https://ria.ru/20220506/natsionalisty-1787147222.html

Российская артиллерия уничтожила до 280 украинских националистов

Российская артиллерия уничтожила до 280 украинских националистов - РИА Новости, 06.05.2022

Российская артиллерия уничтожила до 280 украинских националистов

Артиллерийскими подразделениями РФ уничтожены шесть пунктов управления украинских войск, три склада боеприпасов, 26 украинских артиллерийских батарей и 187... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T10:43

2022-05-06T10:43

2022-05-06T10:46

обострение ситуации в днр и лнр

россия

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Артиллерийскими подразделениями РФ уничтожены шесть пунктов управления украинских войск, три склада боеприпасов, 26 украинских артиллерийских батарей и 187 опорных пунктов и скоплений сил и техники противника, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Артиллерийскими подразделениями поражено шесть пунктов управления, три склада боеприпасов, 187 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также 26 украинских артиллерийских батарей", - заявил он.Конашенков подчеркнул, что в результате ударов было уничтожено до 280 националистов и 41 единица военной техники ВСУ.

https://ria.ru/20220505/mariupol-1786832450.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, украина, вооруженные силы украины