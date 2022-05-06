03:00 06.05.2022 (обновлено: 10:38 06.05.2022)
Японцев предупредили об обмане, связанном с украинцами
Asahi: мошенники в Японии начали обманывать людей под видом сбора средств для Украины
Токио. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. В Японии мошенники стали применять новую схему обмана граждан, спекулируя на украинской теме, пишет газета Asahi.
Отмечается, что в основном деньги из доверчивых японцев аферисты вытягивают с помощью телефонных звонков, когда злоумышленники представляются попавшими в беду родственниками или же сообщают о "недоплаченной пенсии" или "вычете на траты на медуслуги".
"Теперь появилась и проблема мошенничества под видом сбора средств на помощь Украине", — говорится в статье.
Издание добавляет, что в последние годы активность аферистов в стране снижалась, но теперь они вновь активизировались. Так, за прошлый год в Японии зафиксировали более 14 тысяч случаев мошенничества, это на 6,7 процента больше, чем в 2020 году. При этом общая сумма потерь обманутых составила 27,8 миллиарда иен (почти 13,9 миллиарда рублей). Сейчас же мошенничество набирает еще больше оборотов, подчеркивает газета.
Уточняется, что жертвами обмана в основном становятся престарелые.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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