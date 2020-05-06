Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
2020-05-06T09:27
https://ria.ru/20200506/1571009111.html
Ресин рассказал, как Москва восстановила исторический герб
https://cdn25.img.ria.ru/images/64251/00/642510092_0:163:2980:1839_1036x0_80_0_0_1d3098c173518dcbd01aa353b3353e50.jpg
РИА Новости

Ресин рассказал, как Москва восстановила исторический герб

09:10 06.05.2020 (обновлено: 09:27 06.05.2020)
496
© РИА Новости / Поляков / Перейти в фотобанкГерб Москвы на фоне российского флага
Герб Москвы на фоне российского флага
© РИА Новости / Поляков
Перейти в фотобанк
Герб Москвы на фоне российского флага. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Бывший первый заммэра Москвы, депутат ГД Владимир Ресин рассказал РИА Новости, как был восстановлен исторический Московский герб, что лежит в его основе и как изменилась жизнь и экономика столицы с появлением новой символики.
Ежегодно 6 мая в Москве празднуют День герба и флага столицы. Дата была выбрана не случайно, так как это день памяти Святого великомученика Георгия Победоносца, который считается небесным покровителем Москвы. Святой Георгий изображен на флаге и гербе Москвы.
"Когда решали, что Москве пришла пора восстановить свой исторический герб, опирались в первую очередь на соображения политического и социального характера. Нужен был объединяющий символ, знамя, герб. Что-то отражающее новую эпоху, этап жизни города и его жителей", - рассказал Ресин.
Депутат отметил, что в то время народ больше не желал жить под красным знаменем с серпом и молотом, но вслух этого тогда еще никто сказать не смел.
"Георгий Победоносец - значимый символ не только для верующих. Более трехсот лет его фигура - на гербе Москвы, именно с этим святым связывался на Руси образ государя, правителя, князи и шире - образ власти. И хотя в советский период его заменили красная звезда, серп и молот, но в исторической памяти именно Георгий Победоносец олицетворяет Москву - как щит на груди России, как город-защитник, город-победитель", - добавил он.
Младший политрук Алексей Еременко ведет солдат в атаку
9 мая 2019, 08:00Религия и мировоззрение
"Война все спишет". Когда убийство — меньшее зло
Ресин напомнил, что исторический герб был возвращен Москве указом мэра Юрия Лужкова в 1993 году. По его мнению, это было действительно историческое и политическое решение - возвращение к многовековой истории, символ возрождения Москвы и России.
"А кроме того, впервые за многие годы богоборчества на гербе появился православный святой - как возрождение не только истории, но духовности и веры. Во многом именно этот момент предопределил рождение нашей программы строительства православных храмов, потому как Россия и ее столица взяли курс на возрождение духовности, сохранение исторической памяти и наследия", - добавил политик.
По словам бывшего заммэра Москвы, когда рухнула прежняя система в стране и полностью сменился ее общественно-политический строй, когда страну и столицу фактически заново восстанавливали, но уже из экономической разрухи, московские власти выстояли.
"В том числе благодаря тому, что у Москвы появились новый герб и флаг, мы победили. Москва стала сильнее и лучше. Развивалась и развивается социальная инфраструктура, работают программы поддержки", - отметил Ресин.
По его словам, силу и стойкость Москва показывает и сейчас, в кризисное время, когда мэр столицы Сергей Собянин принял решение о выплатах для неработающих жителей, мерах поддержки для пенсионеров и матерей.
Билборд с социальной рекламой, направленной на профилактику распространения коронавирусной инфекции на одной из улиц Москвы
25 марта, 21:45Распространение нового коронавируса
Собянин объяснил решение о выплатах находящимся на карантине москвичам

Почему Святой Георгий?

Как рассказала РИА Новости заведующая сектором отдела "Археология" Музея Москвы Екатерина Святицкая, Святой Георгий Победоносец почитаем на Руси с древних времен, начало этого связано с периодом правления Ярослава Мудрого.
"Святой Георгий Победоносец почитаем у нас со времен Киевской Руси. Существует множество вариантов его жития, описывающих земную жизнь святого в 3 веке н.э. и те чудеса, которые он совершал после мученической смерти. Почитание Святого Георгия на Руси связано с периодом правления Ярослава Мудрого, который в крещении носил имя Георгий. Ярослав строил монастыри и храмы, посвященные своему святому", - рассказала Святицкая.
По ее словам, на Руси существовало несколько праздников, посвященных Георгию Победоносцу: Весенний Юрьев день 6 мая, начало выпаса скота, и Юрьев день 9 декабря, когда крестьяне получали возможность перейти к другому хозяину.
Георгий Победоносец
13 марта 2019, 13:09
В Политехническом музее появятся панно и барельеф с Георгием Победоносцем

