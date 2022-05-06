https://ria.ru/20220506/obstrel-1787123360.html
Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР
Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР - РИА Новости, 06.05.2022
Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР
Украинские войска выпустили пять ракет из БМ-21 "Град" по Ясиноватой в ДНР, сообщает в Telegram-канале представительство республики в Совместном центре по... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T07:08
2022-05-06T07:08
2022-05-06T07:29
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
ясиноватая
вооруженные силы украины
россия
владимир путин
сергей лавров
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ДОНЕЦК, 6 мая — РИА Новости. Украинские войска выпустили пять ракет из БМ-21 "Град" по Ясиноватой в ДНР, сообщает в Telegram-канале представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Позднее в представительстве сообщили о новом обстреле населенного пункта. В 07.07 ВСУ выпустили три снаряда калибром 122 миллиметра, уточнили в СЦКК.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220505/mariupol-1786832450.html
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в мире, донецкая народная республика, ясиноватая, вооруженные силы украины, россия, владимир путин, сергей лавров
07:08 06.05.2022 (обновлено: 07:29 06.05.2022)
Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР
Украинские войска выпустили пять ракет из "Града" по Ясиноватой в ДНР