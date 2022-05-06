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Из Мариуполя в Безыменное эвакуировали 518 человек - РИА Новости, 06.05.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220506/mariupol-1787132742.html
Из Мариуполя в Безыменное эвакуировали 518 человек
Из Мариуполя в Безыменное эвакуировали 518 человек - РИА Новости, 06.05.2022
Из Мариуполя в Безыменное эвакуировали 518 человек
Из Мариуполя в населенный пункт Безыменное за прошедшие сутки были эвакуированы 518 человек, в том числе 67 детей, сообщил в пятницу штаб территориальной... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T09:28
2022-05-06T09:40
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
мариуполь
александр семенов (батальон "восток")
игорь конашенков
владимир путин
россия
украина
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ДОНЕЦК, 6 мая - РИА Новости. Из Мариуполя в населенный пункт Безыменное за прошедшие сутки были эвакуированы 518 человек, в том числе 67 детей, сообщил в пятницу штаб территориальной обороны ДНР."За минувшие сутки, с 08.00 5 мая до 08.00 6 мая, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 518 человек, включая 67 детей", - говорится в сообщении штаба в Telegram.В ведомстве уточнили, что всего с 5 марта в Безыменное эвакуированы 28 336 человек.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов.Шестнадцатого апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://radiosputnik.ria.ru/20220505/mariupol-1786914307.html
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в мире, мариуполь, александр семенов (батальон "восток"), игорь конашенков, владимир путин, россия, украина
09:28 06.05.2022 (обновлено: 09:40 06.05.2022)
 
Из Мариуполя в Безыменное эвакуировали 518 человек

Из Мариуполя в Безыменное эвакуировали 518 человек, в том числе 67 детей

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЭвакуированные из района "Азовстали" мирные жители в селе Безыменное
Эвакуированные из района Азовстали мирные жители в селе Безыменное - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Эвакуированные из района "Азовстали" мирные жители в селе Безыменное . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 мая - РИА Новости. Из Мариуполя в населенный пункт Безыменное за прошедшие сутки были эвакуированы 518 человек, в том числе 67 детей, сообщил в пятницу штаб территориальной обороны ДНР.
"За минувшие сутки, с 08.00 5 мая до 08.00 6 мая, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 518 человек, включая 67 детей", - говорится в сообщении штаба в Telegram.
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В ведомстве уточнили, что всего с 5 марта в Безыменное эвакуированы 28 336 человек.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов.
Шестнадцатого апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреМариупольАлександр Семенов (батальон "Восток")Игорь КонашенковВладимир ПутинРоссияУкраина
 
 
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