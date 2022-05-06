https://ria.ru/20220506/moldaviya-1787329936.html

Власти Молдавии опровергли сообщения о запрете покидать страну призывникам

Власти Молдавии опровергли сообщения о запрете покидать страну призывникам - РИА Новости, 06.05.2022

Власти Молдавии опровергли сообщения о запрете покидать страну призывникам

Министерство обороны Молдавии опровергло информацию о том, что после 9 мая из страны не будут выпускать мужчин призывного возраста, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T23:35

2022-05-06T23:35

2022-05-06T23:35

в мире

молдавия

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КИШИНЕВ, 6 мая - РИА Новости. Министерство обороны Молдавии опровергло информацию о том, что после 9 мая из страны не будут выпускать мужчин призывного возраста, сообщила пресс-служба ведомства."Минобороны информирует, что сообщения в социальных сетях, согласно которым "мужчины призывного возраста не смогут покинуть Молдавию с 9 мая" - это фейк. Мужчины в Молдавии могут пересекать границу без каких-либо ограничений", - говорится в сообщении, опубликованном на странице министерства в Facebook*.В ведомстве призвали граждан быть бдительными и не распространять сообщения, не соответствующие действительности. Жителям страны советуют получать информацию только из проверенных источников.* Запрещенная в России экстремистская социальная сеть

https://ria.ru/20220503/shtraf-1786637546.html

молдавия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, молдавия