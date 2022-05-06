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Росстат зафиксировал рост цен на анальгин, корвалол и левомеколь - РИА Новости, 06.05.2022
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Росстат зафиксировал рост цен на анальгин, корвалол и левомеколь
Росстат зафиксировал рост цен на анальгин, корвалол и левомеколь - РИА Новости, 06.05.2022
Росстат зафиксировал рост цен на анальгин, корвалол и левомеколь
Росстат за неделю зафиксировал рост цен на анальгин, корвалол и левомеколь, остальные препараты из группы наблюдаемых подешевели, свидетельствуют данные... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T22:53
2022-05-06T22:53
федеральная служба государственной статистики (росстат)
экономика
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Росстат за неделю зафиксировал рост цен на анальгин, корвалол и левомеколь, остальные препараты из группы наблюдаемых подешевели, свидетельствуют данные статистического ведомства.По данным Росстата, за период с 23 по 29 апреля в группе наблюдаемых медикаментов подорожали метамизол натрия (анальгин отечественный) – на 0,7%, корвалол – на 0,6%, левомеколь – на 0,5%.Цены на нимесулид и эргоферон снизились на 0,7%, на валидол – на 0,6%, на поливитамины – на 0,5%. Комбинированные анальгетики подешевели на 0,3%, аллохол и ренгалин – на 0,1%.На прошлой неделе Росстат зафиксировал снижение цен на все наблюдаемые медикаменты, кроме анальгина, который подорожал на 0,7%. Тогда сильнее всего подешевели ренгалин, левомеколь и эргоферон - на 1,2%, а также комбинированные анальгетики и аллохол - на 1%. Нимесулид подешевел на 0,9%, валидол и поливитамины – на 0,7%, корвалол – на 0,1%.
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федеральная служба государственной статистики (росстат), экономика
22:53 06.05.2022
 
Росстат зафиксировал рост цен на анальгин, корвалол и левомеколь

Росстат за неделю зафиксировал рост цен на анальгин, корвалол и левомеколь

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПродажа лекарств в аптеке
Продажа лекарств в аптеке - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Росстат за неделю зафиксировал рост цен на анальгин, корвалол и левомеколь, остальные препараты из группы наблюдаемых подешевели, свидетельствуют данные статистического ведомства.
По данным Росстата, за период с 23 по 29 апреля в группе наблюдаемых медикаментов подорожали метамизол натрия (анальгин отечественный) – на 0,7%, корвалол – на 0,6%, левомеколь – на 0,5%.
Цены на нимесулид и эргоферон снизились на 0,7%, на валидол – на 0,6%, на поливитамины – на 0,5%. Комбинированные анальгетики подешевели на 0,3%, аллохол и ренгалин – на 0,1%.
На прошлой неделе Росстат зафиксировал снижение цен на все наблюдаемые медикаменты, кроме анальгина, который подорожал на 0,7%. Тогда сильнее всего подешевели ренгалин, левомеколь и эргоферон - на 1,2%, а также комбинированные анальгетики и аллохол - на 1%. Нимесулид подешевел на 0,9%, валидол и поливитамины – на 0,7%, корвалол – на 0,1%.
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Федеральная служба государственной статистики (Росстат)Экономика
 
 
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