https://ria.ru/20220506/moldaviya-1787218094.html
Гутерреш посетит Молдавию с официальным визитом
Гутерреш посетит Молдавию с официальным визитом - РИА Новости, 06.05.2022
Гутерреш посетит Молдавию с официальным визитом
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш посетит Молдавию с официальным визитом, чтобы встретиться с властями страны и посетить центр размещения беженцев,... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T14:53
2022-05-06T14:53
2022-05-06T15:02
в мире
майя санду
молдавия
оон
наталья гаврилица
антониу гутерреш
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КИШИНЕВ, 6 мая — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш посетит Молдавию с официальным визитом, чтобы встретиться с властями страны и посетить центр размещения беженцев, информацию РИА Новости подтвердили в администрации президента республики."Генеральный секретарь ООН совершит официальный визит в Молдавию, 9 мая он встретится с президентом Майей Санду", - сообщила РИА Новости пресс-секретарь администрации президента Лилиана Ангел.В офисе представительства ООН в Молдавии уточнили, что визит будет длиться два дня. В повестку также включены встреча с премьер-министром Натальей Гаврилицей и посещение центра временного размещения украинских беженцев.
https://ria.ru/20220426/moldaviya-1785566296.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, майя санду, молдавия, оон, наталья гаврилица, антониу гутерреш
14:53 06.05.2022 (обновлено: 15:02 06.05.2022)
Гутерреш посетит Молдавию с официальным визитом
Генсек ООН Гутерреш посетит Молдавию с официальным визитом 9 и 10 мая