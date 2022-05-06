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Пентагон опроверг сообщения о передаче Украине данных о крейсере "Москва" - РИА Новости, 06.05.2022
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Пентагон опроверг сообщения о передаче Украине данных о крейсере "Москва"
Пентагон опроверг сообщения о передаче Украине данных о крейсере "Москва" - РИА Новости, 06.05.2022
Пентагон опроверг сообщения о передаче Украине данных о крейсере "Москва"
США опровергли сообщения американских СМИ о передаче Украине разведывательных данных по ракетному крейсеру "Москва", пишет газета The New York Times со ссылкой... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T09:25
2022-05-06T12:41
в мире
россия
джон кирби
пентагон
сша
украина
москва (крейсер)
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. США опровергли сообщения американских СМИ о передаче Украине разведывательных данных по ракетному крейсеру "Москва", пишет газета The New York Times со ссылкой на заявление представителя Пентагона Джона Кирби.Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что американская сторона передавала украинским военным разведданные о местонахождении российского корабля.В ночь на 14 апреля Министерство обороны сообщило, что на крейсере "Москва" начался пожар, из-за чего сдетонировал боезапас. В результате происшествия один человек погиб, еще 27 военных пропали без вести, остальных 396 членов экипажа удалось эвакуировать. При этом основное ракетное вооружение не пострадало, очаг возгорания удалось локализовать и корабль сохранял плавучесть.Позднее стало известно, что из-за полученных повреждений корабль затонул во время буксировки.
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в мире, россия, джон кирби, пентагон, сша, украина, москва (крейсер)
09:25 06.05.2022 (обновлено: 12:41 06.05.2022)
 
Пентагон опроверг сообщения о передаче Украине данных о крейсере "Москва"

Представитель Пентагона Кирби опроверг передачу Украине данных о крейсере "Москва"

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкГвардейский ракетный крейсер "Москва"
Гвардейский ракетный крейсер Москва - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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Гвардейский ракетный крейсер "Москва". Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. США опровергли сообщения американских СМИ о передаче Украине разведывательных данных по ракетному крейсеру "Москва", пишет газета The New York Times со ссылкой на заявление представителя Пентагона Джона Кирби.

"У украинцев есть свои собственные возможности в сфере разведки, чтобы отслеживать и брать на прицел российские корабли", — пояснил он.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что американская сторона передавала украинским военным разведданные о местонахождении российского корабля.
В ночь на 14 апреля Министерство обороны сообщило, что на крейсере "Москва" начался пожар, из-за чего сдетонировал боезапас. В результате происшествия один человек погиб, еще 27 военных пропали без вести, остальных 396 членов экипажа удалось эвакуировать. При этом основное ракетное вооружение не пострадало, очаг возгорания удалось локализовать и корабль сохранял плавучесть.
Позднее стало известно, что из-за полученных повреждений корабль затонул во время буксировки.
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