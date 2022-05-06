Рейтинг@Mail.ru
Гутерреш посетит Молдавию с официальным визитом - РИА Новости, 06.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220506/moldaviya-1787218094.html
Гутерреш посетит Молдавию с официальным визитом
Гутерреш посетит Молдавию с официальным визитом - РИА Новости, 06.05.2022
Гутерреш посетит Молдавию с официальным визитом
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш посетит Молдавию с официальным визитом, чтобы встретиться с властями страны и посетить центр размещения беженцев,... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T14:53
2022-05-06T15:02
в мире
майя санду
молдавия
оон
наталья гаврилица
антониу гутерреш
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785601010_0:0:3482:1960_1920x0_80_0_0_380545fe69d7da00ebcfb188a0314194.jpg
КИШИНЕВ, 6 мая — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш посетит Молдавию с официальным визитом, чтобы встретиться с властями страны и посетить центр размещения беженцев, информацию РИА Новости подтвердили в администрации президента республики."Генеральный секретарь ООН совершит официальный визит в Молдавию, 9 мая он встретится с президентом Майей Санду", - сообщила РИА Новости пресс-секретарь администрации президента Лилиана Ангел.В офисе представительства ООН в Молдавии уточнили, что визит будет длиться два дня. В повестку также включены встреча с премьер-министром Натальей Гаврилицей и посещение центра временного размещения украинских беженцев.
https://ria.ru/20220426/moldaviya-1785566296.html
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785601010_621:0:3352:2048_1920x0_80_0_0_dcf0337a421c2b5275f76b5173e93ea3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, майя санду, молдавия, оон, наталья гаврилица, антониу гутерреш
14:53 06.05.2022 (обновлено: 15:02 06.05.2022)
 
Гутерреш посетит Молдавию с официальным визитом

Генсек ООН Гутерреш посетит Молдавию с официальным визитом 9 и 10 мая

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 6 мая — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш посетит Молдавию с официальным визитом, чтобы встретиться с властями страны и посетить центр размещения беженцев, информацию РИА Новости подтвердили в администрации президента республики.
"Генеральный секретарь ООН совершит официальный визит в Молдавию, 9 мая он встретится с президентом Майей Санду", - сообщила РИА Новости пресс-секретарь администрации президента Лилиана Ангел.
В офисе представительства ООН в Молдавии уточнили, что визит будет длиться два дня. В повестку также включены встреча с премьер-министром Натальей Гаврилицей и посещение центра временного размещения украинских беженцев.
Люди идут под триумфальной аркой рядом с флагом Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
26 апреля, 17:03
Запад готов к уничтожению Молдавии
 
В миреМайя СандуМолдавияООННаталья ГаврилицаАнтониу Гутерреш
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала