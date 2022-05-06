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Минкульт назвал "приказ" о мобилизации работников культуры фейком - РИА Новости, 06.05.2022
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Минкульт назвал "приказ" о мобилизации работников культуры фейком
Минкульт назвал "приказ" о мобилизации работников культуры фейком - РИА Новости, 06.05.2022
Минкульт назвал "приказ" о мобилизации работников культуры фейком
Опубликованный якобы от имени Минкультуры РФ "приказ" о "предварительном бронировании ценных сотрудников" учреждений культуры в условиях "грядущей всеобщей... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T15:35
2022-05-06T15:40
общество
россия
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Опубликованный якобы от имени Минкультуры РФ "приказ" о "предварительном бронировании ценных сотрудников" учреждений культуры в условиях "грядущей всеобщей мобилизации", является фейком, заявили в ведомстве.Ранее в Telegram-каналах разошелся документ, разосланный якобы министерством культуры о том, что культурные учреждения должны подготовить списки "ценных сотрудников" и культурных деятелей для получения отсрочки."Такого приказа Минкультуры не существует. Это фейк", - говорится в сообщении.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал чушью и неправдой сообщения о том, что 9 мая в России может быть объявлена мобилизация и война с Украиной.
https://radiosputnik.ria.ru/20220430/mobilizatsiya-1786376448.html
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общество, россия, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
15:35 06.05.2022 (обновлено: 15:40 06.05.2022)
 
Минкульт назвал "приказ" о мобилизации работников культуры фейком

Минкульт назвал появившийся в соцсетях "приказ" о мобилизации работников культуры фейком

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЗдание Министерства культуры РФ в Москве
Здание Министерства культуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Опубликованный якобы от имени Минкультуры РФ "приказ" о "предварительном бронировании ценных сотрудников" учреждений культуры в условиях "грядущей всеобщей мобилизации", является фейком, заявили в ведомстве.
Ранее в Telegram-каналах разошелся документ, разосланный якобы министерством культуры о том, что культурные учреждения должны подготовить списки "ценных сотрудников" и культурных деятелей для получения отсрочки.
"Такого приказа Минкультуры не существует. Это фейк", - говорится в сообщении.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал чушью и неправдой сообщения о том, что 9 мая в России может быть объявлена мобилизация и война с Украиной.
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ОбществоРоссияМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)
 
 
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