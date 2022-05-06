https://ria.ru/20220506/magomedovy-1787175672.html

Источник: с братьев Магомедовых потребовали взыскать 750 миллионов долларов

Источник: с братьев Магомедовых потребовали взыскать 750 миллионов долларов - РИА Новости, 06.05.2022

Источник: с братьев Магомедовых потребовали взыскать 750 миллионов долларов

Генеральная прокуратура России направила в суд иск с требованием взыскать 750 миллионов долларов с братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых, находящихся под... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T12:18

2022-05-06T12:18

2022-05-06T12:18

происшествия

магомед магомедов

зиявудин магомедов

россия

москва

дело совладельцев группы "сумма"

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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Генеральная прокуратура России направила в суд иск с требованием взыскать 750 миллионов долларов с братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых, находящихся под стражей по обвинению в создании преступного сообщества и хищениях на 11 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в прокуратуре."Генеральной прокуратурой РФ в Хамовнический районный суд Москвы направлен иск к Зиявудину и Магомеду Магомедовым, а также одной из офшорных компаний Port Petrovsk Limited на общую сумму 750 миллионов долларов. Эти средства являются незаконным доходом, полученным преступным путем. В четверг, 5 мая, в суде состоялось первое заседание по иску", - сказал собеседник агентства.Магомедовых обвиняют в организации преступного сообщества и особо крупных хищениях на 11 миллиардов рублей. Они были арестованы в марте 2018 года в Москве, с тех пор находятся под стражей. Генпрокуратура наложила арест на имущество фигурантов дела стоимостью свыше 45 миллиардов рублей.Forbes в 2019 году оценивал состояние Зиявудина Магомедова в 550 миллионов долларов и отводил ему 185-е место в списке богатейших россиян. С тех пор ряд крупных активов "Суммы" перешел к госструктурам. У бизнесмена остается пакет в 32,5% акций крупной российской транспортной группы Fesco.

https://ria.ru/20190716/1556563155.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, магомед магомедов, зиявудин магомедов, россия, москва, дело совладельцев группы "сумма"