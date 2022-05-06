https://ria.ru/20220506/malkova-1787164643.html

Светлана Малькова сходила на раздачу бесплатной еды в США

Светлана Малькова сходила на раздачу бесплатной еды в США - РИА Новости, 06.05.2022

Светлана Малькова сходила на раздачу бесплатной еды в США

Светлана Малькова посетила раздачу бесплатной еды в США, куда недавно переехала вместе с детьми. Видео она поделилась в социальных сетях. РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T11:50

2022-05-06T11:50

2022-05-06T11:50

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Светлана Малькова посетила раздачу бесплатной еды в США, куда недавно переехала вместе с детьми. Видео она поделилась в социальных сетях.Она отметила, что подобная помощь происходит раз в неделю при церкви, поэтому при входе всем желающим пастор читает молитву. На кадрах видно несколько людей, которые слушают сотрудника церкви. На других видео показаны упаковки с продуктами на полках и наполненные едой магазинные тележки.Некоторые поклонники стали переживать, что Светлана нуждается в финансовой помощи.Сама Малькова не заявляла и материальных трудностях, отметив, что "показывает жизнь в Америке".Ранее Светлана показывала, что ее дети с радостью пошли в школу в США.

https://ria.ru/20220420/malkova-1784529382.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, шоу-бизнес