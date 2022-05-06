https://ria.ru/20220506/neytralitet-1787310528.html

Глава ПМР: страна придерживается нейтралитета по ситуации на Украине

Глава ПМР: страна придерживается нейтралитета по ситуации на Украине - РИА Новости, 06.05.2022

Глава ПМР: страна придерживается нейтралитета по ситуации на Украине

Приднестровье придерживается нейтралитета по ситуации на Украине, заявил в пятницу глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T20:28

2022-05-06T20:28

2022-05-06T20:28

в мире

украина

молдавия

вадим красносельский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149898/16/1498981699_0:79:1500:923_1920x0_80_0_0_4a109f0405d9c15dedd47c988124843a.jpg

ТИРАСПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости. Приднестровье придерживается нейтралитета по ситуации на Украине, заявил в пятницу глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский."То, что происходит между Россией и Украиной для меня трагедия. Приднестровье придерживается нейтралитета в ситуации на Украине, ПМР не опасно для своих соседей - ни для Украины, ни для Молдавии", - заявил лидер ПМР журналистам.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20220504/delo-1786893803.html

украина

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, молдавия, вадим красносельский