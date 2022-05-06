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День герба и флага города Москвы

День герба и флага города Москвы - РИА Новости, 06.05.2022

День герба и флага города Москвы

День герба и флага города Москвы установлен законом от 22 сентября 2004 года "О праздниках города Москвы" (в текущей редакции – "О праздниках и памятных датах... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T03:42

2022-05-06T03:42

2022-05-06T03:42

справки

москва

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День герба и флага города Москвы установлен законом от 22 сентября 2004 года "О праздниках города Москвы" (в текущей редакции – "О праздниках и памятных датах города Москвы") в целях развития городских традиций. Праздник отмечается ежегодно 6 мая. Дата была выбрана не случайно, так как это день памяти Святого великомученика Георгия Победоносца, который считается небесным покровителем Москвы.В соответствии с законом города Москвы от 11 июня 2003 года "О гербе города Москвы", герб представляет собой четырехугольный, с закругленными нижними углами и заостренный в оконечности темно-красный геральдический щит с изображением развернутого вправо от зрителя всадника – Святого Георгия Победоносца в серебряных доспехах и голубой мантии (плаще), на серебряном коне с серебряной сбруей, поражающего золотым копьем черного Змия. Современный герб города основан на историческом гербе, утвержденном Екатериной II 31 декабря (20 декабря по старому стилю) 1781 года: "в червленом поле Святой Великомученик и Победоносец Георгий на белом коне, поражающий копьем черного дракона". В 1883 году герб обрел внешние украшения в соответствии с реформой барона Бориса Кене: "В червленом щите Святой Великомученик и Победоносец Георгий, в серебряном вооружении и лазоревой приволоке (мантии) на серебряном покрытом багряною тканью, с золотой бахромою, коне, поражающий золотого с зелеными крыльями дракона золотым с осьмиконечным крестом наверху копьем. Щит увенчан императорскою короною. За щитом два накрест положенные золотые скипетра, соединенные Андреевскою лентою". Флаг Москвы, согласно закону от 11 июня 2003 года "О флаге города Москвы", представляет собой темно-красное прямоугольное полотнище с двусторонним изображением в центре развернутого от древка основного элемента герба города Москвы – Святого Георгия Победоносца на коне, поражающего копьем Змия. Габаритная ширина изображения основного элемента герба на флаге должна составлять 2/5 части длины полотнища. Святой Георгий считается покровителем Москвы. Это один из наиболее известных святых в христианском мире, а в некоторых странах (например, в Грузии и Англии) самый почитаемый. Претерпевший особо тяжелые страдания за Христа, Георгий причислен к лику великомучеников и, как победитель в духовной брани, именуется Победоносцем. Позднее этот эпитет был переосмыслен в связи с победой Георгия над змеем. Убив чудовище, Георгий, согласно легенде, избавил от верной гибели дочь правителя, которой надлежало стать очередной жертвой змея."Чудо о змии" получило аллегорическую трактовку, став символом торжества христианства над язычеством или победы христианина над страстями.На Руси почитание святого Георгия пришло из Византии вместе с принятием христианства. Сын святого Владимира Великого князь Ярослав Мудрый первым принял крещение с именем Георгий, положив традицию почитания святого Георгия Победоносца на государственном уровне. Согласно византийскому обычаю изображать на монетах и печатях как самого правителя, так и его святого покровителя, на монетах Ярослава Мудрого впервые появился пеший образ святого Георгия.Для Москвы судьбоносное событие произошло в конце ХI века, когда киевский князь Владимир Мономах нарек своего новорожденного сына Юрием – так святой Георгий Победоносец стал небесным покровителем основателя Москвы князя Юрия Долгорукого. На его печати был изображен святой Георгий пешим и вынимающим меч – еще без змия.Предание гласит, что однажды по дороге из Киева во Владимир Юрий Долгорукий остановился в гостях у боярина Кучки; прогневавшись за непочтительный прием, велел казнить его, но, возлюбив его прекрасные владения, повелел поставить там город Москву. И будто бы дал в ее герб образ своего небесного покровителя – всадника, попирающего копьем змия.Однако историки до сих пор не пришли к общему мнению, когда именно Георгий Победоносец появился в государственной символике. Считается, что эмблема святого Георгия как московский великокняжеский знак впервые появилась при старшем брате Ивана Калиты князе Юрии Даниловиче – как его небесного патрона. Образ пешего змееборца (воина, замахнувшегося мечом на змия) в Московском княжестве встречался на монете великого князя Ивана II Красного, сына Ивана Калиты. На печати Дмитрия Донского появился первый образ конного всадника с копьем. На печати его сына Василия I тоже изображен всадник с копьем, направленным острием вниз, и с тех пор этот символ утвердился в качестве московской эмблемы, став наследственным. На монетах Василия II, внука Дмитрия Донского, появляется отчетливое изображение всадника, поражающего копьем змия в раскрытую пасть, напоминающее иконографию "Чуда святого Георгия о змие". Историк Владимир Муравьев, исследовавший историю московского герба в книге "Легенды древней Москвы", считает, что здесь определенно узнается святой Георгий и что с этого времени – середины XV века – образ святого Георгия Победоносца становится устойчивым символом московского князя и Московского княжества. А при Иване III изображение всадника обретает свой окончательный, классический вид.После Октябрьской революции 1917 года герб Москвы был упразднен. 22 сентября 1924 год президиум Моссовета утвердил первый советский герб, составленный архитектором Дмитрием Осиповым. Место святого Георгия заняла пятиконечная звезда – победный символ Красной Армии. На фоне звезды был изображен обелиск, являвшийся первым революционным монументом РСФСР, – символ твердости Советской власти. Серп и молот – эмблема рабоче-крестьянского правительства. Зубчатое колесо и ржаные колосья, изображенные по овалу щита, символизировали смычку города и деревни.Внизу по обеим сторонам были изображены эмблемы, характеризующие наиболее развитую промышленность в Московской губернии (с января 1929 года – Центральнопромышленная область с центром в городе Москва, с июня 1929 года – Московская область, в 1931 году Москва была выделена в самостоятельную административно-хозяйственную единицу): слева наковальня – эта эмблема металлообрабатывающего производства, справа челнок – текстильного производства.Исторический герб стали снова использовать в 1991 году, когда художник Константин Иванов предложил свой эскиз. Утвержден герб тогда не был, хотя и использовался неофициально. 23 ноября 1993 года распоряжением мэра Москвы "О восстановлении исторического герба Москвы" столице был возвращен ее исторический герб по образцу первого официально утвержденного герба Москвы 1781 года. Новый эскиз герба, который используется и сейчас, также выполнил Константин Иванов.В 1995 году был издан специальный закон, утверждающий герб и флаг столицы, новая редакция закона была опубликована 11 июня 2003 года. На Руси существовало несколько праздников, посвященных Георгию Победоносцу: Весенний Юрьев день 6 мая, начало выпаса скота, и Юрьев день 9 декабря, когда крестьяне получали возможность перейти к другому хозяину.Православная церковь 6 мая чтит память великомученика Георгия Победоносца. В этот день Патриарх Московский и всея Руси по традиции совершает праздничное богослужение в храме святого Георгия на Поклонной горе в Москве. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, москва