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Российская авиация поразила 24 военных объекта на Украине за ночь

Российская авиация поразила 24 военных объекта на Украине за ночь - РИА Новости, 06.05.2022

Российская авиация поразила 24 военных объекта на Украине за ночь

Российские самолеты, вертолеты и беспилотники за прошедшую ночь нанесли удары по 24 украинским военным объектам, уничтожили два склада с боеприпасами и... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T10:40

2022-05-06T10:40

2022-05-06T11:36

обострение ситуации в днр и лнр

россия

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Российские самолеты, вертолеты и беспилотники за прошедшую ночь нанесли удары по 24 украинским военным объектам, уничтожили два склада с боеприпасами и артиллерийскую батарею на огневых позициях, заявил в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией в течение ночи поражены 24 военных объекта Украины. Среди них: 18 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, артиллерийская батарея на огневых позициях, а также два склада ракетно-артиллерийского вооружения в районе Краснополье Донецкой Народной Республики", - сообщил он.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Брифинг Конашенкова: об уничтожении военной техники ВСУ и склада с боеприпасами ВКС РФ уничтожили крупный склад боеприпасов Украины на заводе "Энергомашспецсталь" в Краматорске, сообщил в пятницу журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. 2022-05-06T10:40 true PT2M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, вооруженные силы украины, украина, видео