https://ria.ru/20220506/maski-1787144722.html
В Омской области объяснили, почему продлили масочный режим
В Омской области объяснили, почему продлили масочный режим - РИА Новости, 06.05.2022
В Омской области объяснили, почему продлили масочный режим
Региональный Роспотребнадзор рассказал, что уровень коллективного иммунитета населения Омской области к COVID-19 является низким, так как жители не ставят... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T10:32
2022-05-06T10:32
2022-05-06T10:32
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ОМСК, 6 май - РИА Новости. Региональный Роспотребнадзор рассказал, что уровень коллективного иммунитета населения Омской области к COVID-19 является низким, так как жители не ставят прививки повторно, в связи с чем масочный режим в регионе продлили до конца мая, пояснили журналистам в пресс-службе управления.Согласно еженедельному мониторингу, который проводит ведомство, общее количество привитых от ковида на 28 апреля составило 1 184 648 человек."Уровень коллективного иммунитета - 49,1%. Данные показатели свидетельствуют о том, что большинство жителей области не вакцинировались повторно в необходимые сроки, в связи с чем "иммунная прослойка" уменьшается в своих показателях", - пояснили в пресс-службе управления, добавив, что показатели заболеваемости инфекцией превышают прошлогодние.Оперативный штаб правительства Омской области по борьбе с коронавирусом продлил масочный режим и режим повышенной готовности до 31 мая. Маски требуется носить в общественных местах и транспорте. Масочный режим в регионе действует с 1 мая 2020 года.
https://ria.ru/20220425/koronavirus-1784974239.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, омская область, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Омской области объяснили, почему продлили масочный режим
В Омской области объяснили продление масочного режима отказом жителей ревакцинироваться
ОМСК, 6 май - РИА Новости. Региональный Роспотребнадзор рассказал, что уровень коллективного иммунитета населения Омской области к COVID-19 является низким, так как жители не ставят прививки повторно, в связи с чем масочный режим в регионе продлили до конца мая, пояснили журналистам в пресс-службе управления.
Согласно еженедельному мониторингу, который проводит ведомство, общее количество привитых от ковида на 28 апреля составило 1 184 648 человек.
"Уровень коллективного иммунитета - 49,1%. Данные показатели свидетельствуют о том, что большинство жителей области не вакцинировались повторно в необходимые сроки, в связи с чем "иммунная прослойка" уменьшается в своих показателях", - пояснили в пресс-службе управления, добавив, что показатели заболеваемости инфекцией превышают прошлогодние.
Оперативный штаб правительства Омской области
по борьбе с коронавирусом продлил масочный режим и режим повышенной готовности до 31 мая. Маски требуется носить в общественных местах и транспорте. Масочный режим в регионе действует с 1 мая 2020 года.