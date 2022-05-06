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Соловки и Мамаев Курган: музеи России подготовили программы к Дню Победы - РИА Новости, 06.05.2022
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Соловки и Мамаев Курган: музеи России подготовили программы к Дню Победы
Соловки и Мамаев Курган: музеи России подготовили программы к Дню Победы - РИА Новости, 06.05.2022
Соловки и Мамаев Курган: музеи России подготовили программы к Дню Победы
Российские музеи подготовили к празднованию 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне специальные тематические программы, говорится в пресс-релизе... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T08:44
2022-05-06T08:44
россия
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
музеи
день победы
музейные маршруты россии - 2022
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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Российские музеи подготовили к празднованию 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне специальные тематические программы, говорится в пресс-релизе министерства культуры РФ.Торжественные мероприятия к празднику Победы пройдут в Соловецком музее-заповеднике. На Соловецких островах 80 лет назад, в мае 1942 года, была создана Соловецкая школа юнг – уникальное учебное заведение, в котором готовили квалифицированных специалистов для Военно-морского флота. По окончании учебы молодых специалистов распределяли на действующий флот, а по достижении совершеннолетия зачисляли в штат боевых кораблей.Память о соловецких юнгах бережно сохраняется в Соловецком музее-заповеднике и в настоящее время. Помимо тематических экспозиций и выставок, на островах ежегодно проходит музейно-патриотическая программа "Летняя Соловецкая школа юнг", реализуемая в партнёрстве со школами, морскими и кадетскими центрами Архангельска, Северодвинска и Костромы. В праздничных мероприятиях 9 мая 2022 года примут участие воспитанники летней школы юнг предыдущих лет. Также в этот день в музее-заповеднике пройдет акция "Бессмертный полк" и концерт "России – слава, Солдату – честь".Вход в Музей Победы в Москве в течение всего дня 9 мая будет бесплатным (кроме экспозиций "Подвиг Народа" и "Битва за Москву. Первая Победа"). С утра и до закрытия музея будут работать мастер-классы для детей, пройдет фестиваль спектаклей школьных музеев "Весна. Победа. Май". В середине дня начнутся концертные программы и показы фильмов, в том числе, картины "Первый Оскар".Марафон музыки и поэзии военных лет пройдет в столичном Бахрушинском музее. С 7 по 17 мая 2022 года в филиалах музея, Доме-музее М.Н. Ермоловой и Музее-квартире В.Н. Плучека пройдут концерты, на которых прозвучат песни военных лет и стихи поэтов, прошедших войну. Также музей создал онлайн-проект о творческом подвиге актерских фронтовых бригад в годы Великой Отечественной войны.В Российском национальном музее музыки в Москве 8 мая пройдет специальная экскурсия "Победа. Музыка. Герои". Она рассказывает о музыкантах, которые во время войны продолжали трудиться и выступать. Посетители не только узнают имена тех, кто самоотверженно трудился во имя свободы, но и увидят музыкальные инструменты, под аккомпанемент которых звучали песни из окопов и землянок.Музей Мирового океана в Калининграде проведет 9 мая акцию "Гудок Победы". В 13:00 по московскому времени на территории музея прозвучит запись голоса Юрия Левитана, объявившего об окончании Великой Отечественной войны, после чего музейные суда дадут гудок в честь Великой Победы. Акцию поддерживают корабли-музеи России, корабли Балтийского, Черноморского, Северного и Тихоокеанского флотов.Выставку под открытым небом раритетной отечественной и зарубежной техники 30-80 годов ХХ века 9 мая можно будет посетить в музее-заповеднике "Горки Ленинские" в Московской области. Также в этот день там пройдет шествие "Бессмертного полка", торжественный митинг и Всероссийская минута молчания. Завершится праздник большим фейерверком. Вход на территорию музея-заповедника в этот день будет свободным.Празднование 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдет и в подмосковном Музее-заповеднике "Бородинское поле". Здесь состоится шествие "Бессмертного полка", торжественный церемониал у памятника "Танк Т-34" с отданием воинских почестей и возложением венков. В концертной программе – выступление известной фолк-группы "Ярилов Зной".На открытой площадке Конюшенного двора Ростовского кремля 9 мая запланирована праздничная программа "РиоРита – радость Победы!". Темой праздника станет воссоздание атмосферы танцевальной площадки послевоенных лет. В программе: танцы 1940-50 годов, песни военных лет, слайд-фильм из фотографий военных лет, хранящихся в собрании музея-заповедника.В Волгограде на Мамаевом кургане с 7 по 9 мая каждый вечер можно будет увидеть уникальную видеоинсталляцию, небо будут озарять красочные фейерверки.Российская государственная художественная галерея в Севастополе 8 мая откроет большой выставочный проект "Севастополь. Легенда в объективе". Он объединит фотографии легендарных фронтовых фото- и кинокорреспондентов: Евгения Халдея, Владислава Микоши, Бориса Шейнина, фотографии послевоенного Севастополя, а также фото и кинодокументалистику.
https://ria.ru/20220429/vystavka-1786051235.html
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россия, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), музеи, день победы
08:44 06.05.2022
 

