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Светлана Малькова сходила на раздачу бесплатной еды в США - РИА Новости, 06.05.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220506/malkova-1787164643.html
Светлана Малькова сходила на раздачу бесплатной еды в США
Светлана Малькова сходила на раздачу бесплатной еды в США - РИА Новости, 06.05.2022
Светлана Малькова сходила на раздачу бесплатной еды в США
Светлана Малькова посетила раздачу бесплатной еды в США, куда недавно переехала вместе с детьми. Видео она поделилась в социальных сетях. РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T11:50
2022-05-06T11:50
шоубиз
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шоу-бизнес
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Светлана Малькова посетила раздачу бесплатной еды в США, куда недавно переехала вместе с детьми. Видео она поделилась в социальных сетях.Она отметила, что подобная помощь происходит раз в неделю при церкви, поэтому при входе всем желающим пастор читает молитву. На кадрах видно несколько людей, которые слушают сотрудника церкви. На других видео показаны упаковки с продуктами на полках и наполненные едой магазинные тележки.Некоторые поклонники стали переживать, что Светлана нуждается в финансовой помощи.Сама Малькова не заявляла и материальных трудностях, отметив, что "показывает жизнь в Америке".Ранее Светлана показывала, что ее дети с радостью пошли в школу в США.
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знаменитости, шоу-бизнес
11:50 06.05.2022
 
Светлана Малькова сходила на раздачу бесплатной еды в США

Светлана Малькова сходила на раздачу бесплатной еды в США при церкви

© Фото предоставлено Светланой МальковойСветлана Малькова
Светлана Малькова
© Фото предоставлено Светланой Мальковой
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Светлана Малькова посетила раздачу бесплатной еды в США, куда недавно переехала вместе с детьми. Видео она поделилась в социальных сетях.
Она отметила, что подобная помощь происходит раз в неделю при церкви, поэтому при входе всем желающим пастор читает молитву. На кадрах видно несколько людей, которые слушают сотрудника церкви. На других видео показаны упаковки с продуктами на полках и наполненные едой магазинные тележки.
Некоторые поклонники стали переживать, что Светлана нуждается в финансовой помощи.

"Хорошо, что есть помощь. Но очень хочется, чтобы у Светы все наладилось до такой степени, что она сама могла бы покупать еду", "Очень хорошее подспорье для вас с детишками", – отметили пользователи.

Сама Малькова не заявляла и материальных трудностях, отметив, что "показывает жизнь в Америке".
Ранее Светлана показывала, что ее дети с радостью пошли в школу в США.
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