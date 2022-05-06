14:25 06.05.2022 (обновлено: 15:52 06.05.2022)
ВСУ обстреляли Золотое-5 в ЛНР, погибла женщина
При обстреле населенного пункта Золотое-5 в ЛНР со стороны ВСУ погибла мирная жительница
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкРабота офицеров представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в районе контрольного пункта въезда-выезда у поселка Золотое Луганской Народной Республики
Работа офицеров представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в районе контрольного пункта въезда-выезда у поселка Золотое Луганской Народной Республики. Архивное фото
ЛУГАНСК, 6 мая — РИА Новости. Мирная жительница погибла при обстреле населенного пункта Золотое-5 в Луганской Народной Республике украинскими войсками, заявило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"В результате обстрела населенного пункта Золотое-5 погибла женщина 1950 года рождения, а также два мирных жителя получили ранения (мужчины 1938 года рождения и 1941 года рождения)", — говорится в сообщении в официальном Telegram-канале.
Кроме того, шесть жилых домов оказались повреждены. Ранее представительство уведомляло, что в 11:00 (совпадает с мск) ВСУ выпустили по Золотому-5 40 ракет из РСЗО "Град".
Также сегодня обстрелам подвергались Донецк, Горловка, Зайцево Южное, Лозовое и Ясиноватая в Донецкой Народной Республике.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.