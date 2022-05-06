https://ria.ru/20220506/metro-1787170384.html

Проход в метро обошелся жителю Подмосковья в 20 тысяч рублей

Проход в метро обошелся жителю Подмосковья в 20 тысяч рублей - РИА Новости, 06.05.2022

Проход в метро обошелся жителю Подмосковья в 20 тысяч рублей

Молодой человек, перелезший через ограждение платформы станции "Выхино" и спрыгнувший на пути ради бесплатного прохода в метро, оштрафован судом на 20 тысяч... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T11:59

2022-05-06T11:59

2022-05-06T11:59

происшествия

москва

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Молодой человек, перелезший через ограждение платформы станции "Выхино" и спрыгнувший на пути ради бесплатного прохода в метро, оштрафован судом на 20 тысяч рублей, сообщает пресс-служба столичного главка МВД."Сотрудниками полиции, несущими службу на станции метро "Выхино" Таганско-Краснопресненской линии, был замечен мужчина, который перелез через ограждение платформы и спрыгнул на пути. Нарушитель был незамедлительно задержан и доставлен в отдел полиции. Свой поступок 20-летний житель Подмосковья объяснил тем, что таким образом хотел бесплатно пройти на территорию метрополитена", - говорится в сообщении.Суд оштрафовал зайца на 20 тысяч рублей по протоколу по части 3 статьи 11.15.1 КоАП РФ "Нарушение требований в области транспортной безопасности", по которому ему грозил штраф до 30 тысяч рублей или административный арест до 10 суток.

https://radiosputnik.ria.ru/20220504/perekhod-1786800691.html

москва

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, москва