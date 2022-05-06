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"НАТО — это яд". В Китае предупредили о последствиях экспансии альянса - РИА Новости, 06.05.2022
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"НАТО — это яд". В Китае предупредили о последствиях экспансии альянса
"НАТО — это яд". В Китае предупредили о последствиях экспансии альянса - РИА Новости, 06.05.2022
"НАТО — это яд". В Китае предупредили о последствиях экспансии альянса
Экспансия НАТО в Азии приведет к нестабильности и конфликтам в регионе, пишет китайская газета Global Times. РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T22:58
2022-05-06T23:53
в мире
азия
атр
дальний восток
нато
китай
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Экспансия НАТО в Азии приведет к нестабильности и конфликтам в регионе, пишет китайская газета Global Times.Как отмечают авторы статьи, в последние десятилетия Дальний Восток сохранял стабильность, потому что страны искали точки соприкосновения и отбрасывали разногласия. Их видение позволяло им выходить за рамки идеологических и геополитических противоречий и сотрудничать друг с другом в эпоху глобализации.Благодаря такому мудрому подходу Азия стала процветать, но, если США и НАТО попытаются внедрить в АТР свою модель отношений, это подорвет региональный мир, подчеркивают обозреватели."Крушение европейской системы доказывает, что предлагаемая Штатами конструкция не вписывается в современные реалии", — заметили колумнисты.Как продемонстрировала история, одно государство не может выстроить собственную безопасность за счет других стран. Деление их на внутриблоковые и внеблоковые приводит к взаимной враждебности. Североатлантический альянс представляет собой яд, а не противоядие от напряженности в Азии, подытожили журналисты.
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в мире, азия, атр, дальний восток, нато, китай
22:58 06.05.2022 (обновлено: 23:53 06.05.2022)
 
"НАТО — это яд". В Китае предупредили о последствиях экспансии альянса

Китайская Global Times: экспансия НАТО в Азии ударит по безопасности всего региона

© Flickr / Official U.S. Navy PageАвианосная группа 7-го флота ВМС США в Южно-Китайском море
Авианосная группа 7-го флота ВМС США в Южно-Китайском море - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© Flickr / Official U.S. Navy Page
Авианосная группа 7-го флота ВМС США в Южно-Китайском море. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Экспансия НАТО в Азии приведет к нестабильности и конфликтам в регионе, пишет китайская газета Global Times.
"Североатлантический альянс, спровоцировавший раскол в Европе и развязывающий войны по всему миру, пытается применить принципы "блоковой" политики к Азиатско-Тихоокеанскому региону (АТР)", — говорится в публикации.
Как отмечают авторы статьи, в последние десятилетия Дальний Восток сохранял стабильность, потому что страны искали точки соприкосновения и отбрасывали разногласия. Их видение позволяло им выходить за рамки идеологических и геополитических противоречий и сотрудничать друг с другом в эпоху глобализации.
Благодаря такому мудрому подходу Азия стала процветать, но, если США и НАТО попытаются внедрить в АТР свою модель отношений, это подорвет региональный мир, подчеркивают обозреватели.
"Крушение европейской системы доказывает, что предлагаемая Штатами конструкция не вписывается в современные реалии", — заметили колумнисты.
Как продемонстрировала история, одно государство не может выстроить собственную безопасность за счет других стран. Деление их на внутриблоковые и внеблоковые приводит к взаимной враждебности. Североатлантический альянс представляет собой яд, а не противоядие от напряженности в Азии, подытожили журналисты.
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