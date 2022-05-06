22:58 06.05.2022 (обновлено: 23:53 06.05.2022)
"НАТО — это яд". В Китае предупредили о последствиях экспансии альянса
Китайская Global Times: экспансия НАТО в Азии ударит по безопасности всего региона
Авианосная группа 7-го флота ВМС США в Южно-Китайском море. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Экспансия НАТО в Азии приведет к нестабильности и конфликтам в регионе, пишет китайская газета Global Times.
"Североатлантический альянс, спровоцировавший раскол в Европе и развязывающий войны по всему миру, пытается применить принципы "блоковой" политики к Азиатско-Тихоокеанскому региону (АТР)", — говорится в публикации.
Как отмечают авторы статьи, в последние десятилетия Дальний Восток сохранял стабильность, потому что страны искали точки соприкосновения и отбрасывали разногласия. Их видение позволяло им выходить за рамки идеологических и геополитических противоречий и сотрудничать друг с другом в эпоху глобализации.
"Крушение европейской системы доказывает, что предлагаемая Штатами конструкция не вписывается в современные реалии", — заметили колумнисты.
Как продемонстрировала история, одно государство не может выстроить собственную безопасность за счет других стран. Деление их на внутриблоковые и внеблоковые приводит к взаимной враждебности. Североатлантический альянс представляет собой яд, а не противоядие от напряженности в Азии, подытожили журналисты.