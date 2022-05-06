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Власти Молдавии опровергли сообщения о запрете покидать страну призывникам - РИА Новости, 06.05.2022
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Власти Молдавии опровергли сообщения о запрете покидать страну призывникам
Власти Молдавии опровергли сообщения о запрете покидать страну призывникам - РИА Новости, 06.05.2022
Власти Молдавии опровергли сообщения о запрете покидать страну призывникам
Министерство обороны Молдавии опровергло информацию о том, что после 9 мая из страны не будут выпускать мужчин призывного возраста, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T23:35
2022-05-06T23:35
в мире
молдавия
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КИШИНЕВ, 6 мая - РИА Новости. Министерство обороны Молдавии опровергло информацию о том, что после 9 мая из страны не будут выпускать мужчин призывного возраста, сообщила пресс-служба ведомства."Минобороны информирует, что сообщения в социальных сетях, согласно которым "мужчины призывного возраста не смогут покинуть Молдавию с 9 мая" - это фейк. Мужчины в Молдавии могут пересекать границу без каких-либо ограничений", - говорится в сообщении, опубликованном на странице министерства в Facebook*.В ведомстве призвали граждан быть бдительными и не распространять сообщения, не соответствующие действительности. Жителям страны советуют получать информацию только из проверенных источников.* Запрещенная в России экстремистская социальная сеть
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в мире, молдавия
23:35 06.05.2022
 
Власти Молдавии опровергли сообщения о запрете покидать страну призывникам

Минобороны Молдавии опровергло сообщения о запрете выпускать мужчин из страны с 9 мая

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПризывники
Призывники - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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КИШИНЕВ, 6 мая - РИА Новости. Министерство обороны Молдавии опровергло информацию о том, что после 9 мая из страны не будут выпускать мужчин призывного возраста, сообщила пресс-служба ведомства.
"Минобороны информирует, что сообщения в социальных сетях, согласно которым "мужчины призывного возраста не смогут покинуть Молдавию с 9 мая" - это фейк. Мужчины в Молдавии могут пересекать границу без каких-либо ограничений", - говорится в сообщении, опубликованном на странице министерства в Facebook*.
В ведомстве призвали граждан быть бдительными и не распространять сообщения, не соответствующие действительности. Жителям страны советуют получать информацию только из проверенных источников.
* Запрещенная в России экстремистская социальная сеть
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