https://ria.ru/20220506/kreyser-1787326461.html

Белый дом заявил, что США не передавали Украине данные по крейсеру "Москва"

Белый дом заявил, что США не передавали Украине данные по крейсеру "Москва" - РИА Новости, 06.05.2022

Белый дом заявил, что США не передавали Украине данные по крейсеру "Москва"

Белый дом вслед за Пентагоном отрицает, что США передавали Украине конкретную разведывательную информацию о российском крейсере "Москва" и тем самым причастны к РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T22:57

2022-05-06T22:57

2022-05-06T22:57

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джон кирби

сша

украина

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министерство обороны сша

администрация президента сша

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ВАШИНГТОН, 6 мая - РИА Новости. Белый дом вслед за Пентагоном отрицает, что США передавали Украине конкретную разведывательную информацию о российском крейсере "Москва" и тем самым причастны к его гибели, заявила в пятницу пресс-секретарь американской администрации Джен Псаки.В пятницу телеканал CNN сообщил со ссылкой на источники, что украинские военнослужащие якобы получили от американской стороны разведданные о местонахождении крейсера. Впоследствии эту информацию опроверг официальный представитель Пентагона Джон Кирби. Минобороны РФ ранее сообщило, что в результате пожара 13 апреля ракетный крейсер "Москва" получил серьезные повреждения из-за детонации боезапаса. В ходе борьбы за живучесть корабля погиб один военнослужащий, еще 27 членов экипажа пропали без вести, остальные 396 членов экипажа были эвакуированы."Мы не передавали Украине конкретную информацию о крейсере "Москва" и не принимали участия в решении украинской стороны нанести удар по кораблю", - сказала Псаки в ходе регулярного брифинга, отвечая на соответствующий вопрос.Она добавила также, чтобы США "не знали заранее о намерении Киева совершить атаку на российский крейсер".

https://ria.ru/20220422/flot-1785026270.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, джон кирби, сша, украина, россия, министерство обороны сша, администрация президента сша