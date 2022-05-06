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Шольц не поучаствует в мероприятиях к годовщине освобождения Европы - РИА Новости, 06.05.2022
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Шольц не поучаствует в мероприятиях к годовщине освобождения Европы
Шольц не поучаствует в мероприятиях к годовщине освобождения Европы - РИА Новости, 06.05.2022
Шольц не поучаствует в мероприятиях к годовщине освобождения Европы
Канцлер Германии Олаф Шольц не будет принимать участие в памятных мероприятиях по случаю годовщины освобождения Европы 8 и 9 мая, но обратится с речью к... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T14:27
2022-05-06T14:27
в мире
германия
европа
олаф шольц
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БЕРЛИН, 6 мая - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц не будет принимать участие в памятных мероприятиях по случаю годовщины освобождения Европы 8 и 9 мая, но обратится с речью к согражданам в воскресенье, заявила заместитель официального представителя правительства страны Кристиане Хоффман."Могу сказать, что участия канцлера на каком-либо памятном мероприятии не предусмотрено", - заявила Хоффман на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос.Она отметила, что Шольц выступит с телеобращением 8 мая, когда в Германии отмечается освобождение от нацизма. По ее словам, поскольку празднование регулярно проходит под лозунгом "Никогда более", а в настоящее время в Европе ведутся боевые действия, то в этом году "особенное 8 мая", поэтому канцлер обратится к народу.
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в мире, германия, европа, олаф шольц
14:27 06.05.2022
 
Шольц не поучаствует в мероприятиях к годовщине освобождения Европы

Шольц не поучаствует в памятных мероприятиях к годовщине освобождения Европы 8 и 9 мая

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 6 мая - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц не будет принимать участие в памятных мероприятиях по случаю годовщины освобождения Европы 8 и 9 мая, но обратится с речью к согражданам в воскресенье, заявила заместитель официального представителя правительства страны Кристиане Хоффман.
"Могу сказать, что участия канцлера на каком-либо памятном мероприятии не предусмотрено", - заявила Хоффман на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос.
Она отметила, что Шольц выступит с телеобращением 8 мая, когда в Германии отмечается освобождение от нацизма. По ее словам, поскольку празднование регулярно проходит под лозунгом "Никогда более", а в настоящее время в Европе ведутся боевые действия, то в этом году "особенное 8 мая", поэтому канцлер обратится к народу.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
12:56
Шольц встретится с Макроном в Берлине 9 мая
 
В миреГерманияЕвропаОлаф Шольц
 
 
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