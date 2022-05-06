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Родион Мирошник станет послом ЛНР в России - РИА Новости, 06.05.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220506/lnr-1787229125.html
Родион Мирошник станет послом ЛНР в России
Родион Мирошник станет послом ЛНР в России - РИА Новости, 06.05.2022
Родион Мирошник станет послом ЛНР в России
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник подписал указ о назначении Родиона Мирошника полномочным послом ЛНР в России. РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T15:33
2022-05-06T15:44
обострение ситуации в днр и лнр
политика
признание днр и лнр в россии
луганская народная республика
россия
родион мирошник
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 6 мая – РИА Новости. Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник подписал указ о назначении Родиона Мирошника полномочным послом ЛНР в России."Назначить Мирошника Родиона Валерьевича чрезвычайным и полномочным послом Луганской народной республики в Российской Федерации", - говорится в тексте указа на сайте главы ЛНР. Указ вступает в силу со дня его подписания. Ранее Родион Мирошник занимал должность советника главы ЛНР.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. 22 февраля Путин уточнил, что ЛНР и ДНР признаны в границах, прописанных в их конституциях в то время, когда они были в составе Украины.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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политика, признание днр и лнр в россии, луганская народная республика, россия, родион мирошник, ситуация в днр и лнр
15:33 06.05.2022 (обновлено: 15:44 06.05.2022)
 
Родион Мирошник станет послом ЛНР в России

Глава ЛНР Пасечник назначил Родиона Мирошника послом в России

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Родион Мирошник. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 6 мая – РИА Новости. Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник подписал указ о назначении Родиона Мирошника полномочным послом ЛНР в России.
"Назначить Мирошника Родиона Валерьевича чрезвычайным и полномочным послом Луганской народной республики в Российской Федерации", - говорится в тексте указа на сайте главы ЛНР. Указ вступает в силу со дня его подписания. Ранее Родион Мирошник занимал должность советника главы ЛНР.
Ольга Макеева - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
15:00
Главы ДНР и ЛНР назначили послов в России
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. 22 февраля Путин уточнил, что ЛНР и ДНР признаны в границах, прописанных в их конституциях в то время, когда они были в составе Украины.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Глава ДНР Денис Пушилин на пресс-конференции в Донецке - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
16 марта, 10:58Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Пушилин заявил, что многие страны рассматривают признание ДНР и ЛНР
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРПолитикаПризнание ДНР и ЛНР в РоссииЛуганская Народная РеспубликаРоссияРодион МирошникСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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