https://ria.ru/20220506/minkult-1787230205.html

Минкульт назвал "приказ" о мобилизации работников культуры фейком

Минкульт назвал "приказ" о мобилизации работников культуры фейком - РИА Новости, 06.05.2022

Минкульт назвал "приказ" о мобилизации работников культуры фейком

Опубликованный якобы от имени Минкультуры РФ "приказ" о "предварительном бронировании ценных сотрудников" учреждений культуры в условиях "грядущей всеобщей... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T15:35

2022-05-06T15:35

2022-05-06T15:40

общество

россия

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Опубликованный якобы от имени Минкультуры РФ "приказ" о "предварительном бронировании ценных сотрудников" учреждений культуры в условиях "грядущей всеобщей мобилизации", является фейком, заявили в ведомстве.Ранее в Telegram-каналах разошелся документ, разосланный якобы министерством культуры о том, что культурные учреждения должны подготовить списки "ценных сотрудников" и культурных деятелей для получения отсрочки."Такого приказа Минкультуры не существует. Это фейк", - говорится в сообщении.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал чушью и неправдой сообщения о том, что 9 мая в России может быть объявлена мобилизация и война с Украиной.

https://radiosputnik.ria.ru/20220430/mobilizatsiya-1786376448.html

россия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)