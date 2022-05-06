https://ria.ru/20220506/meropriyatiya-1787208948.html

Шольц не поучаствует в мероприятиях к годовщине освобождения Европы

Шольц не поучаствует в мероприятиях к годовщине освобождения Европы - РИА Новости, 06.05.2022

Шольц не поучаствует в мероприятиях к годовщине освобождения Европы

Канцлер Германии Олаф Шольц не будет принимать участие в памятных мероприятиях по случаю годовщины освобождения Европы 8 и 9 мая, но обратится с речью к... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T14:27

2022-05-06T14:27

2022-05-06T14:27

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германия

европа

олаф шольц

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БЕРЛИН, 6 мая - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц не будет принимать участие в памятных мероприятиях по случаю годовщины освобождения Европы 8 и 9 мая, но обратится с речью к согражданам в воскресенье, заявила заместитель официального представителя правительства страны Кристиане Хоффман."Могу сказать, что участия канцлера на каком-либо памятном мероприятии не предусмотрено", - заявила Хоффман на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос.Она отметила, что Шольц выступит с телеобращением 8 мая, когда в Германии отмечается освобождение от нацизма. По ее словам, поскольку празднование регулярно проходит под лозунгом "Никогда более", а в настоящее время в Европе ведутся боевые действия, то в этом году "особенное 8 мая", поэтому канцлер обратится к народу.

https://ria.ru/20220506/vstrecha-1787185419.html

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в мире, германия, европа, олаф шольц