https://ria.ru/20220506/litvinova-1787255041.html
"Идеально": фигурой Ренаты Литвиновой восхитились в Сети
"Идеально": фигурой Ренаты Литвиновой восхитились в Сети - РИА Новости, 06.05.2022
"Идеально": фигурой Ренаты Литвиновой восхитились в Сети
Рената Литвинова восхитила подписчиков новой фотографией в вечернем облегающем платье. Черный сверкающий наряд обнажил плечи актрисы и эффектно выделил худые... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T17:30
2022-05-06T17:30
2022-05-06T17:31
шоубиз
знаменитости
рената литвинова
шоу-бизнес
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Рената Литвинова восхитила подписчиков новой фотографией в вечернем облегающем платье. Черный сверкающий наряд обнажил плечи актрисы и эффектно выделил худые ключицы.Рената отметила, что платье "идеально". Подписчики с ней согласились.Литвинова находится во Франции. Ранее Рената рассказала, чем занимается за рубежом, в частности, она призналась, что учит языки и пересматривает великое кино.
https://ria.ru/20220506/kirkorov-1787219775.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, рената литвинова, шоу-бизнес
17:30 06.05.2022 (обновлено: 17:31 06.05.2022)
"Идеально": фигурой Ренаты Литвиновой восхитились в Сети
Рената Литвинова восхитила поклонников своей фигурой во Франции