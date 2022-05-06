https://ria.ru/20220506/moldaviya-1787218094.html

Гутерреш посетит Молдавию с официальным визитом

Гутерреш посетит Молдавию с официальным визитом - РИА Новости, 06.05.2022

Гутерреш посетит Молдавию с официальным визитом

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш посетит Молдавию с официальным визитом, чтобы встретиться с властями страны и посетить центр размещения беженцев,... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T14:53

2022-05-06T14:53

2022-05-06T15:02

в мире

майя санду

молдавия

оон

наталья гаврилица

антониу гутерреш

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КИШИНЕВ, 6 мая — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш посетит Молдавию с официальным визитом, чтобы встретиться с властями страны и посетить центр размещения беженцев, информацию РИА Новости подтвердили в администрации президента республики."Генеральный секретарь ООН совершит официальный визит в Молдавию, 9 мая он встретится с президентом Майей Санду", - сообщила РИА Новости пресс-секретарь администрации президента Лилиана Ангел.В офисе представительства ООН в Молдавии уточнили, что визит будет длиться два дня. В повестку также включены встреча с премьер-министром Натальей Гаврилицей и посещение центра временного размещения украинских беженцев.

https://ria.ru/20220426/moldaviya-1785566296.html

молдавия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

в мире, майя санду, молдавия, оон, наталья гаврилица, антониу гутерреш