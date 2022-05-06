https://ria.ru/20220506/nato-1787216350.html

Большинство австрийцев не одобряют вступление страны в НАТО, показал опрос

Большинство австрийцев не одобряют вступление страны в НАТО, показал опрос - РИА Новости, 06.05.2022

Большинство австрийцев не одобряют вступление страны в НАТО, показал опрос

Лишь 14% австрийцев выступают за вступление Австрии в НАТО, тогда как подавляющее большинство - 75% - против членства страны в Североатлантическом альянсе,... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T14:47

2022-05-06T14:47

2022-05-06T14:50

в мире

австрия

нато

евросоюз

украина

турция

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ВЕНА, 6 мая - РИА Новости. Лишь 14% австрийцев выступают за вступление Австрии в НАТО, тогда как подавляющее большинство - 75% - против членства страны в Североатлантическом альянсе, свидетельствуют результаты опроса, проведенного по заказу австрийского агентства APA институтом демоскопии и анализа данных (IFDD).Опрос также показал, что большинство австрийцев скептически относятся к вступлению Украины в Евросоюз - эту идею поддерживают 38% респондентов, в то время как против высказались 46%. Остальные участники опроса с ответом не определились.На вопрос о том, защищает ли Австрию ее нейтралитет, утвердительно ответили 52% участников опроса. При этом 40% не считают, что нейтралитет защищает Австрию от военных угроз. Большинство австрийцев - 83% - высказались за более тесную координацию между странами-членам ЕС в сфере безопасности и обороны.В опросе приняли участие тысяча человек.Австрийские СМИ ранее сообщали, что Австрия вновь сотрудничает с НАТО в рамках программы "Партнерство во имя мира". Отмечалось, что это произошло после того, как Турция отказалась от блокирования сотрудничества между Австрией и альянсом. Ранее Анкара блокировала сотрудничество сторон в связи с требованием Австрии о прекращении переговоров о вступлении Турции в ЕС.Созданная в 1994 году натовская программа "Партнерство во имя мира" представляет собой программу военного сотрудничества Североатлантического альянса со странами, которые не входят в НАТО.

https://ria.ru/20220505/nato-1787097117.html

австрия

украина

турция

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в мире, австрия, нато, евросоюз, украина, турция