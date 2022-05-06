https://ria.ru/20220506/obstrel-1787279162.html

Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта

Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта - РИА Новости, 06.05.2022

Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта

Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в Донецкой народной республике, в том числе поселок Горняк в Донецке, примерно за три часа, заявило... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T18:05

2022-05-06T18:05

2022-05-06T18:05

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

горняк

донецк (днр)

россия

донбасс

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 6 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в Донецкой народной республике, в том числе поселок Горняк в Донецке, примерно за три часа, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Как сообщает представительство в своем Telegram-канале, украинские войска выпустили 18 мин калибром 82 миллиметра по населенному пункту Зайцево, 10 мин калибром 82 миллиметра по поселку Горняк в Донецке, шесть снарядов калибром 122 миллиметра по Горловке и шесть мин калибром 82 миллиметра по Старомихайловке. Обстрелы производились с 12.46 до 15.30 (время совпадает с мск).Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220502/pozhar-1786219734.html

горняк

донецк (днр)

россия

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, горняк, донецк (днр), россия, донбасс, украина, вооруженные силы украины