https://ria.ru/20220506/moskalkova-1787132533.html
Доход Москальковой в 2021 году составил 13,5 миллиона рублей
Доход Москальковой в 2021 году составил 13,5 миллиона рублей - РИА Новости, 06.05.2022
Доход Москальковой в 2021 году составил 13,5 миллиона рублей
Доход уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой за 2021 год составил 13,5 миллиона рублей, следует из опубликованных на сайте омбудсмена... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T09:27
2022-05-06T09:27
2022-05-06T09:27
татьяна москалькова
общество
россия
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Доход уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой за 2021 год составил 13,5 миллиона рублей, следует из опубликованных на сайте омбудсмена сведений о доходах, расходах и имуществе."Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за период 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года: Декларированный годовой доход: 13 582 884,26 рублей", - следует из документа.Согласно документу, омбудсмен владеет жилым домой площадью 254 кв.м, квартирой — 160,3 кв.м, а также земельным участком площадью 1983 кв.м.Кроме этого, в индивидуальной собственности российского омбудсмена есть помещение (машиноместо), а также баня.Доход уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой за 2020 год составил 5,9 миллиона рублей, в 2019 году омбудсмен заработала 10,9 миллиона рублей.
https://ria.ru/20220430/dokhody-1786346254.html
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татьяна москалькова, общество, россия
Доход Москальковой в 2021 году составил 13,5 миллиона рублей
Доход омбудсмена Москальковой в 2021 году составил 13,5 миллиона рублей
МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Доход уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой за 2021 год составил 13,5 миллиона рублей, следует из опубликованных на сайте омбудсмена сведений о доходах, расходах и имуществе.
"Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за период 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года: Декларированный годовой доход: 13 582 884,26 рублей", - следует из документа
.
Согласно документу, омбудсмен владеет жилым домой площадью 254 кв.м, квартирой — 160,3 кв.м, а также земельным участком площадью 1983 кв.м.
Кроме этого, в индивидуальной собственности российского омбудсмена есть помещение (машиноместо), а также баня.
Доход уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой
за 2020 год составил 5,9 миллиона рублей, в 2019 году омбудсмен заработала 10,9 миллиона рублей.