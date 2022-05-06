https://ria.ru/20220506/ntv-1787175286.html

Приложения НТВ начали удалять из App Store

Приложения НТВ начали удалять из App Store - РИА Новости, 06.05.2022

Приложения НТВ начали удалять из App Store

Приложения НТВ удаляют из App Store по всему миру, речь идет о приложениях "Сегодня" и "25 лет НТВ", сервисы останутся доступны только в России, сообщается в... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T12:16

2022-05-06T12:16

2022-05-06T12:16

обострение ситуации в днр и лнр

общество

сергей лавров

валерий фадеев

тереза рибейру

украина

москва

россия

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Приложения НТВ удаляют из App Store по всему миру, речь идет о приложениях "Сегодня" и "25 лет НТВ", сервисы останутся доступны только в России, сообщается в пресс-релизе НТВ.Отмечается, что такое решение App Store объяснили тем, что приложения НТВ "содержат контент, причиняющий вред отдельным людям или группам лиц"."Такое решение магазина приложений Apple нас не удивило, так как запреты на любой российский контент, в том числе контент НТВ, уже давно часть повседневных новостей. Есть страны, где полностью отключено вещание международной версии НТВ, не удивлюсь, если в ЕС начнут демонтировать спутниковые антенны или запретят настраивать российские каналы, где это еще возможно. Иллюзий нет давно", - заявила главный редактор НТВ Александра Кошарницкая, слова которой приводятся в сообщении.Она отметила, что в начале марта YouTube-каналы НТВ с семнадцатью миллионами подписчиков были заблокированы Google более чем в 70 странах, а затем и во всем мире."Тогда в Google нам откровенно сказали: "Убирайте новости и политику, оставьте развлечения - и все вернем! Другой свободы слова у нас для вас нет!", - завершила она.На фоне российской операции по демилитаризации Украины против Москвы были применены тысячи ограничительных мер, включая блокировку ресурсов агентства Sputnik и телеканалов RT. Страницы этих СМИ не доступны европейским пользователям поисковой системы Google, цензуре подвергнуты их каналы в YouTube и на платформах Meta*. Многие местные журналисты, сотрудничающие с российскими СМИ, получили ярлыки "СМИ, аффилированных с российским правительством".Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.

https://ria.ru/20220506/qiwi-1787162039.html

https://ria.ru/20220427/sanktsii-1785710857.html

https://ria.ru/20220415/alfa-bank-1783652180.html

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, сергей лавров, валерий фадеев, тереза рибейру, украина, москва, россия, нтв (телеканал), google, apple