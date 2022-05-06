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В Роспотребнадзоре рассказали, когда растет риск повторно заболеть COVID-19

В Роспотребнадзоре рассказали, когда растет риск повторно заболеть COVID-19 - РИА Новости, 06.05.2022

В Роспотребнадзоре рассказали, когда растет риск повторно заболеть COVID-19

Риск повторного заражения коронавирусом растет из-за ослабления иммунитета со временем, поэтому нельзя исключить рост заболеваемости в будущем, заявил РИА... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T03:23

2022-05-06T03:23

2022-05-06T03:23

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Риск повторного заражения коронавирусом растет из-за ослабления иммунитета со временем, поэтому нельзя исключить рост заболеваемости в будущем, заявил РИА Новости руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов."Иммунитет к вирусу не вечен, он постепенно ослабевает, и риск повторного инфицирования растет, и по этой причине роста заболеваемости в будущем исключать нельзя", — сказал Хафизов.Он отметил, что мутации вируса случаются постоянно, варианты периодически сменяют друг друга. При этом не стоит утверждать, что сам вирус после мутации становится менее опасным, подчеркнул Хафизов.

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