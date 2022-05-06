https://ria.ru/20220506/koronavirus-1787210923.html
В Москве снизился уровень коллективного иммунитета к коронавирусу
В Москве снизился уровень коллективного иммунитета к коронавирусу - РИА Новости, 06.05.2022
В Москве снизился уровень коллективного иммунитета к коронавирусу
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снизился до 33,1%, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T14:38
2022-05-06T14:38
2022-05-06T14:49
распространение коронавируса
москва
коронавирус в россии
общество
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снизился до 33,1%, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф."По состоянию на 6 мая коллективный иммунитет 33,1%", - сообщается на сайте в разделе о столице.В конце 2021 года этот показатель составлял 71,4%. По состоянию на 29 апреля иммунитет составлял 35,7%.Отмечается, что вакцинацию первым компонентом прошли 7 476 610 человек, а полную вакцинацию от коронавируса – 7 116 023 человека.
https://ria.ru/20220425/koronavirus-1784974239.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, коронавирус в россии, общество
14:38 06.05.2022 (обновлено: 14:49 06.05.2022)
В Москве снизился уровень коллективного иммунитета к коронавирусу
Стопкоронавирус.рф: уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снизился до 33,1%