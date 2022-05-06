https://ria.ru/20220506/maski-1787144722.html

В Омской области объяснили, почему продлили масочный режим

В Омской области объяснили, почему продлили масочный режим - РИА Новости, 06.05.2022

В Омской области объяснили, почему продлили масочный режим

Региональный Роспотребнадзор рассказал, что уровень коллективного иммунитета населения Омской области к COVID-19 является низким, так как жители не ставят... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T10:32

2022-05-06T10:32

2022-05-06T10:32

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общество

здоровье - общество

омская область

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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ОМСК, 6 май - РИА Новости. Региональный Роспотребнадзор рассказал, что уровень коллективного иммунитета населения Омской области к COVID-19 является низким, так как жители не ставят прививки повторно, в связи с чем масочный режим в регионе продлили до конца мая, пояснили журналистам в пресс-службе управления.Согласно еженедельному мониторингу, который проводит ведомство, общее количество привитых от ковида на 28 апреля составило 1 184 648 человек."Уровень коллективного иммунитета - 49,1%. Данные показатели свидетельствуют о том, что большинство жителей области не вакцинировались повторно в необходимые сроки, в связи с чем "иммунная прослойка" уменьшается в своих показателях", - пояснили в пресс-службе управления, добавив, что показатели заболеваемости инфекцией превышают прошлогодние.Оперативный штаб правительства Омской области по борьбе с коронавирусом продлил масочный режим и режим повышенной готовности до 31 мая. Маски требуется носить в общественных местах и транспорте. Масочный режим в регионе действует с 1 мая 2020 года.

https://ria.ru/20220425/koronavirus-1784974239.html

омская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, здоровье - общество, омская область, коронавирус covid-19, коронавирус в россии