пятницу обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив пять мин калибром 120 миллиметров, заявило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.30 - н.п. Пески - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 5 мин калибром 120 мм", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220506/donetsk-1787163531.html

донецк (днр)

украина

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в мире, донецк (днр), украина, куйбышевский район