https://ria.ru/20220506/obman-1787118776.html

Японцев предупредили об обмане, связанном с украинцами

Японцев предупредили об обмане, связанном с украинцами - РИА Новости, 06.05.2022

Японцев предупредили об обмане, связанном с украинцами

В Японии мошенники стали применять новую схему обмана граждан, спекулируя на украинской теме, пишет газета Asahi. РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T03:00

2022-05-06T03:00

2022-05-06T10:38

в мире

япония

украина

мошенничество

обман

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. В Японии мошенники стали применять новую схему обмана граждан, спекулируя на украинской теме, пишет газета Asahi.Отмечается, что в основном деньги из доверчивых японцев аферисты вытягивают с помощью телефонных звонков, когда злоумышленники представляются попавшими в беду родственниками или же сообщают о "недоплаченной пенсии" или "вычете на траты на медуслуги".Издание добавляет, что в последние годы активность аферистов в стране снижалась, но теперь они вновь активизировались. Так, за прошлый год в Японии зафиксировали более 14 тысяч случаев мошенничества, это на 6,7 процента больше, чем в 2020 году. При этом общая сумма потерь обманутых составила 27,8 миллиарда иен (почти 13,9 миллиарда рублей). Сейчас же мошенничество набирает еще больше оборотов, подчеркивает газета.Уточняется, что жертвами обмана в основном становятся престарелые.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220411/yaponiya-1782833423.html

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в мире, япония, украина, мошенничество, обман