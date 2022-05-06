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Резервов газа в Молдавии хватит на месяц, заявил вице-премьер - РИА Новости, 06.05.2022
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Резервов газа в Молдавии хватит на месяц, заявил вице-премьер
Резервов газа в Молдавии хватит на месяц, заявил вице-премьер - РИА Новости, 06.05.2022
Резервов газа в Молдавии хватит на месяц, заявил вице-премьер
Молдавия пока не получила официального подтверждения от "Газпрома", что получит газ в июне, власти республики готовят запасные варианты - если же реализуется... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T11:04
2022-05-06T11:05
в мире
молдавия
украина
газпром
молдовагаз
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КИШИНЕВ, 6 мая - РИА Новости. Молдавия пока не получила официального подтверждения от "Газпрома", что получит газ в июне, власти республики готовят запасные варианты - если же реализуется сценарий с отсутствием поставок этого сырья из РФ, то резервов в стране хватит на 3-4 недели, заявил на брифинге вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну.Власти страны в октябре договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. Вице-премьер Андрей Спыну сообщил, что тендер на проведение аудита провалился, в том числе из-за событий на Украине, поскольку многие компании отказались приезжать. Это могло привести к прекращению поставок газа с 1 мая, но на предыдущей неделе "Газпром" официально подтвердил, что запланировал необходимые республике объемы в мае."У нас есть контракт, подписанный на 5 лет, "Молдовагаз" до 20 числа каждого месяца обсуждает с "Газпромом" объемы газа на следующий месяц. Если объемы газа на июнь не будут подтверждены, то у нас есть резервы примерно на 3-4 недели", - заявил Спыну.По его словам, власти республики "готовы покупать газ на международном рынке, если "Газпром" прекратит поставки". Он добавил, что "Молдавия запросила российскую сторону о продлении срока аудита, чтобы провести его в течение года", но так и не получила ответа."Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей.
https://ria.ru/20220502/gaz-1786590234.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220427/sandu-1785841444.html
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в мире, молдавия, украина, газпром, молдовагаз
11:04 06.05.2022 (обновлено: 11:05 06.05.2022)
 
Резервов газа в Молдавии хватит на месяц, заявил вице-премьер

Вице-премьер Спыну: если "Газпром" откажется от поставок, газа в Молдавии хватит на месяц

© AP Photo / Aurel ObrejaТрубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© AP Photo / Aurel Obreja
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КИШИНЕВ, 6 мая - РИА Новости. Молдавия пока не получила официального подтверждения от "Газпрома", что получит газ в июне, власти республики готовят запасные варианты - если же реализуется сценарий с отсутствием поставок этого сырья из РФ, то резервов в стране хватит на 3-4 недели, заявил на брифинге вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну.
Власти страны в октябре договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. Вице-премьер Андрей Спыну сообщил, что тендер на проведение аудита провалился, в том числе из-за событий на Украине, поскольку многие компании отказались приезжать. Это могло привести к прекращению поставок газа с 1 мая, но на предыдущей неделе "Газпром" официально подтвердил, что запланировал необходимые республике объемы в мае.
Вице-премьер Андрей Спыну - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
2 мая, 22:06
Молдавия готова к тому, что "Газпром" может прекратить поставки газа
"У нас есть контракт, подписанный на 5 лет, "Молдовагаз" до 20 числа каждого месяца обсуждает с "Газпромом" объемы газа на следующий месяц. Если объемы газа на июнь не будут подтверждены, то у нас есть резервы примерно на 3-4 недели", - заявил Спыну.
По его словам, власти республики "готовы покупать газ на международном рынке, если "Газпром" прекратит поставки". Он добавил, что "Молдавия запросила российскую сторону о продлении срока аудита, чтобы провести его в течение года", но так и не получила ответа.
"Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
27 апреля, 22:45В мире
Санду заявила о безальтернативности поставок газа в Молдавию из России
 
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