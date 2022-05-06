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Российская артиллерия уничтожила до 280 украинских националистов - РИА Новости, 06.05.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220506/natsionalisty-1787147222.html
Российская артиллерия уничтожила до 280 украинских националистов
Российская артиллерия уничтожила до 280 украинских националистов - РИА Новости, 06.05.2022
Российская артиллерия уничтожила до 280 украинских националистов
Артиллерийскими подразделениями РФ уничтожены шесть пунктов управления украинских войск, три склада боеприпасов, 26 украинских артиллерийских батарей и 187... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T10:43
2022-05-06T10:46
обострение ситуации в днр и лнр
россия
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Артиллерийскими подразделениями РФ уничтожены шесть пунктов управления украинских войск, три склада боеприпасов, 26 украинских артиллерийских батарей и 187 опорных пунктов и скоплений сил и техники противника, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Артиллерийскими подразделениями поражено шесть пунктов управления, три склада боеприпасов, 187 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также 26 украинских артиллерийских батарей", - заявил он.Конашенков подчеркнул, что в результате ударов было уничтожено до 280 националистов и 41 единица военной техники ВСУ.
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россия, украина, вооруженные силы украины
10:43 06.05.2022 (обновлено: 10:46 06.05.2022)
 
Российская артиллерия уничтожила до 280 украинских националистов

Минобороны: российская артиллерия уничтожила до 280 украинских националистов

© РИА Новости / Перейти в фотобанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Артиллерийскими подразделениями РФ уничтожены шесть пунктов управления украинских войск, три склада боеприпасов, 26 украинских артиллерийских батарей и 187 опорных пунктов и скоплений сил и техники противника, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Артиллерийскими подразделениями поражено шесть пунктов управления, три склада боеприпасов, 187 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также 26 украинских артиллерийских батарей", - заявил он.
Конашенков подчеркнул, что в результате ударов было уничтожено до 280 националистов и 41 единица военной техники ВСУ.
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