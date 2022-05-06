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Нефтегазовые допдоходы бюджета России в апреле оказались меньше прогноза - РИА Новости, 06.05.2022
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Нефтегазовые допдоходы бюджета России в апреле оказались меньше прогноза
Нефтегазовые допдоходы бюджета России в апреле оказались меньше прогноза - РИА Новости, 06.05.2022
Нефтегазовые допдоходы бюджета России в апреле оказались меньше прогноза
Фактический объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в апреле оказался ниже оценки Минфина на 133,1 миллиарда рублей. Об этом говорится в... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T12:51
2022-05-06T14:09
экономика
министерство финансов рф (минфин россии)
цены на нефть
россия
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Фактический объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в апреле оказался ниже оценки Минфина на 133,1 миллиарда рублей. Об этом говорится в сообщении казначейства."Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам апреля 2022 года составило - 133,1 миллиарда рублей", — уточняется в пресс-релизе.Прогноз на апрель — 798,4 миллиарда рублей. В мае дополнительно ожидаются 414 миллиардов. Такая оценка связана с превышением фактической цены на нефть над базовым уровнем.Совокупный объем средств дополнительных нефтегазовых доходов, которые Минфин, согласно бюджетному правилу, должен направлять на покупку золота и валюты, составил бы в апреле 280,9 миллиарда рублей. В то же время на этот год действие отдельных положений правила приостановлено.
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экономика, министерство финансов рф (минфин россии), цены на нефть, россия
12:51 06.05.2022 (обновлено: 14:09 06.05.2022)
 
Нефтегазовые допдоходы бюджета России в апреле оказались меньше прогноза

Нефтегазовые допдоходы бюджета РФ в апреле были меньше прогноза на 133,1 миллиарда рублей

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Фактический объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в апреле оказался ниже оценки Минфина на 133,1 миллиарда рублей. Об этом говорится в сообщении казначейства.
"Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам апреля 2022 года составило - 133,1 миллиарда рублей", — уточняется в пресс-релизе.
Прогноз на апрель — 798,4 миллиарда рублей. В мае дополнительно ожидаются 414 миллиардов. Такая оценка связана с превышением фактической цены на нефть над базовым уровнем.
Совокупный объем средств дополнительных нефтегазовых доходов, которые Минфин, согласно бюджетному правилу, должен направлять на покупку золота и валюты, составил бы в апреле 280,9 миллиарда рублей. В то же время на этот год действие отдельных положений правила приостановлено.
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