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Биография Родиона Мирошника - РИА Новости, 06.05.2022
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Биография Родиона Мирошника
Биография Родиона Мирошника - РИА Новости, 06.05.2022
Биография Родиона Мирошника
Родион Валерьевич Мирошник родился 31 января 1974 года в Ворошиловграде (ныне Луганск). РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T16:25
2022-05-06T16:25
справки
родион мирошник
луганск
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Родион Валерьевич Мирошник родился 31 января 1974 года в Ворошиловграде (ныне Луганск).Окончил Луганский государственный педагогический институт им. Т.Г. Шевченко.Преподавал английский язык в школе. Работал режиссером в телекомпании "Луга-ТВ" и редактором в отделе информации Луганской областной гостелерадиокомпании.В 1997 году стал заведующим пресс-службы, главой отдела по взаимодействию с общественностью.С 2004 по 2006 год – председатель правления ЗАО "ЛОТ" города Луганска.В 2005-2006 годах – руководитель пресс-службы главы Луганской ОГА Александра Ефремова, пресс-секретарь премьер-министра Виктора Януковича. Был депутатом Луганского облсовета от "Партии регионов". С октября 2006 по апрель 2010 года, затем с октября 2011 по апрель 2014 года занимал должность генерального директора Луганской областной гостелерадиокомпании. С апреля 2010 года по осень 2011 года – заместитель председателя Луганской областной администрации по вопросам гуманитарной политики.В декабре 2014 года был назначен заместителем главы ЛНР Игоря Плотницкого – советником по внутренней политике. В последующем стал советником главы ЛНР по внешней политике.Представитель Луганской Народной Республики на переговорах в Трехсторонней контактной группе по урегулированию в Донбассе.6 мая 2022 года глава Луганской народной республики Леонид Пасечник подписал указ о назначении Родиона Мирошника полномочным послом ЛНР в России. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, родион мирошник, луганск
16:25 06.05.2022
 

Биография Родиона Мирошника

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкСоветник главы ЛНР по внешним связям Родион Мирошник
Советник главы ЛНР по внешним связям Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Родион Валерьевич Мирошник родился 31 января 1974 года в Ворошиловграде (ныне Луганск).
Окончил Луганский государственный педагогический институт им. Т.Г. Шевченко.
Преподавал английский язык в школе. Работал режиссером в телекомпании "Луга-ТВ" и редактором в отделе информации Луганской областной гостелерадиокомпании.
В 1997 году стал заведующим пресс-службы, главой отдела по взаимодействию с общественностью.
С 2004 по 2006 год – председатель правления ЗАО "ЛОТ" города Луганска.
В 2005-2006 годах – руководитель пресс-службы главы Луганской ОГА Александра Ефремова, пресс-секретарь премьер-министра Виктора Януковича. Был депутатом Луганского облсовета от "Партии регионов".
С октября 2006 по апрель 2010 года, затем с октября 2011 по апрель 2014 года занимал должность генерального директора Луганской областной гостелерадиокомпании.
С апреля 2010 года по осень 2011 года – заместитель председателя Луганской областной администрации по вопросам гуманитарной политики.
В декабре 2014 года был назначен заместителем главы ЛНР Игоря Плотницкого – советником по внутренней политике.
В последующем стал советником главы ЛНР по внешней политике.
Представитель Луганской Народной Республики на переговорах в Трехсторонней контактной группе по урегулированию в Донбассе.
6 мая 2022 года глава Луганской народной республики Леонид Пасечник подписал указ о назначении Родиона Мирошника полномочным послом ЛНР в России.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиРодион МирошникЛуганск
 
 
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