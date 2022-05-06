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НАТО делает все, чтобы бои на Украине не прекращались, заявили в МИД - РИА Новости, 06.05.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220506/nato-1787160032.html
НАТО делает все, чтобы бои на Украине не прекращались, заявили в МИД
НАТО делает все, чтобы бои на Украине не прекращались, заявили в МИД - РИА Новости, 06.05.2022
НАТО делает все, чтобы бои на Украине не прекращались, заявили в МИД
НАТО выступает за скорейшее прекращение боевых действий на Украине, но делает все, чтобы этого не произошло, заявил на брифинге в Москве заместитель директора... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T11:29
2022-05-06T11:39
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
украина
нато
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. НАТО выступает за скорейшее прекращение боевых действий на Украине, но делает все, чтобы этого не произошло, заявил на брифинге в Москве заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев."Продолжает вызывать возмущение двуличная политика стран НАТО и ЕС, на словах выступая за скорейшее прекращение боевых действий, они делают все, чтобы не допустить этого", - сказал он. "Наращиваются поставки вооружений на Украину, масштабы которых исчисляются миллиардами долларов", - добавил Зайцев.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220421/nato-1784527764.html
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в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина, нато, ситуация в днр и лнр
11:29 06.05.2022 (обновлено: 11:39 06.05.2022)
 
НАТО делает все, чтобы бои на Украине не прекращались, заявили в МИД

МИД: НАТО выступает за прекращение боев на Украине, но делает все для их продолжения

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ
Здание министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. НАТО выступает за скорейшее прекращение боевых действий на Украине, но делает все, чтобы этого не произошло, заявил на брифинге в Москве заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев.
"Продолжает вызывать возмущение двуличная политика стран НАТО и ЕС, на словах выступая за скорейшее прекращение боевых действий, они делают все, чтобы не допустить этого", - сказал он. "Наращиваются поставки вооружений на Украину, масштабы которых исчисляются миллиардами долларов", - добавил Зайцев.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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