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В Роспотребнадзоре рассказали, когда растет риск повторно заболеть COVID-19 - РИА Новости, 06.05.2022
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В Роспотребнадзоре рассказали, когда растет риск повторно заболеть COVID-19
В Роспотребнадзоре рассказали, когда растет риск повторно заболеть COVID-19 - РИА Новости, 06.05.2022
В Роспотребнадзоре рассказали, когда растет риск повторно заболеть COVID-19
Риск повторного заражения коронавирусом растет из-за ослабления иммунитета со временем, поэтому нельзя исключить рост заболеваемости в будущем, заявил РИА... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T03:23
2022-05-06T03:23
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Риск повторного заражения коронавирусом растет из-за ослабления иммунитета со временем, поэтому нельзя исключить рост заболеваемости в будущем, заявил РИА Новости руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов."Иммунитет к вирусу не вечен, он постепенно ослабевает, и риск повторного инфицирования растет, и по этой причине роста заболеваемости в будущем исключать нельзя", — сказал Хафизов.Он отметил, что мутации вируса случаются постоянно, варианты периодически сменяют друг друга. При этом не стоит утверждать, что сам вирус после мутации становится менее опасным, подчеркнул Хафизов.
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общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье, москва, россия
03:23 06.05.2022
 
В Роспотребнадзоре рассказали, когда растет риск повторно заболеть COVID-19

Эксперт Хафизов: риск повторно заболеть COVID-19 растет на фоне снижения иммунитета

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкКарантинный центр в Коммунарке
Карантинный центр в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Риск повторного заражения коронавирусом растет из-за ослабления иммунитета со временем, поэтому нельзя исключить рост заболеваемости в будущем, заявил РИА Новости руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.
"Иммунитет к вирусу не вечен, он постепенно ослабевает, и риск повторного инфицирования растет, и по этой причине роста заболеваемости в будущем исключать нельзя", — сказал Хафизов.
Он отметил, что мутации вируса случаются постоянно, варианты периодически сменяют друг друга. При этом не стоит утверждать, что сам вирус после мутации становится менее опасным, подчеркнул Хафизов.
 
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