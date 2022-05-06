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Белый дом заявил, что США не передавали Украине данные по крейсеру "Москва" - РИА Новости, 06.05.2022
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Белый дом заявил, что США не передавали Украине данные по крейсеру "Москва"
Белый дом заявил, что США не передавали Украине данные по крейсеру "Москва" - РИА Новости, 06.05.2022
Белый дом заявил, что США не передавали Украине данные по крейсеру "Москва"
Белый дом вслед за Пентагоном отрицает, что США передавали Украине конкретную разведывательную информацию о российском крейсере "Москва" и тем самым причастны к РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T22:57
2022-05-06T22:57
в мире
джон кирби
сша
украина
россия
министерство обороны сша
администрация президента сша
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ВАШИНГТОН, 6 мая - РИА Новости. Белый дом вслед за Пентагоном отрицает, что США передавали Украине конкретную разведывательную информацию о российском крейсере "Москва" и тем самым причастны к его гибели, заявила в пятницу пресс-секретарь американской администрации Джен Псаки.В пятницу телеканал CNN сообщил со ссылкой на источники, что украинские военнослужащие якобы получили от американской стороны разведданные о местонахождении крейсера. Впоследствии эту информацию опроверг официальный представитель Пентагона Джон Кирби. Минобороны РФ ранее сообщило, что в результате пожара 13 апреля ракетный крейсер "Москва" получил серьезные повреждения из-за детонации боезапаса. В ходе борьбы за живучесть корабля погиб один военнослужащий, еще 27 членов экипажа пропали без вести, остальные 396 членов экипажа были эвакуированы."Мы не передавали Украине конкретную информацию о крейсере "Москва" и не принимали участия в решении украинской стороны нанести удар по кораблю", - сказала Псаки в ходе регулярного брифинга, отвечая на соответствующий вопрос.Она добавила также, чтобы США "не знали заранее о намерении Киева совершить атаку на российский крейсер".
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в мире, джон кирби, сша, украина, россия, министерство обороны сша, администрация президента сша
22:57 06.05.2022
 
Белый дом заявил, что США не передавали Украине данные по крейсеру "Москва"

Белый дом вслед за Пентагоном отверг, что США передали Украине данные по крейсеру "Москва"

© AP Photo / Evan VucciЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© AP Photo / Evan Vucci
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 6 мая - РИА Новости. Белый дом вслед за Пентагоном отрицает, что США передавали Украине конкретную разведывательную информацию о российском крейсере "Москва" и тем самым причастны к его гибели, заявила в пятницу пресс-секретарь американской администрации Джен Псаки.
В пятницу телеканал CNN сообщил со ссылкой на источники, что украинские военнослужащие якобы получили от американской стороны разведданные о местонахождении крейсера. Впоследствии эту информацию опроверг официальный представитель Пентагона Джон Кирби. Минобороны РФ ранее сообщило, что в результате пожара 13 апреля ракетный крейсер "Москва" получил серьезные повреждения из-за детонации боезапаса. В ходе борьбы за живучесть корабля погиб один военнослужащий, еще 27 членов экипажа пропали без вести, остальные 396 членов экипажа были эвакуированы.
"Мы не передавали Украине конкретную информацию о крейсере "Москва" и не принимали участия в решении украинской стороны нанести удар по кораблю", - сказала Псаки в ходе регулярного брифинга, отвечая на соответствующий вопрос.
Она добавила также, чтобы США "не знали заранее о намерении Киева совершить атаку на российский крейсер".
Гвардейский ракетный крейсер Москва - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
22 апреля, 22:08
Большинство матросов и офицеров крейсера "Москва" хотят продолжить службу
 
В миреДжон КирбиСШАУкраинаРоссияМинистерство обороны СШААдминистрация президента США
 
 
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