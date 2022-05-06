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Президент Румынии осудил провокации, угрожающие безопасности Молдавии - РИА Новости, 06.05.2022
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Президент Румынии осудил провокации, угрожающие безопасности Молдавии
Президент Румынии осудил провокации, угрожающие безопасности Молдавии - РИА Новости, 06.05.2022
Президент Румынии осудил провокации, угрожающие безопасности Молдавии
Президент Румынии Клаус Йоханнис осудил провокации и действия, которые могут поставить под угрозу мир и безопасность в Молдавии, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T16:57
2022-05-06T16:57
в мире
молдавия
румыния
клаус йоханнис
майя санду
приднестровская молдавская республика
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КИШИНЕВ, 6 мая — РИА Новости. Президент Румынии Клаус Йоханнис осудил провокации и действия, которые могут поставить под угрозу мир и безопасность в Молдавии, сообщила пресс-служба администрации главы Румынии.Йоханнис в пятницу провел телефонный разговор с главой Молдавии Майей Санду. "Были рассмотрены недавние события, зарегистрированные в регионе Приднестровья. Президент Румынии подтвердил позицию полной поддержки призыва к спокойствию и ответственности президента Майи Санду. Главы двух государств также осудили любые провокации и попытки вовлечь Молдавию в действия, которые могут поставить под угрозу мир и безопасность Молдавии", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации президента Румынии. Стороны обсудили и проанализировали текущие события, касающиеся ситуации с безопасностью в регионе, а также последствия конфликта на Украине для Молдавии. "Йоханнис подтвердил полную солидарность с Молдавией, проанализировав вместе с коллегой новые конкретные варианты поддержки, которые Румыния может продолжать предлагать в этом кризисе на всех уровнях. Он отметил, что обещанная 5 апреля в Берлине прямая финансовая поддержка в размере 10 миллионов евро будет передана Молдавии в ближайшее время", - отметили в администрации Йоханниса.В Приднестровье ранее произошло три теракта - в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк. В республике был введен "красный" уровень террористической опасности. СК Приднестровья возбудил уголовные дела по статье "теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия". Президент непризнанной ПМР Вадим Красносельский заявил, что следы организаторов взрывов в Приднестровье ведут на Украину.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20220426/moldaviya-1785566296.html
https://ria.ru/20220427/pridnestrove-1785585774.html
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в мире, молдавия, румыния, клаус йоханнис, майя санду, приднестровская молдавская республика
16:57 06.05.2022
 
Президент Румынии осудил провокации, угрожающие безопасности Молдавии

Президент Румынии Йоханнис осудил провокации, угрожающие миру и безопасности в Молдавии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Румынии Клаус Йоханнис
Президент Румынии Клаус Йоханнис - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент Румынии Клаус Йоханнис. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 6 мая — РИА Новости. Президент Румынии Клаус Йоханнис осудил провокации и действия, которые могут поставить под угрозу мир и безопасность в Молдавии, сообщила пресс-служба администрации главы Румынии.
Йоханнис в пятницу провел телефонный разговор с главой Молдавии Майей Санду. "Были рассмотрены недавние события, зарегистрированные в регионе Приднестровья. Президент Румынии подтвердил позицию полной поддержки призыва к спокойствию и ответственности президента Майи Санду. Главы двух государств также осудили любые провокации и попытки вовлечь Молдавию в действия, которые могут поставить под угрозу мир и безопасность Молдавии", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации президента Румынии.
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Стороны обсудили и проанализировали текущие события, касающиеся ситуации с безопасностью в регионе, а также последствия конфликта на Украине для Молдавии. "Йоханнис подтвердил полную солидарность с Молдавией, проанализировав вместе с коллегой новые конкретные варианты поддержки, которые Румыния может продолжать предлагать в этом кризисе на всех уровнях. Он отметил, что обещанная 5 апреля в Берлине прямая финансовая поддержка в размере 10 миллионов евро будет передана Молдавии в ближайшее время", - отметили в администрации Йоханниса.
В Приднестровье ранее произошло три теракта - в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк. В республике был введен "красный" уровень террористической опасности. СК Приднестровья возбудил уголовные дела по статье "теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия". Президент непризнанной ПМР Вадим Красносельский заявил, что следы организаторов взрывов в Приднестровье ведут на Украину.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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В миреМолдавияРумынияКлаус ЙоханнисМайя СандуПриднестровская Молдавская Республика
 
 
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