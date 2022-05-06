https://ria.ru/20220506/malkova-1787164643.html
Светлана Малькова сходила на раздачу бесплатной еды в США
Светлана Малькова сходила на раздачу бесплатной еды в США - РИА Новости, 06.05.2022
Светлана Малькова сходила на раздачу бесплатной еды в США
Светлана Малькова посетила раздачу бесплатной еды в США, куда недавно переехала вместе с детьми. Видео она поделилась в социальных сетях. РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T11:50
2022-05-06T11:50
2022-05-06T11:50
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Светлана Малькова посетила раздачу бесплатной еды в США, куда недавно переехала вместе с детьми. Видео она поделилась в социальных сетях.Она отметила, что подобная помощь происходит раз в неделю при церкви, поэтому при входе всем желающим пастор читает молитву. На кадрах видно несколько людей, которые слушают сотрудника церкви. На других видео показаны упаковки с продуктами на полках и наполненные едой магазинные тележки.Некоторые поклонники стали переживать, что Светлана нуждается в финансовой помощи.Сама Малькова не заявляла и материальных трудностях, отметив, что "показывает жизнь в Америке".Ранее Светлана показывала, что ее дети с радостью пошли в школу в США.
https://ria.ru/20220420/malkova-1784529382.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, шоу-бизнес
Светлана Малькова сходила на раздачу бесплатной еды в США
Светлана Малькова сходила на раздачу бесплатной еды в США при церкви
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Светлана Малькова посетила раздачу бесплатной еды в США, куда недавно переехала вместе с детьми. Видео она поделилась в социальных сетях.
Она отметила, что подобная помощь происходит раз в неделю при церкви, поэтому при входе всем желающим пастор читает молитву. На кадрах видно несколько людей, которые слушают сотрудника церкви. На других видео показаны упаковки с продуктами на полках и наполненные едой магазинные тележки.
Некоторые поклонники стали переживать, что Светлана нуждается в финансовой помощи.
"Хорошо, что есть помощь. Но очень хочется, чтобы у Светы все наладилось до такой степени, что она сама могла бы покупать еду", "Очень хорошее подспорье для вас с детишками", – отметили пользователи.
Сама Малькова не заявляла и материальных трудностях, отметив, что "показывает жизнь в Америке".
Ранее Светлана показывала, что ее дети с радостью пошли
в школу в США.