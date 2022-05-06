https://ria.ru/20220506/monument-1799229664.html

Монумент павшим воинам отреставрировали в Ижевске

Монумент павшим воинам отреставрировали в Ижевске - РИА Новости, 30.06.2022

Монумент павшим воинам отреставрировали в Ижевске

Монумент павшим воинам восстановили в Ижевске у здания суда и нарисовали украинскую бабушку с советским флагом, которая вышла с ним к украинским военным и... РИА Новости, 30.06.2022

2022-05-06T21:40

2022-05-06T21:40

2022-06-30T12:36

удмуртская республика

ижевск

удмуртская республика (удмуртия)

украина

ситуация в днр и лнр

признание днр и лнр в россии

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УФА, 6 мая – РИА Новости. Монумент павшим воинам восстановили в Ижевске у здания суда и нарисовали украинскую бабушку с советским флагом, которая вышла с ним к украинским военным и отказалась обменять знамя на продукты.Ранее в Telegram-каналах появилось видео, на котором пожилая жительница Украины с мужем выходят к украинским военным с советским флагом. Нежданные гости отобрали у женщины флаг и стали его топтать, после чего предложили женщине взять продукты. Женщина отказалась, заявив, что за этот флаг воевали ее родители. После этого в российских городах начали открывать памятники, вешать плакаты и рисовать граффити с образом украинской бабушки.В объединенной пресс-службе судов Удмуртии рассказали, что в пятницу состоялось торжественное открытие восстановленного монумента павшим воинам, который находится на территории Ленинского районного суда Ижевска. Реставрационные работы прошли собственными силами и средствами сотрудников управления судебного департамента республики. Там выложили керамогранит, провели реставрацию стены и элементов памятника, благоустроили прилегающую территорию. На фотографиях видно, что на стене монумента нарисована украинская бабушка с советским флагом в руках.По данным пресс-службы, монумент был построен в 1980 году к 35-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне военными строителями на располагавшейся здесь территории войсковой части. С середины 1990-х годов эта территория находилась в собственности МВД Удмуртии, здесь располагалась школа милиции. В конце 2017 года два здания, расположенные на этой территории, были закреплены на праве оперативного управления за управлением судебного департамента республики.

https://ria.ru/20220329/udmurtiya-1780697216.html

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удмуртская республика (удмуртия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ижевск, удмуртская республика (удмуртия), украина, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, эвакуация жителей днр и лнр в россию, великая отечественная война (1941-1945)