https://ria.ru/20220506/neft-1787183734.html

Нефтегазовые допдоходы бюджета России в апреле оказались меньше прогноза

Нефтегазовые допдоходы бюджета России в апреле оказались меньше прогноза - РИА Новости, 06.05.2022

Нефтегазовые допдоходы бюджета России в апреле оказались меньше прогноза

Фактический объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в апреле оказался ниже оценки Минфина на 133,1 миллиарда рублей. Об этом говорится в... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T12:51

2022-05-06T12:51

2022-05-06T14:09

экономика

министерство финансов рф (минфин россии)

цены на нефть

россия

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Фактический объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в апреле оказался ниже оценки Минфина на 133,1 миллиарда рублей. Об этом говорится в сообщении казначейства."Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам апреля 2022 года составило - 133,1 миллиарда рублей", — уточняется в пресс-релизе.Прогноз на апрель — 798,4 миллиарда рублей. В мае дополнительно ожидаются 414 миллиардов. Такая оценка связана с превышением фактической цены на нефть над базовым уровнем.Совокупный объем средств дополнительных нефтегазовых доходов, которые Минфин, согласно бюджетному правилу, должен направлять на покупку золота и валюты, составил бы в апреле 280,9 миллиарда рублей. В то же время на этот год действие отдельных положений правила приостановлено.

https://radiosputnik.ria.ru/20220506/lyayen-1787182584.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, министерство финансов рф (минфин россии), цены на нефть, россия