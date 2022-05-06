https://ria.ru/20220506/neft-1787259782.html

Китайские СМИ рассказали, почему Пекин не спешит покупать российскую нефть

Китайские СМИ рассказали, почему Пекин не спешит покупать российскую нефть - РИА Новости, 06.05.2022

Китайские СМИ рассказали, почему Пекин не спешит покупать российскую нефть

Несмотря на то, что в настоящее время цена на российскую нефть заметно снизилась, Китай не спешит закупать нефть со значительной скидкой по целому ряду причин,... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T17:00

2022-05-06T17:00

2022-05-06T17:00

экономика

китай

россия

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ПЕКИН, 4 мая - РИА Новости. Несмотря на то, что в настоящее время цена на российскую нефть заметно снизилась, Китай не спешит закупать нефть со значительной скидкой по целому ряду причин, говорится в статье, опубликованной на китайском интернет-портале Sohu.Как отмечает автор статьи, несмотря на то, что Китай обладает крупными нефтяными месторождениями, импортировать готовую нефть из-за границы зачастую бывает более выгодно, так как это снижает издержки на разведку, бурение, организацию производства, очищение и так далее. Кроме того, потребность Китая в нефти превышает объемы производства в стране. На этом фоне российская нефть, цена на которую сейчас ниже, чем предлагают другие страны-экспортеры, на первый взгляд кажется выгодным приобретением.Одна из причин, по которой Китай не увеличивает закупки нефти из России в значительных масштабах, заключается в ее качестве, отмечается в статье. "Разные области применения нефти предъявляют разные требования к ее качеству, и качество нефти, произведенной в России, не соответствует всем областям применения", - пишет автор.Еще одна причина, по мнению автора, состоит в том, что в самом Китае по-прежнему имеется много недостатков в области транспортировки и хранения нефти, поэтому с заметным увеличением импорта нефти из России "могут возникнуть трудности"."Если нарастить импорт из России, то нефть просто негде будет хранить", - отмечается в статье.Китай также не увеличивает закупки нефти из России со значительной скидкой из-за того, что придерживается уже заключенных ранее контрактов. "Китай не может выдвигать требования по изменению ранее установленной цены на нефть, так как в мировой торговле Китай поддерживает культуру соблюдения договорных обязательств и дорожит своей репутацией", - пишет автор.Подводя итог, автор отмечает, что несмотря на выгодные цены на российскую нефть в настоящее время, из-за ряда факторов Китаю трудно увеличить импорт. Кроме того, слишком большая зависимость от импорта из одной страны грозит многими рисками для развития, и только за счет диверсификации импорта Китай может защитить свои интересы.Средняя цена нефти Urals, основного товара российского экспорта, в апреле 2022 года снизилась на 20,8% по отношению к марту нынешнего года и выросла в 1,1 раза к апрелю прошлого года - до 70,52 доллара за баррель, сообщил ранее Минфин РФ.Такое снижение средней цены во многом объясняется дисконтом из-за новых западных санкций против России, введенных после начала спецоперации на Украине. Покупатели российской нефти столкнулись со сложностями в логистике, фрахте судов и страховании сделок. Аналитики инвестбанка "Синара" сообщали, что скидки на Urals по отношению к эталонной марке Brent достигали 19 апреля 37 долларов за баррель, после чего они перешли к некоторому снижению.Ранее в подразделении Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC) PetroChina заявили, что в настоящее время деятельность с Россией ведется в рамках существующих контрактов и компания не планирует закупать российские природный газ и нефть со значительным скидками.В то же время газета Financial Times ранее писала, что частные нефтеперерабатывающие заводы Китая "тайно" покупают российскую нефть.

https://ria.ru/20220506/embargo-1787195591.html

https://ria.ru/20220506/neft-1787131214.html

https://ria.ru/20220505/energonositeli-1786981142.html

китай

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, китай, россия