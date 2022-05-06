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Монумент павшим воинам отреставрировали в Ижевске - РИА Новости, 30.06.2022
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Монумент павшим воинам отреставрировали в Ижевске
Монумент павшим воинам отреставрировали в Ижевске - РИА Новости, 30.06.2022
Монумент павшим воинам отреставрировали в Ижевске
Монумент павшим воинам восстановили в Ижевске у здания суда и нарисовали украинскую бабушку с советским флагом, которая вышла с ним к украинским военным и... РИА Новости, 30.06.2022
2022-05-06T21:40
2022-06-30T12:36
удмуртская республика
ижевск
удмуртская республика (удмуртия)
украина
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
эвакуация жителей днр и лнр в россию
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УФА, 6 мая – РИА Новости. Монумент павшим воинам восстановили в Ижевске у здания суда и нарисовали украинскую бабушку с советским флагом, которая вышла с ним к украинским военным и отказалась обменять знамя на продукты.Ранее в Telegram-каналах появилось видео, на котором пожилая жительница Украины с мужем выходят к украинским военным с советским флагом. Нежданные гости отобрали у женщины флаг и стали его топтать, после чего предложили женщине взять продукты. Женщина отказалась, заявив, что за этот флаг воевали ее родители. После этого в российских городах начали открывать памятники, вешать плакаты и рисовать граффити с образом украинской бабушки.В объединенной пресс-службе судов Удмуртии рассказали, что в пятницу состоялось торжественное открытие восстановленного монумента павшим воинам, который находится на территории Ленинского районного суда Ижевска. Реставрационные работы прошли собственными силами и средствами сотрудников управления судебного департамента республики. Там выложили керамогранит, провели реставрацию стены и элементов памятника, благоустроили прилегающую территорию. На фотографиях видно, что на стене монумента нарисована украинская бабушка с советским флагом в руках.По данным пресс-службы, монумент был построен в 1980 году к 35-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне военными строителями на располагавшейся здесь территории войсковой части. С середины 1990-х годов эта территория находилась в собственности МВД Удмуртии, здесь располагалась школа милиции. В конце 2017 года два здания, расположенные на этой территории, были закреплены на праве оперативного управления за управлением судебного департамента республики.
https://ria.ru/20220329/udmurtiya-1780697216.html
ижевск
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ижевск, удмуртская республика (удмуртия), украина, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, эвакуация жителей днр и лнр в россию, великая отечественная война (1941-1945)
21:40 06.05.2022 (обновлено: 12:36 30.06.2022)
 

Монумент павшим воинам отреставрировали в Ижевске

© Фото : Telegram-канал объединенной пресс-службы судов УдмуртииВосстановленный Монумент павшим воинам на территории Ленинского районного суда г. Ижевска
Восстановленный Монумент павшим воинам на территории Ленинского районного суда г. Ижевска - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© Фото : Telegram-канал объединенной пресс-службы судов Удмуртии
Восстановленный Монумент павшим воинам на территории Ленинского районного суда г. Ижевска
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УФА, 6 мая – РИА Новости. Монумент павшим воинам восстановили в Ижевске у здания суда и нарисовали украинскую бабушку с советским флагом, которая вышла с ним к украинским военным и отказалась обменять знамя на продукты.
Ранее в Telegram-каналах появилось видео, на котором пожилая жительница Украины с мужем выходят к украинским военным с советским флагом. Нежданные гости отобрали у женщины флаг и стали его топтать, после чего предложили женщине взять продукты. Женщина отказалась, заявив, что за этот флаг воевали ее родители. После этого в российских городах начали открывать памятники, вешать плакаты и рисовать граффити с образом украинской бабушки.
В объединенной пресс-службе судов Удмуртии рассказали, что в пятницу состоялось торжественное открытие восстановленного монумента павшим воинам, который находится на территории Ленинского районного суда Ижевска. Реставрационные работы прошли собственными силами и средствами сотрудников управления судебного департамента республики. Там выложили керамогранит, провели реставрацию стены и элементов памятника, благоустроили прилегающую территорию. На фотографиях видно, что на стене монумента нарисована украинская бабушка с советским флагом в руках.
"Это без преувеличения знаковое событие. Для нас было очень важно восстановить этот монумент. Священный долг каждого – хранить память о великом подвиге нашего народа, чтить его как историю доблести, высокого патриотизма и силы духа. Важно, чтобы об этом помнили наши дети, внуки и смогли передать эту память другим поколениям", - приводятся слова начальника управления судебного департамента региона Юрия Овечкина.
По данным пресс-службы, монумент был построен в 1980 году к 35-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне военными строителями на располагавшейся здесь территории войсковой части. С середины 1990-х годов эта территория находилась в собственности МВД Удмуртии, здесь располагалась школа милиции. В конце 2017 года два здания, расположенные на этой территории, были закреплены на праве оперативного управления за управлением судебного департамента республики.
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