https://ria.ru/20220506/krizis-1787117323.html

Россия не провоцировала продовольственный кризис в мире, заявил Антонов

Россия не провоцировала продовольственный кризис в мире, заявил Антонов - РИА Новости, 06.05.2022

Россия не провоцировала продовольственный кризис в мире, заявил Антонов

Москва отвергает обвинения в провоцировании продовольственного кризиса в мире и напоминает, что к ограничению экспортных возможностей привели санкции Запада,... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T01:44

2022-05-06T01:44

2022-05-06T02:19

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анатолий антонов

вашингтон

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ВАШИНГТОН, 6 мая — РИА Новости. Москва отвергает обвинения в провоцировании продовольственного кризиса в мире и напоминает, что к ограничению экспортных возможностей привели санкции Запада, заявил посол России в США Анатолий Антонов. Его слова приводятся в канале дипмисии в Telegram.По словам посла, обвинения в адрес Москвы в провоцировании надвигающегося продовольственного кризиса "крайне деструктивны".Он подчеркнул, что "несмотря на неблагоприятные внешние обстоятельства, Российская Федерация продолжит выполнять свои международные обязательства по поставкам на рынок сельскохозяйственной продукции, удобрений и энергоносителей"."Ситуация складывалась бы иначе, если бы отдельные государства не создавали искусственные препоны. <...> Американцы в очередной раз передергивают. Отказываются признать влияние, которое оказали на ситуацию просчеты и системные ошибки в макроэкономической, энергетической и климатической политике США и их союзников", — заявил он на просьбу оценить слова о влиянии России на ситуацию с продовольствием в мире.После начала российской военной операции на Украине многие западные государства объявили о масштабных санкциях против Москвы в банковском секторе и сфере высокотехнологичной продукции. Также заморожена часть золотовалютных резервов.В Кремле эти меры назвали экономической войной, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий.

https://ria.ru/20220424/sanktsii-1785088356.html

https://ria.ru/20220505/smi-1786845192.html

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в мире, россия, анатолий антонов, вашингтон, сша