https://ria.ru/20220506/nato-1787326605.html

"НАТО — это яд". В Китае предупредили о последствиях экспансии альянса

"НАТО — это яд". В Китае предупредили о последствиях экспансии альянса - РИА Новости, 06.05.2022

"НАТО — это яд". В Китае предупредили о последствиях экспансии альянса

Экспансия НАТО в Азии приведет к нестабильности и конфликтам в регионе, пишет китайская газета Global Times. РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T22:58

2022-05-06T22:58

2022-05-06T23:53

в мире

азия

атр

дальний восток

нато

китай

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Экспансия НАТО в Азии приведет к нестабильности и конфликтам в регионе, пишет китайская газета Global Times.Как отмечают авторы статьи, в последние десятилетия Дальний Восток сохранял стабильность, потому что страны искали точки соприкосновения и отбрасывали разногласия. Их видение позволяло им выходить за рамки идеологических и геополитических противоречий и сотрудничать друг с другом в эпоху глобализации.Благодаря такому мудрому подходу Азия стала процветать, но, если США и НАТО попытаются внедрить в АТР свою модель отношений, это подорвет региональный мир, подчеркивают обозреватели."Крушение европейской системы доказывает, что предлагаемая Штатами конструкция не вписывается в современные реалии", — заметили колумнисты.Как продемонстрировала история, одно государство не может выстроить собственную безопасность за счет других стран. Деление их на внутриблоковые и внеблоковые приводит к взаимной враждебности. Североатлантический альянс представляет собой яд, а не противоядие от напряженности в Азии, подытожили журналисты.

https://ria.ru/20220506/nato-1787248164.html

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дальний восток

китай

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Игорь Тоноян

в мире, азия, атр, дальний восток, нато, китай