Соловки и Мамаев Курган: музеи России подготовили программы к Дню Победы

© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанкСоловецкий монастырь в Архангельской области
Соловецкий монастырь в Архангельской области - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Илья Тимин
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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Российские музеи подготовили к празднованию 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне специальные тематические программы, говорится в пресс-релизе министерства культуры РФ.
Торжественные мероприятия к празднику Победы пройдут в Соловецком музее-заповеднике. На Соловецких островах 80 лет назад, в мае 1942 года, была создана Соловецкая школа юнг – уникальное учебное заведение, в котором готовили квалифицированных специалистов для Военно-морского флота. По окончании учебы молодых специалистов распределяли на действующий флот, а по достижении совершеннолетия зачисляли в штат боевых кораблей.
Память о соловецких юнгах бережно сохраняется в Соловецком музее-заповеднике и в настоящее время. Помимо тематических экспозиций и выставок, на островах ежегодно проходит музейно-патриотическая программа "Летняя Соловецкая школа юнг", реализуемая в партнёрстве со школами, морскими и кадетскими центрами Архангельска, Северодвинска и Костромы. В праздничных мероприятиях 9 мая 2022 года примут участие воспитанники летней школы юнг предыдущих лет. Также в этот день в музее-заповеднике пройдет акция "Бессмертный полк" и концерт "России – слава, Солдату – честь".
Вход в Музей Победы в Москве в течение всего дня 9 мая будет бесплатным (кроме экспозиций "Подвиг Народа" и "Битва за Москву. Первая Победа"). С утра и до закрытия музея будут работать мастер-классы для детей, пройдет фестиваль спектаклей школьных музеев "Весна. Победа. Май". В середине дня начнутся концертные программы и показы фильмов, в том числе, картины "Первый Оскар".
Музей Победы на Поклонной горе в Москве - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
29 апреля, 00:54
Художественная выставка "Имена Победы" открывается в Москве
Марафон музыки и поэзии военных лет пройдет в столичном Бахрушинском музее. С 7 по 17 мая 2022 года в филиалах музея, Доме-музее М.Н. Ермоловой и Музее-квартире В.Н. Плучека пройдут концерты, на которых прозвучат песни военных лет и стихи поэтов, прошедших войну. Также музей создал онлайн-проект о творческом подвиге актерских фронтовых бригад в годы Великой Отечественной войны.

В Российском национальном музее музыки в Москве 8 мая пройдет специальная экскурсия "Победа. Музыка. Герои". Она рассказывает о музыкантах, которые во время войны продолжали трудиться и выступать. Посетители не только узнают имена тех, кто самоотверженно трудился во имя свободы, но и увидят музыкальные инструменты, под аккомпанемент которых звучали песни из окопов и землянок.
Музей Мирового океана в Калининграде проведет 9 мая акцию "Гудок Победы". В 13:00 по московскому времени на территории музея прозвучит запись голоса Юрия Левитана, объявившего об окончании Великой Отечественной войны, после чего музейные суда дадут гудок в честь Великой Победы. Акцию поддерживают корабли-музеи России, корабли Балтийского, Черноморского, Северного и Тихоокеанского флотов.
Открытие памятника идейному лидеру Организации украинских националистов (ОУН) Степану Бандере во Львове. - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
4 мая, 14:35Донбасс. Геноцид. 2014-2022
"Обыкновенный нацизм". Фотографии, показанные на выставке в Музее ПобедыФотографии спецпроекта "Донбасс. Геноцид 2014–2022" стали частью масштабной выставки "Обыкновенный нацизм" в Музее Победы на Поклонной горе. Эта выставка посвящена истории украинского нацизма от зарождения до наших дней.
Выставку под открытым небом раритетной отечественной и зарубежной техники 30-80 годов ХХ века 9 мая можно будет посетить в музее-заповеднике "Горки Ленинские" в Московской области. Также в этот день там пройдет шествие "Бессмертного полка", торжественный митинг и Всероссийская минута молчания. Завершится праздник большим фейерверком. Вход на территорию музея-заповедника в этот день будет свободным.
Празднование 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдет и в подмосковном Музее-заповеднике "Бородинское поле". Здесь состоится шествие "Бессмертного полка", торжественный церемониал у памятника "Танк Т-34" с отданием воинских почестей и возложением венков. В концертной программе – выступление известной фолк-группы "Ярилов Зной".
На открытой площадке Конюшенного двора Ростовского кремля 9 мая запланирована праздничная программа "РиоРита – радость Победы!". Темой праздника станет воссоздание атмосферы танцевальной площадки послевоенных лет. В программе: танцы 1940-50 годов, песни военных лет, слайд-фильм из фотографий военных лет, хранящихся в собрании музея-заповедника.
В Волгограде на Мамаевом кургане с 7 по 9 мая каждый вечер можно будет увидеть уникальную видеоинсталляцию, небо будут озарять красочные фейерверки.
Родина Мать на Мамаевом кургане в Волгограде - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
2 февраля, 14:28
На Мамаевом Кургане развернули семидесятиметровую георгиевскую ленту
Российская государственная художественная галерея в Севастополе 8 мая откроет большой выставочный проект "Севастополь. Легенда в объективе". Он объединит фотографии легендарных фронтовых фото- и кинокорреспондентов: Евгения Халдея, Владислава Микоши, Бориса Шейнина, фотографии послевоенного Севастополя, а также фото и кинодокументалистику.
 
Музейные маршруты России - 2022РоссияМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)МузеиДень Победы
 
 
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