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"Идеально": фигурой Ренаты Литвиновой восхитились в Сети - РИА Новости, 06.05.2022
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Шоубиз
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"Идеально": фигурой Ренаты Литвиновой восхитились в Сети
"Идеально": фигурой Ренаты Литвиновой восхитились в Сети - РИА Новости, 06.05.2022
"Идеально": фигурой Ренаты Литвиновой восхитились в Сети
Рената Литвинова восхитила подписчиков новой фотографией в вечернем облегающем платье. Черный сверкающий наряд обнажил плечи актрисы и эффектно выделил худые... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T17:30
2022-05-06T17:31
шоубиз
знаменитости
рената литвинова
шоу-бизнес
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Рената Литвинова восхитила подписчиков новой фотографией в вечернем облегающем платье. Черный сверкающий наряд обнажил плечи актрисы и эффектно выделил худые ключицы.Рената отметила, что платье "идеально". Подписчики с ней согласились.Литвинова находится во Франции. Ранее Рената рассказала, чем занимается за рубежом, в частности, она призналась, что учит языки и пересматривает великое кино.
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знаменитости, рената литвинова, шоу-бизнес
17:30 06.05.2022 (обновлено: 17:31 06.05.2022)
 
"Идеально": фигурой Ренаты Литвиновой восхитились в Сети

Рената Литвинова восхитила поклонников своей фигурой во Франции

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса и режиссер Рената Литвинова перед премьерой фильма "Космополис" на 65-м Международном Каннском кинофестивале
Актриса и режиссер Рената Литвинова перед премьерой фильма Космополис на 65-м Международном Каннском кинофестивале - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Рената Литвинова восхитила подписчиков новой фотографией в вечернем облегающем платье. Черный сверкающий наряд обнажил плечи актрисы и эффектно выделил худые ключицы.
Рената отметила, что платье "идеально". Подписчики с ней согласились.

"Все на этом фото идеально. И лицо, и фигура, и поза, и платье. Очень соблазнительный образ", "И платье идеально, и вы", "Какие красивые плечи!" – заявили поклонники.

Литвинова находится во Франции. Ранее Рената рассказала, чем занимается за рубежом, в частности, она призналась, что учит языки и пересматривает великое кино.
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