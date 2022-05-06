https://ria.ru/20220506/koronavirus-1787210923.html

В Москве снизился уровень коллективного иммунитета к коронавирусу

В Москве снизился уровень коллективного иммунитета к коронавирусу - РИА Новости, 06.05.2022

В Москве снизился уровень коллективного иммунитета к коронавирусу

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снизился до 33,1%, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T14:38

2022-05-06T14:38

2022-05-06T14:49

распространение коронавируса

москва

коронавирус в россии

общество

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снизился до 33,1%, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф."По состоянию на 6 мая коллективный иммунитет 33,1%", - сообщается на сайте в разделе о столице.В конце 2021 года этот показатель составлял 71,4%. По состоянию на 29 апреля иммунитет составлял 35,7%.Отмечается, что вакцинацию первым компонентом прошли 7 476 610 человек, а полную вакцинацию от коронавируса – 7 116 023 человека.

https://ria.ru/20220425/koronavirus-1784974239.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, коронавирус в россии, общество