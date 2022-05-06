https://ria.ru/20220506/korabl-1787192493.html

Песков прокомментировал сообщения об ударе по российскому кораблю

Песков прокомментировал сообщения об ударе по российскому кораблю - РИА Новости, 06.05.2022

Песков прокомментировал сообщения об ударе по российскому кораблю

Кремль не располагает информацией о якобы нанесенном ударе по российскому военному кораблю в Черном море, заявил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T13:26

2022-05-06T13:26

2022-05-06T14:06

безопасность

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Кремль не располагает информацией о якобы нанесенном ударе по российскому военному кораблю в Черном море, заявил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о соответствующих публикациях в украинских СМИ."Нет, мы не располагаем такой информацией", - сказал Песков.

https://ria.ru/20220421/ssha-1784819069.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, владимир путин, дмитрий песков