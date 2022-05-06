https://ria.ru/20220506/obstrel-1787208574.html

ВСУ обстреляли Золотое-5 в ЛНР, погибла женщина

ВСУ обстреляли Золотое-5 в ЛНР, погибла женщина - РИА Новости, 06.05.2022

ВСУ обстреляли Золотое-5 в ЛНР, погибла женщина

Мирная жительница погибла при обстреле населенного пункта Золотое-5 в Луганской Народной Республике украинскими войсками, заявило представительство ЛНР в... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T14:25

2022-05-06T14:25

2022-05-06T15:52

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

россия

украина

донбасс

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ЛУГАНСК, 6 мая — РИА Новости. Мирная жительница погибла при обстреле населенного пункта Золотое-5 в Луганской Народной Республике украинскими войсками, заявило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Кроме того, шесть жилых домов оказались повреждены. Ранее представительство уведомляло, что в 11:00 (совпадает с мск) ВСУ выпустили по Золотому-5 40 ракет из РСЗО "Град".Также сегодня обстрелам подвергались Донецк, Горловка, Зайцево Южное, Лозовое и Ясиноватая в Донецкой Народной Республике.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220506/donetsk-1787163531.html

https://ria.ru/20220505/obstrel-1787118201.html

россия

украина

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс