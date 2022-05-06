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Источник: с братьев Магомедовых потребовали взыскать 750 миллионов долларов - РИА Новости, 06.05.2022
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Источник: с братьев Магомедовых потребовали взыскать 750 миллионов долларов
Источник: с братьев Магомедовых потребовали взыскать 750 миллионов долларов - РИА Новости, 06.05.2022
Источник: с братьев Магомедовых потребовали взыскать 750 миллионов долларов
Генеральная прокуратура России направила в суд иск с требованием взыскать 750 миллионов долларов с братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых, находящихся под... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T12:18
2022-05-06T12:18
происшествия
магомед магомедов
зиявудин магомедов
россия
москва
дело совладельцев группы "сумма"
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Генеральная прокуратура России направила в суд иск с требованием взыскать 750 миллионов долларов с братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых, находящихся под стражей по обвинению в создании преступного сообщества и хищениях на 11 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в прокуратуре."Генеральной прокуратурой РФ в Хамовнический районный суд Москвы направлен иск к Зиявудину и Магомеду Магомедовым, а также одной из офшорных компаний Port Petrovsk Limited на общую сумму 750 миллионов долларов. Эти средства являются незаконным доходом, полученным преступным путем. В четверг, 5 мая, в суде состоялось первое заседание по иску", - сказал собеседник агентства.Магомедовых обвиняют в организации преступного сообщества и особо крупных хищениях на 11 миллиардов рублей. Они были арестованы в марте 2018 года в Москве, с тех пор находятся под стражей. Генпрокуратура наложила арест на имущество фигурантов дела стоимостью свыше 45 миллиардов рублей.Forbes в 2019 году оценивал состояние Зиявудина Магомедова в 550 миллионов долларов и отводил ему 185-е место в списке богатейших россиян. С тех пор ряд крупных активов "Суммы" перешел к госструктурам. У бизнесмена остается пакет в 32,5% акций крупной российской транспортной группы Fesco.
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происшествия, магомед магомедов, зиявудин магомедов, россия, москва, дело совладельцев группы "сумма"
12:18 06.05.2022
 
Источник: с братьев Магомедовых потребовали взыскать 750 миллионов долларов

Генпрокуратура потребовала взыскать с братьев Магомедовых 750 миллионов долларов

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкБизнесмен Зиявудин Магомедов и генеральный директор фирмы "Интекс" группы "Сумма" Артур Максидов на заседании суда
Бизнесмен Зиявудин Магомедов и генеральный директор фирмы Интекс группы Сумма Артур Максидов на заседании суда - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Бизнесмен Зиявудин Магомедов и генеральный директор фирмы "Интекс" группы "Сумма" Артур Максидов на заседании суда. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Генеральная прокуратура России направила в суд иск с требованием взыскать 750 миллионов долларов с братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых, находящихся под стражей по обвинению в создании преступного сообщества и хищениях на 11 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в прокуратуре.
"Генеральной прокуратурой РФ в Хамовнический районный суд Москвы направлен иск к Зиявудину и Магомеду Магомедовым, а также одной из офшорных компаний Port Petrovsk Limited на общую сумму 750 миллионов долларов. Эти средства являются незаконным доходом, полученным преступным путем. В четверг, 5 мая, в суде состоялось первое заседание по иску", - сказал собеседник агентства.
Магомедовых обвиняют в организации преступного сообщества и особо крупных хищениях на 11 миллиардов рублей. Они были арестованы в марте 2018 года в Москве, с тех пор находятся под стражей. Генпрокуратура наложила арест на имущество фигурантов дела стоимостью свыше 45 миллиардов рублей.
Forbes в 2019 году оценивал состояние Зиявудина Магомедова в 550 миллионов долларов и отводил ему 185-е место в списке богатейших россиян. С тех пор ряд крупных активов "Суммы" перешел к госструктурам. У бизнесмена остается пакет в 32,5% акций крупной российской транспортной группы Fesco.
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Долги стройкомпании из группы "Сумма" Магомедова превысили 10 млрд рублей
 
ПроисшествияМагомед МагомедовЗиявудин МагомедовРоссияМоскваДело совладельцев группы "Сумма"
 
 
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