https://ria.ru/20220506/kreyser-1787326461.html
Белый дом заявил, что США не передавали Украине данные по крейсеру "Москва"
Белый дом заявил, что США не передавали Украине данные по крейсеру "Москва" - РИА Новости, 06.05.2022
Белый дом заявил, что США не передавали Украине данные по крейсеру "Москва"
Белый дом вслед за Пентагоном отрицает, что США передавали Украине конкретную разведывательную информацию о российском крейсере "Москва" и тем самым причастны к РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T22:57
2022-05-06T22:57
2022-05-06T22:57
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ВАШИНГТОН, 6 мая - РИА Новости. Белый дом вслед за Пентагоном отрицает, что США передавали Украине конкретную разведывательную информацию о российском крейсере "Москва" и тем самым причастны к его гибели, заявила в пятницу пресс-секретарь американской администрации Джен Псаки.В пятницу телеканал CNN сообщил со ссылкой на источники, что украинские военнослужащие якобы получили от американской стороны разведданные о местонахождении крейсера. Впоследствии эту информацию опроверг официальный представитель Пентагона Джон Кирби. Минобороны РФ ранее сообщило, что в результате пожара 13 апреля ракетный крейсер "Москва" получил серьезные повреждения из-за детонации боезапаса. В ходе борьбы за живучесть корабля погиб один военнослужащий, еще 27 членов экипажа пропали без вести, остальные 396 членов экипажа были эвакуированы."Мы не передавали Украине конкретную информацию о крейсере "Москва" и не принимали участия в решении украинской стороны нанести удар по кораблю", - сказала Псаки в ходе регулярного брифинга, отвечая на соответствующий вопрос.Она добавила также, чтобы США "не знали заранее о намерении Киева совершить атаку на российский крейсер".
https://ria.ru/20220422/flot-1785026270.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, джон кирби, сша, украина, россия, министерство обороны сша, администрация президента сша
Белый дом заявил, что США не передавали Украине данные по крейсеру "Москва"
Белый дом вслед за Пентагоном отверг, что США передали Украине данные по крейсеру "Москва"