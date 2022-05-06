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Проход в метро обошелся жителю Подмосковья в 20 тысяч рублей - РИА Новости, 06.05.2022
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Проход в метро обошелся жителю Подмосковья в 20 тысяч рублей
Проход в метро обошелся жителю Подмосковья в 20 тысяч рублей - РИА Новости, 06.05.2022
Проход в метро обошелся жителю Подмосковья в 20 тысяч рублей
Молодой человек, перелезший через ограждение платформы станции "Выхино" и спрыгнувший на пути ради бесплатного прохода в метро, оштрафован судом на 20 тысяч... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T11:59
2022-05-06T11:59
происшествия
москва
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Молодой человек, перелезший через ограждение платформы станции "Выхино" и спрыгнувший на пути ради бесплатного прохода в метро, оштрафован судом на 20 тысяч рублей, сообщает пресс-служба столичного главка МВД."Сотрудниками полиции, несущими службу на станции метро "Выхино" Таганско-Краснопресненской линии, был замечен мужчина, который перелез через ограждение платформы и спрыгнул на пути. Нарушитель был незамедлительно задержан и доставлен в отдел полиции. Свой поступок 20-летний житель Подмосковья объяснил тем, что таким образом хотел бесплатно пройти на территорию метрополитена", - говорится в сообщении.Суд оштрафовал зайца на 20 тысяч рублей по протоколу по части 3 статьи 11.15.1 КоАП РФ "Нарушение требований в области транспортной безопасности", по которому ему грозил штраф до 30 тысяч рублей или административный арест до 10 суток.
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происшествия, москва
11:59 06.05.2022
 
Проход в метро обошелся жителю Подмосковья в 20 тысяч рублей

Проход в метро на станции "Выхино" обошелся жителю Подмосковья в 20 тысяч рублей

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтанция метро "Выхино" в Москве
Станция метро Выхино в Москве - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Станция метро "Выхино" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Молодой человек, перелезший через ограждение платформы станции "Выхино" и спрыгнувший на пути ради бесплатного прохода в метро, оштрафован судом на 20 тысяч рублей, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
"Сотрудниками полиции, несущими службу на станции метро "Выхино" Таганско-Краснопресненской линии, был замечен мужчина, который перелез через ограждение платформы и спрыгнул на пути. Нарушитель был незамедлительно задержан и доставлен в отдел полиции. Свой поступок 20-летний житель Подмосковья объяснил тем, что таким образом хотел бесплатно пройти на территорию метрополитена", - говорится в сообщении.
Суд оштрафовал зайца на 20 тысяч рублей по протоколу по части 3 статьи 11.15.1 КоАП РФ "Нарушение требований в области транспортной безопасности", по которому ему грозил штраф до 30 тысяч рублей или административный арест до 10 суток.
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