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Россия не провоцировала продовольственный кризис в мире, заявил Антонов - РИА Новости, 06.05.2022
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Россия не провоцировала продовольственный кризис в мире, заявил Антонов
Россия не провоцировала продовольственный кризис в мире, заявил Антонов - РИА Новости, 06.05.2022
Россия не провоцировала продовольственный кризис в мире, заявил Антонов
Москва отвергает обвинения в провоцировании продовольственного кризиса в мире и напоминает, что к ограничению экспортных возможностей привели санкции Запада,... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T01:44
2022-05-06T02:19
в мире
россия
анатолий антонов
вашингтон
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ВАШИНГТОН, 6 мая — РИА Новости. Москва отвергает обвинения в провоцировании продовольственного кризиса в мире и напоминает, что к ограничению экспортных возможностей привели санкции Запада, заявил посол России в США Анатолий Антонов. Его слова приводятся в канале дипмисии в Telegram.По словам посла, обвинения в адрес Москвы в провоцировании надвигающегося продовольственного кризиса "крайне деструктивны".Он подчеркнул, что "несмотря на неблагоприятные внешние обстоятельства, Российская Федерация продолжит выполнять свои международные обязательства по поставкам на рынок сельскохозяйственной продукции, удобрений и энергоносителей"."Ситуация складывалась бы иначе, если бы отдельные государства не создавали искусственные препоны. &lt;...&gt; Американцы в очередной раз передергивают. Отказываются признать влияние, которое оказали на ситуацию просчеты и системные ошибки в макроэкономической, энергетической и климатической политике США и их союзников", — заявил он на просьбу оценить слова о влиянии России на ситуацию с продовольствием в мире.После начала российской военной операции на Украине многие западные государства объявили о масштабных санкциях против Москвы в банковском секторе и сфере высокотехнологичной продукции. Также заморожена часть золотовалютных резервов.В Кремле эти меры назвали экономической войной, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий.
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в мире, россия, анатолий антонов, вашингтон, сша
01:44 06.05.2022 (обновлено: 02:19 06.05.2022)
 
Россия не провоцировала продовольственный кризис в мире, заявил Антонов

Антонов: Россия отвергает обвинения в провоцировании продовольственного кризиса в мире

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 мая — РИА Новости. Москва отвергает обвинения в провоцировании продовольственного кризиса в мире и напоминает, что к ограничению экспортных возможностей привели санкции Запада, заявил посол России в США Анатолий Антонов. Его слова приводятся в канале дипмисии в Telegram.
По словам посла, обвинения в адрес Москвы в провоцировании надвигающегося продовольственного кризиса "крайне деструктивны".

"Коллеги хотят заставить остальной мир забыть о том, что меры давления на Россию напрямую сказались на ее возможностях осуществлять экспорт различных товаров. Речь, прежде всего, об отключении ряда российских банков от системы расчетов SWIFT и санкциях против нашего транспортного сектора", — отметил Антонов.

Он подчеркнул, что "несмотря на неблагоприятные внешние обстоятельства, Российская Федерация продолжит выполнять свои международные обязательства по поставкам на рынок сельскохозяйственной продукции, удобрений и энергоносителей".
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"Ситуация складывалась бы иначе, если бы отдельные государства не создавали искусственные препоны. <...> Американцы в очередной раз передергивают. Отказываются признать влияние, которое оказали на ситуацию просчеты и системные ошибки в макроэкономической, энергетической и климатической политике США и их союзников", — заявил он на просьбу оценить слова о влиянии России на ситуацию с продовольствием в мире.
После начала российской военной операции на Украине многие западные государства объявили о масштабных санкциях против Москвы в банковском секторе и сфере высокотехнологичной продукции. Также заморожена часть золотовалютных резервов.
В Кремле эти меры назвали экономической войной, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий.
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