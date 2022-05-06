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Российская авиация поразила 24 военных объекта на Украине за ночь - РИА Новости, 06.05.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Российская авиация поразила 24 военных объекта на Украине за ночь
Российская авиация поразила 24 военных объекта на Украине за ночь - РИА Новости, 06.05.2022
Российская авиация поразила 24 военных объекта на Украине за ночь
Российские самолеты, вертолеты и беспилотники за прошедшую ночь нанесли удары по 24 украинским военным объектам, уничтожили два склада с боеприпасами и... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T10:40
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обострение ситуации в днр и лнр
россия
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Российские самолеты, вертолеты и беспилотники за прошедшую ночь нанесли удары по 24 украинским военным объектам, уничтожили два склада с боеприпасами и артиллерийскую батарею на огневых позициях, заявил в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией в течение ночи поражены 24 военных объекта Украины. Среди них: 18 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, артиллерийская батарея на огневых позициях, а также два склада ракетно-артиллерийского вооружения в районе Краснополье Донецкой Народной Республики", - сообщил он.
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Брифинг Конашенкова: об уничтожении военной техники ВСУ и склада с боеприпасами
ВКС РФ уничтожили крупный склад боеприпасов Украины на заводе "Энергомашспецсталь" в Краматорске, сообщил в пятницу журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
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россия, вооруженные силы украины, украина, видео
Российская авиация поразила 24 военных объекта на Украине за ночь
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Российские самолеты, вертолеты и беспилотники за прошедшую ночь нанесли удары по 24 украинским военным объектам, уничтожили два склада с боеприпасами и артиллерийскую батарею на огневых позициях, заявил в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
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10:40 06.05.2022 (обновлено: 11:36 06.05.2022)
 
Российская авиация поразила 24 военных объекта на Украине за ночь

Минобороны: российская авиация поразила 24 военных объекта на Украине за ночь

© РИА Новости / Перейти в фотобанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Российские самолеты, вертолеты и беспилотники за прошедшую ночь нанесли удары по 24 украинским военным объектам, уничтожили два склада с боеприпасами и артиллерийскую батарею на огневых позициях, заявил в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией в течение ночи поражены 24 военных объекта Украины. Среди них: 18 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, артиллерийская батарея на огневых позициях, а также два склада ракетно-артиллерийского вооружения в районе Краснополье Донецкой Народной Республики", - сообщил он.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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