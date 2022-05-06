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Большинство австрийцев не одобряют вступление страны в НАТО, показал опрос - РИА Новости, 06.05.2022
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Большинство австрийцев не одобряют вступление страны в НАТО, показал опрос
Большинство австрийцев не одобряют вступление страны в НАТО, показал опрос - РИА Новости, 06.05.2022
Большинство австрийцев не одобряют вступление страны в НАТО, показал опрос
Лишь 14% австрийцев выступают за вступление Австрии в НАТО, тогда как подавляющее большинство - 75% - против членства страны в Североатлантическом альянсе,... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T14:47
2022-05-06T14:50
в мире
австрия
нато
евросоюз
украина
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ВЕНА, 6 мая - РИА Новости. Лишь 14% австрийцев выступают за вступление Австрии в НАТО, тогда как подавляющее большинство - 75% - против членства страны в Североатлантическом альянсе, свидетельствуют результаты опроса, проведенного по заказу австрийского агентства APA институтом демоскопии и анализа данных (IFDD).Опрос также показал, что большинство австрийцев скептически относятся к вступлению Украины в Евросоюз - эту идею поддерживают 38% респондентов, в то время как против высказались 46%. Остальные участники опроса с ответом не определились.На вопрос о том, защищает ли Австрию ее нейтралитет, утвердительно ответили 52% участников опроса. При этом 40% не считают, что нейтралитет защищает Австрию от военных угроз. Большинство австрийцев - 83% - высказались за более тесную координацию между странами-членам ЕС в сфере безопасности и обороны.В опросе приняли участие тысяча человек.Австрийские СМИ ранее сообщали, что Австрия вновь сотрудничает с НАТО в рамках программы "Партнерство во имя мира". Отмечалось, что это произошло после того, как Турция отказалась от блокирования сотрудничества между Австрией и альянсом. Ранее Анкара блокировала сотрудничество сторон в связи с требованием Австрии о прекращении переговоров о вступлении Турции в ЕС.Созданная в 1994 году натовская программа "Партнерство во имя мира" представляет собой программу военного сотрудничества Североатлантического альянса со странами, которые не входят в НАТО.
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австрия
украина
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в мире, австрия, нато, евросоюз, украина, турция
14:47 06.05.2022 (обновлено: 14:50 06.05.2022)
 
Большинство австрийцев не одобряют вступление страны в НАТО, показал опрос

Опрос показал, что большинство австрийцев выступают против вступления страны в НАТО

© Depositphotos / Mikhail MarkovskiyКернтнерштрассе в Вене
Кернтнерштрассе в Вене - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© Depositphotos / Mikhail Markovskiy
Кернтнерштрассе в Вене. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 6 мая - РИА Новости. Лишь 14% австрийцев выступают за вступление Австрии в НАТО, тогда как подавляющее большинство - 75% - против членства страны в Североатлантическом альянсе, свидетельствуют результаты опроса, проведенного по заказу австрийского агентства APA институтом демоскопии и анализа данных (IFDD).
Опрос также показал, что большинство австрийцев скептически относятся к вступлению Украины в Евросоюз - эту идею поддерживают 38% респондентов, в то время как против высказались 46%. Остальные участники опроса с ответом не определились.
На вопрос о том, защищает ли Австрию ее нейтралитет, утвердительно ответили 52% участников опроса. При этом 40% не считают, что нейтралитет защищает Австрию от военных угроз. Большинство австрийцев - 83% - высказались за более тесную координацию между странами-членам ЕС в сфере безопасности и обороны.
В опросе приняли участие тысяча человек.
Австрийские СМИ ранее сообщали, что Австрия вновь сотрудничает с НАТО в рамках программы "Партнерство во имя мира". Отмечалось, что это произошло после того, как Турция отказалась от блокирования сотрудничества между Австрией и альянсом. Ранее Анкара блокировала сотрудничество сторон в связи с требованием Австрии о прекращении переговоров о вступлении Турции в ЕС.
Созданная в 1994 году натовская программа "Партнерство во имя мира" представляет собой программу военного сотрудничества Североатлантического альянса со странами, которые не входят в НАТО.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
Вчера, 22:14
США гарантируют безопасность Швеции и Финляндии на период вступления в НАТО
 
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