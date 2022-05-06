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В Пекине заявили, что расширение НАТО на восток приведет к катастрофе - РИА Новости, 06.05.2022
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В Пекине заявили, что расширение НАТО на восток приведет к катастрофе
В Пекине заявили, что расширение НАТО на восток приведет к катастрофе - РИА Новости, 06.05.2022
В Пекине заявили, что расширение НАТО на восток приведет к катастрофе
Решение положиться на расширение НАТО на восток ради урегулирования конфликтов станет очередной ошибкой, которая приведет к катастрофе, заявил в пятницу... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T19:08
2022-05-06T19:08
в мире
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ПЕКИН, 6 мая – РИА Новости. Решение положиться на расширение НАТО на восток ради урегулирования конфликтов станет очередной ошибкой, которая приведет к катастрофе, заявил в пятницу замминистра иностранных дел Китая Лэ Юйчэн."Использование российско-украинского конфликта для доказательства "необходимости расширения НАТО на восток" — типичная перемена местами причины и следствия, когда причину болезни выдают за рецепт врача", - заявил Лэ Юйчэн. По его словам, "если в таких условиях полагаться на расширение НАТО на восток для урегулирование кризисов, то это будет ошибка за ошибкой, которые приведут к еще большей катастрофе"."Что касается представления российско-украинский конфликта как конфликта "демократии против авторитаризма", то всем нам знаком этот аргумент, это целиком и полностью уловка некоторых крупных стран, чтобы очернить другие государства… Обычно они начинают с того, что вешают на какую-то страну ярлык "авторитарной", затем подвергают ее всеобщему осуждению, накладывают санкции, прибегают к сдерживанию, и, наконец, "пускают в ход кулаки", - подчеркнул Лэ Юйчэн.Он отметил, что "это стало "набором стандартных приемов", и реальная цель всего этого только одна – устранить инакомыслящих и сохранить гегемонию".Замминистра добавил, что в последние годы этот трюк разыгрывался много раз по всему миру, "в эти фокусы уже не верят, пора с ним заканчивать".
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в мире, нато, китай, мид кнр, финляндия, швеция
19:08 06.05.2022
 
В Пекине заявили, что расширение НАТО на восток приведет к катастрофе

Замглавы МИД КНР Лэ Юйчэн: расширение НАТО не разрешит конфликты, а приведет к катастрофе

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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ПЕКИН, 6 мая – РИА Новости. Решение положиться на расширение НАТО на восток ради урегулирования конфликтов станет очередной ошибкой, которая приведет к катастрофе, заявил в пятницу замминистра иностранных дел Китая Лэ Юйчэн.
"Использование российско-украинского конфликта для доказательства "необходимости расширения НАТО на восток" — типичная перемена местами причины и следствия, когда причину болезни выдают за рецепт врача", - заявил Лэ Юйчэн. По его словам, "если в таких условиях полагаться на расширение НАТО на восток для урегулирование кризисов, то это будет ошибка за ошибкой, которые приведут к еще большей катастрофе".
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"Что касается представления российско-украинский конфликта как конфликта "демократии против авторитаризма", то всем нам знаком этот аргумент, это целиком и полностью уловка некоторых крупных стран, чтобы очернить другие государства… Обычно они начинают с того, что вешают на какую-то страну ярлык "авторитарной", затем подвергают ее всеобщему осуждению, накладывают санкции, прибегают к сдерживанию, и, наконец, "пускают в ход кулаки", - подчеркнул Лэ Юйчэн.
Он отметил, что "это стало "набором стандартных приемов", и реальная цель всего этого только одна – устранить инакомыслящих и сохранить гегемонию".
Замминистра добавил, что в последние годы этот трюк разыгрывался много раз по всему миру, "в эти фокусы уже не верят, пора с ним заканчивать".
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