https://ria.ru/20220506/korabl-1787192493.html
Песков прокомментировал сообщения об ударе по российскому кораблю
Песков прокомментировал сообщения об ударе по российскому кораблю - РИА Новости, 06.05.2022
Песков прокомментировал сообщения об ударе по российскому кораблю
Кремль не располагает информацией о якобы нанесенном ударе по российскому военному кораблю в Черном море, заявил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T13:26
2022-05-06T13:26
2022-05-06T14:06
безопасность
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Кремль не располагает информацией о якобы нанесенном ударе по российскому военному кораблю в Черном море, заявил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о соответствующих публикациях в украинских СМИ."Нет, мы не располагаем такой информацией", - сказал Песков.
https://ria.ru/20220421/ssha-1784819069.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, владимир путин, дмитрий песков
13:26 06.05.2022 (обновлено: 14:06 06.05.2022)
Песков прокомментировал сообщения об ударе по российскому кораблю
Песков: Кремль не располагает информацией об "ударе" по российскому кораблю в Черном море