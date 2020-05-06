Ресин рассказал, как Москва восстановила исторический герб

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Бывший первый заммэра Москвы, депутат ГД Бывший первый заммэра Москвы, депутат ГД Владимир Ресин рассказал РИА Новости, как был восстановлен исторический Московский герб, что лежит в его основе и как изменилась жизнь и экономика столицы с появлением новой символики.

Ежегодно 6 мая в Москве празднуют День герба и флага столицы. Дата была выбрана не случайно, так как это день памяти Святого великомученика Георгия Победоносца, который считается небесным покровителем Москвы. Святой Георгий изображен на флаге и гербе Москвы.

"Когда решали, что Москве пришла пора восстановить свой исторический герб, опирались в первую очередь на соображения политического и социального характера. Нужен был объединяющий символ, знамя, герб. Что-то отражающее новую эпоху, этап жизни города и его жителей", - рассказал Ресин.

Депутат отметил, что в то время народ больше не желал жить под красным знаменем с серпом и молотом, но вслух этого тогда еще никто сказать не смел.

Георгий Победоносец - значимый символ не только для верующих. Более трехсот лет его фигура - на гербе Москвы, именно с этим святым связывался на Руси образ государя, правителя, князи и шире - образ власти. И хотя в советский период его заменили красная звезда, серп и молот, но в исторической памяти именно Георгий Победоносец олицетворяет Москву - как щит на груди России, как город-защитник, город-победитель", - добавил он.

Ресин напомнил, что исторический герб был возвращен Москве указом мэра Юрия Лужкова в 1993 году. По его мнению, это было действительно историческое и политическое решение - возвращение к многовековой истории, символ возрождения Москвы и России.

"А кроме того, впервые за многие годы богоборчества на гербе появился православный святой - как возрождение не только истории, но духовности и веры. Во многом именно этот момент предопределил рождение нашей программы строительства православных храмов, потому как Россия и ее столица взяли курс на возрождение духовности, сохранение исторической памяти и наследия", - добавил политик.

По словам бывшего заммэра Москвы, когда рухнула прежняя система в стране и полностью сменился ее общественно-политический строй, когда страну и столицу фактически заново восстанавливали, но уже из экономической разрухи, московские власти выстояли.

"В том числе благодаря тому, что у Москвы появились новый герб и флаг, мы победили. Москва стала сильнее и лучше. Развивалась и развивается социальная инфраструктура, работают программы поддержки", - отметил Ресин.

По его словам, силу и стойкость Москва показывает и сейчас, в кризисное время, когда мэр столицы Сергей Собянин принял решение о выплатах для неработающих жителей, мерах поддержки для пенсионеров и матерей.

Почему Святой Георгий?

Как рассказала РИА Новости заведующая сектором отдела "Археология" Музея Москвы Екатерина Святицкая, Святой Георгий Победоносец почитаем на Руси с древних времен, начало этого связано с периодом правления Ярослава Мудрого.

"Святой Георгий Победоносец почитаем у нас со времен Киевской Руси. Существует множество вариантов его жития, описывающих земную жизнь святого в 3 веке н.э. и те чудеса, которые он совершал после мученической смерти. Почитание Святого Георгия на Руси связано с периодом правления Ярослава Мудрого, который в крещении носил имя Георгий. Ярослав строил монастыри и храмы, посвященные своему святому", - рассказала Святицкая.

По ее словам, на Руси существовало несколько праздников, посвященных Георгию Победоносцу: Весенний Юрьев день 6 мая, начало выпаса скота, и Юрьев день 9 декабря, когда крестьяне получали возможность перейти к другому хозяину.

История появления московского герба

Святицкая отметила, что становление Москвы как княжества начинается с Даниила Александровича Московского, который назвал своего сына и наследника Георгием, Юрием. Когда Юрий Данилович Московский стал новгородским князем, он на своих новгородских печатях поместил изображение всадника, своего небесного покровителя - Георгия Победоносца. Окончательно изображение Святого Георгия было закреплено на государственной печати при Иване III.

Заведующая отделом истории Москвы Музея Москвы Ирина Карпачева рассказала, что во времена правления Петра I было составлено подробное описание всех гербов губерний. Позже, в 1781 году была выпущена специальная грамота, где Екатерина II окончательно пожаловала гербы городам. Само понятие городского герба было закреплено после грамоты 21 апреля 1785 года.

"Знаменитая жалованная грамота городам подписана императрицей Екатериной II. Это очень важный документ, так как по ней создаются городские думы, в частности, в Москве. Там зафиксирован герб Москвы с изображением Святого Георгия", - добавила Карпачева.

Она отметила, что после Октябрьской революции стало очевидно, что старая символика совершенно не нужна новой власти и был объявлен конкурс на создание нового московского герба.

"Новый герб разработал архитектор Дмитрий Осипов, он был утвержден президиумом Моссовета 22 сентября 1924 года. Это была пятиконечная звезда - победоносный символ Красной Армии. На московском гербе в центре звезды были серп и молот, шестеренка, которая символизирует промышленность, и пшеничные колосья, означавшие смычку города и деревни, наковальня и челнок (металлургия и текстильная промышленность)", - рассказала Карпачева, отметив, что этот герб просуществовал до 1991 года.

После того, как Советский Союз распался, в 1993 году была воссоздана Московская городская дума с новым регламентом. Стали издаваться законы, был сразу же поднят вопрос о городской символике.

"У нас в музее запрашивали - и мы показывали - все имеющиеся изображения гербов. Было понятно, что никакой старый герб воссоздаваться не будет, нужен новый", - рассказала Карпачева.

Тогдашний мэр столицы Юрий Лужков объявил конкурс по разработке московской символики. Когда художник Константин Иванов продемонстрировал свой вариант, он был принят.

"В 1993 году было официально принято то, каким он должен быть - это темно красный фон, серебряные доспехи, лазуревая мантия, серебристый конь и золотое копье, которым он пронзает черного дракона", - пояснила Карпачева.