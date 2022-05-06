Источник: с братьев Магомедовых потребовали взыскать 750 миллионов долларов
Генпрокуратура потребовала взыскать с братьев Магомедовых 750 миллионов долларов
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкБизнесмен Зиявудин Магомедов и генеральный директор фирмы "Интекс" группы "Сумма" Артур Максидов на заседании суда
Бизнесмен Зиявудин Магомедов и генеральный директор фирмы "Интекс" группы "Сумма" Артур Максидов на заседании суда. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Генеральная прокуратура России направила в суд иск с требованием взыскать 750 миллионов долларов с братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых, находящихся под стражей по обвинению в создании преступного сообщества и хищениях на 11 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в прокуратуре.
"Генеральной прокуратурой РФ в Хамовнический районный суд Москвы направлен иск к Зиявудину и Магомеду Магомедовым, а также одной из офшорных компаний Port Petrovsk Limited на общую сумму 750 миллионов долларов. Эти средства являются незаконным доходом, полученным преступным путем. В четверг, 5 мая, в суде состоялось первое заседание по иску", - сказал собеседник агентства.
Магомедовых обвиняют в организации преступного сообщества и особо крупных хищениях на 11 миллиардов рублей. Они были арестованы в марте 2018 года в Москве, с тех пор находятся под стражей. Генпрокуратура наложила арест на имущество фигурантов дела стоимостью свыше 45 миллиардов рублей.
Forbes в 2019 году оценивал состояние Зиявудина Магомедова в 550 миллионов долларов и отводил ему 185-е место в списке богатейших россиян. С тех пор ряд крупных активов "Суммы" перешел к госструктурам. У бизнесмена остается пакет в 32,5% акций крупной российской транспортной группы Fesco.
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