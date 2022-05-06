https://ria.ru/20220506/litvinova-1787255041.html

"Идеально": фигурой Ренаты Литвиновой восхитились в Сети

"Идеально": фигурой Ренаты Литвиновой восхитились в Сети - РИА Новости, 06.05.2022

"Идеально": фигурой Ренаты Литвиновой восхитились в Сети

Рената Литвинова восхитила подписчиков новой фотографией в вечернем облегающем платье. Черный сверкающий наряд обнажил плечи актрисы и эффектно выделил худые... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T17:30

2022-05-06T17:30

2022-05-06T17:31

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рената литвинова

шоу-бизнес

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Рената Литвинова восхитила подписчиков новой фотографией в вечернем облегающем платье. Черный сверкающий наряд обнажил плечи актрисы и эффектно выделил худые ключицы.Рената отметила, что платье "идеально". Подписчики с ней согласились.Литвинова находится во Франции. Ранее Рената рассказала, чем занимается за рубежом, в частности, она призналась, что учит языки и пересматривает великое кино.

https://ria.ru/20220506/kirkorov-1787219775.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, рената литвинова, шоу-бизнес