https://ria.ru/20220506/moldaviya-1787153377.html

Резервов газа в Молдавии хватит на месяц, заявил вице-премьер

Резервов газа в Молдавии хватит на месяц, заявил вице-премьер - РИА Новости, 06.05.2022

Резервов газа в Молдавии хватит на месяц, заявил вице-премьер

Молдавия пока не получила официального подтверждения от "Газпрома", что получит газ в июне, власти республики готовят запасные варианты - если же реализуется... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T11:04

2022-05-06T11:04

2022-05-06T11:05

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молдавия

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молдовагаз

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КИШИНЕВ, 6 мая - РИА Новости. Молдавия пока не получила официального подтверждения от "Газпрома", что получит газ в июне, власти республики готовят запасные варианты - если же реализуется сценарий с отсутствием поставок этого сырья из РФ, то резервов в стране хватит на 3-4 недели, заявил на брифинге вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну.Власти страны в октябре договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. Вице-премьер Андрей Спыну сообщил, что тендер на проведение аудита провалился, в том числе из-за событий на Украине, поскольку многие компании отказались приезжать. Это могло привести к прекращению поставок газа с 1 мая, но на предыдущей неделе "Газпром" официально подтвердил, что запланировал необходимые республике объемы в мае."У нас есть контракт, подписанный на 5 лет, "Молдовагаз" до 20 числа каждого месяца обсуждает с "Газпромом" объемы газа на следующий месяц. Если объемы газа на июнь не будут подтверждены, то у нас есть резервы примерно на 3-4 недели", - заявил Спыну.По его словам, власти республики "готовы покупать газ на международном рынке, если "Газпром" прекратит поставки". Он добавил, что "Молдавия запросила российскую сторону о продлении срока аудита, чтобы провести его в течение года", но так и не получила ответа."Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей.

https://ria.ru/20220502/gaz-1786590234.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220427/sandu-1785841444.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, украина, газпром, молдовагаз