История появления московского герба

Святицкая отметила, что становление Москвы как княжества начинается с Даниила Александровича Московского, который назвал своего сына и наследника Георгием, Юрием. Когда Юрий Данилович Московский стал новгородским князем, он на своих новгородских печатях поместил изображение всадника, своего небесного покровителя - Георгия Победоносца. Окончательно изображение Святого Георгия было закреплено на государственной печати при Иване III.
Заведующая отделом истории Москвы Музея Москвы Ирина Карпачева рассказала, что во времена правления Петра I было составлено подробное описание всех гербов губерний. Позже, в 1781 году была выпущена специальная грамота, где Екатерина II окончательно пожаловала гербы городам. Само понятие городского герба было закреплено после грамоты 21 апреля 1785 года.
"Знаменитая жалованная грамота городам подписана императрицей Екатериной II. Это очень важный документ, так как по ней создаются городские думы, в частности, в Москве. Там зафиксирован герб Москвы с изображением Святого Георгия", - добавила Карпачева.
Она отметила, что после Октябрьской революции стало очевидно, что старая символика совершенно не нужна новой власти и был объявлен конкурс на создание нового московского герба.
"Новый герб разработал архитектор Дмитрий Осипов, он был утвержден президиумом Моссовета 22 сентября 1924 года. Это была пятиконечная звезда - победоносный символ Красной Армии. На московском гербе в центре звезды были серп и молот, шестеренка, которая символизирует промышленность, и пшеничные колосья, означавшие смычку города и деревни, наковальня и челнок (металлургия и текстильная промышленность)", - рассказала Карпачева, отметив, что этот герб просуществовал до 1991 года.
После того, как Советский Союз распался, в 1993 году была воссоздана Московская городская дума с новым регламентом. Стали издаваться законы, был сразу же поднят вопрос о городской символике.
"У нас в музее запрашивали - и мы показывали - все имеющиеся изображения гербов. Было понятно, что никакой старый герб воссоздаваться не будет, нужен новый", - рассказала Карпачева.
Тогдашний мэр столицы Юрий Лужков объявил конкурс по разработке московской символики. Когда художник Константин Иванов продемонстрировал свой вариант, он был принят.
"В 1993 году было официально принято то, каким он должен быть - это темно красный фон, серебряные доспехи, лазуревая мантия, серебристый конь и золотое копье, которым он пронзает черного дракона", - пояснила Карпачева.
В 1995 году был издан специальный закон, утверждающий герб и флаг столицы.
510002
Религия и мировоззрениеРелигияНовости - Религия и мировоззрениеГеоргий ПобедоносецВладимир РесинСергей СобянинМоскваОбщество
Рекомендуем
Участник марша по случаю годовщины образования УПА
Три человека госпитализированы из-за попытки захвата храма УПЦ на Украине
Ким Чен Ын на церемонии 1 мая
Южнокорейская разведка предположила причины "исчезновения" Ким Чен Ына
Псковский кремль и Свято-Троицкий кафедральный собор в Пскове
Псковские власти решат, разрешать ли службы у храмов с участием прихожан
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
В России провели более 4,6 миллиона тестов на коронавирус
Сотрудник полиции
В Москве неизвестный изрезал прохожего ради 6,5 тысячи рублей и телефона
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
В Минздраве оценили суточный прирост новых случаев коронавируса
Весы, гантели и сантиметр
Тренер дал совет, как не потерять мотивацию к спорту в самоизоляции
Передача останков погибшего в годы войны казахстанского солдата
Россия передала Казахстану останки солдата, погибшего в ВОВ
Том Круз
Том Круз вместе с НАСА и SpaceX планируют снять фильм на борту МКС
Медик у машины скорой помощи
В Хабаровске у пациентки перинатального центра нашли коронавирус
Змея, найденная в квартире на юго-западе Москвы
На юго-западе Москвы в квартиру заползла змея
Пожарный
В Иркутской области четыре человека погибли при пожарах за два дня
Курьер службы доставки Яндекс. Еда едет на велосипеде по Тверской улице в Москве.
Эксперты назвали города с самой дорогой и дешевой доставкой продуктов
Сенаторы на заседании Совета Федерации РФ
Сенат Франции одобрил проект о продлении санитарного ЧП до 10 июля
Пробирка с тестом на коронавирус
В Болгарии число случаев коронавируса превысило 1750
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:14Эксперт рассказал о социальных последствиях ношения масок
04:11В США арестовали двух белых жителей за убийство афроамериканца
04:06Транспортное сообщение с Находкой ограничили из-за коронавируса
04:04Эксперт рассказал, чем нельзя обрабатывать продукты после покупки
04:03Вооруженные силы планируют получить первые С-500 в 2021 году
03:56В США откроется для посетителей самый помещаемый национальный парк
03:54Трамп пообещал разобраться в деле об убийстве белыми афроамериканца
03:53Ким Чен Ын поздравил Си Цзиньпина с победой над коронавирусом в Китае
03:51Телеканал "Победа" покажет ранее неизданные кадры с парада 1945 года
03:51В США оценили распространение коронавируса в Сирии
03:49Саранский "Биохимик" готов выпускать препарат для лечения COVID-19
03:44Житель Уссурийска пойдет под суд за фейк о COVID-19
03:43В Саудовской Аравии создали спецподразделение по контролю за карантином
03:28В Госдепе назвали "плохой новостью" наступление ЛНА на Триполи
03:27Пушков оценил семь причин Дурова не переезжать в Кремниевую долину
03:26Более 600 жителей Абхазии незаконно получили российские пенсии
03:09Мадуро назвал ответственного за вторжение боевиков из Колумбии
03:05В CША оценили участие сирийских наемников в ливийском конфликте
03:00Назван правильный способ носить маску весной
02:50В Калифорнии электрокомпанию "наказали" на $2 миллиарда за пожары
Лента новостейМолния