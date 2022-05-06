https://ria.ru/20220506/natsionalisty-1787147222.html
Российская артиллерия уничтожила до 280 украинских националистов
Российская артиллерия уничтожила до 280 украинских националистов - РИА Новости, 06.05.2022
Российская артиллерия уничтожила до 280 украинских националистов
Артиллерийскими подразделениями РФ уничтожены шесть пунктов управления украинских войск, три склада боеприпасов, 26 украинских артиллерийских батарей и 187... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T10:43
2022-05-06T10:43
2022-05-06T10:46
обострение ситуации в днр и лнр
россия
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Артиллерийскими подразделениями РФ уничтожены шесть пунктов управления украинских войск, три склада боеприпасов, 26 украинских артиллерийских батарей и 187 опорных пунктов и скоплений сил и техники противника, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Артиллерийскими подразделениями поражено шесть пунктов управления, три склада боеприпасов, 187 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также 26 украинских артиллерийских батарей", - заявил он.Конашенков подчеркнул, что в результате ударов было уничтожено до 280 националистов и 41 единица военной техники ВСУ.
https://ria.ru/20220505/mariupol-1786832450.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, украина, вооруженные силы украины
10:43 06.05.2022 (обновлено: 10:46 06.05.2022)
Российская артиллерия уничтожила до 280 украинских националистов
Минобороны: российская артиллерия уничтожила до 280 украинских националистов
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Артиллерийскими подразделениями РФ уничтожены шесть пунктов управления украинских войск, три склада боеприпасов, 26 украинских артиллерийских батарей и 187 опорных пунктов и скоплений сил и техники противника, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Артиллерийскими подразделениями поражено шесть пунктов управления, три склада боеприпасов, 187 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также 26 украинских артиллерийских батарей", - заявил он.
Конашенков подчеркнул, что в результате ударов было уничтожено до 280 националистов и 41 единица военной техники ВСУ.