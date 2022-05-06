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Глава ПМР: страна придерживается нейтралитета по ситуации на Украине - РИА Новости, 06.05.2022
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Глава ПМР: страна придерживается нейтралитета по ситуации на Украине
Глава ПМР: страна придерживается нейтралитета по ситуации на Украине - РИА Новости, 06.05.2022
Глава ПМР: страна придерживается нейтралитета по ситуации на Украине
Приднестровье придерживается нейтралитета по ситуации на Украине, заявил в пятницу глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T20:28
2022-05-06T20:28
в мире
украина
молдавия
вадим красносельский
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ТИРАСПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости. Приднестровье придерживается нейтралитета по ситуации на Украине, заявил в пятницу глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский."То, что происходит между Россией и Украиной для меня трагедия. Приднестровье придерживается нейтралитета в ситуации на Украине, ПМР не опасно для своих соседей - ни для Украины, ни для Молдавии", - заявил лидер ПМР журналистам.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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в мире, украина, молдавия, вадим красносельский
20:28 06.05.2022
 
Глава ПМР: страна придерживается нейтралитета по ситуации на Украине

Глава ПМР Красносельский заявил, что страна придерживается нейтралитета по Украине

© Фото : официальный сайт Президента ПМРГлава ПМР Вадим Красносельский
Глава ПМР Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© Фото : официальный сайт Президента ПМР
Глава ПМР Вадим Красносельский. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости. Приднестровье придерживается нейтралитета по ситуации на Украине, заявил в пятницу глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский.
"То, что происходит между Россией и Украиной для меня трагедия. Приднестровье придерживается нейтралитета в ситуации на Украине, ПМР не опасно для своих соседей - ни для Украины, ни для Молдавии", - заявил лидер ПМР журналистам.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
4 мая, 23:34
Следственный комитет ПМР возбудил дело после попытки теракта в поселке Маяк
 
В миреУкраинаМолдавияВадим Красносельский
 
 
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